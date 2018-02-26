Звездный рецепт: Екатерина Андреева готовит витаминный салат

Телеведущая определенно не выглядит на свой возраст. Помимо спорта и режима дня Екатерина старается правильно питаться. В ее меню всегда найдутся продукты, которые можно употреблять в пищу сырыми: ягоды, пророщенные зерна, зелень, овощи, фрукты, орехи. Один из любимых салатов — самый простой: капуста с огурцами. Вместо соли звезда использует специи.