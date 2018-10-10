Вкусные и простые рецепты для вегетарианцев, веганов и сыроедов

Вегетарианство – тип питания, который предполагает, что вы отказываетесь от любых мясных и рыбных продуктов. Сюда попадает любой вид красного мяса, птица, рыба и морепродукты. То есть та пища, которая была получено путем умерщвления живых существ. Об этом нам расскажет наш эксперт с 22-летим стажем.