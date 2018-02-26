Звездный рецепт: Екатерина Андреева готовит витаминный салат
Телеведущая определенно не выглядит на свой возраст. Помимо спорта и режима дня Екатерина старается правильно питаться. В ее меню всегда найдутся продукты, которые можно употреблять в пищу сырыми: ягоды, пророщенные зерна, зелень, овощи, фрукты, орехи. Один из любимых салатов — самый простой: капуста с огурцами. Вместо соли звезда использует специи.
Вам понадобится:
- Белокочанная или молодая капуста — 1/4
- Огурцы — 3 шт.
- Укроп — 2-3 веточки
- Кинза — 2-3 веточки
- Любимое растительное масло — 1-2 ст.л.
- Специи — по вкусу
Приготовление:
Вымыть капусту и мелко нашинковать (желательно на специальной терке для капусты). Отжать ее руками. Вымыть и мелкими полосками нарезать огурец, потом порубить зелень. Добавить специи и тщательно перемешать. Оставить на 10 минут, чтобы салат настоялся. Затем добавить растительное масло. Готово!
Фото: starface.ru, shutterstock.com
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