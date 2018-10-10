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Вкусные и простые рецепты для вегетарианцев, веганов и сыроедов

Вегетарианство – тип питания, который предполагает, что вы отказываетесь от любых мясных и рыбных продуктов. Сюда попадает любой вид красного мяса, птица, рыба и морепродукты. То есть та пища, которая была получено путем умерщвления живых существ. Об этом нам расскажет наш эксперт с 22-летим стажем.
Ектатерина Маслова,
блогер и вегетарианка, автор кулинарных книг «Книга о вкусной и веганской пище»,«Уникальная DIET_программа» и «Зеленая книга», а таже создательница приложения для смартфонов Diet Program App

Разбираемся, кто есть кто

  • Оволактовегетарианцы - (от латинских слов «ово» – яйцо, «лакто» – молоко) – употребляют растительную пищу ,яйца и молоко.
  • Ововегетарианцы – употребляют растительную пищу и яйца.
  • Лактовегетарианцы – употребляют растительную пищу и молочные продукты.
  • Веганы – употребляют только продукты растительного происхождения (рацион полностью соответствует питанию во время Великого поста)
  • Сыроеды - употребляют растительную пищу без термической обработки.
  • Моно-сыроеды – употребляют растительную пищу без термической обработки только одного вида за 1 раз, например, в один прием пищи только яблоки, в другой – только миндаль и так далее.
  • Фрукторианцы– употребляют в пищу только фрукты без термической обработки.

Омлет с томатами, грибами и фетой

(подходит для оволактовегетарианцев)

  • Время приготовления: 10 минут

  • Вес: 230 г

  • Белки: 17 г

  • Жиры: 19 г

  • Углеводы: 5 г

  • Калорийность: 255 Ккал

Вам понадобится:

  • Помидоры — 100 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Шампиньоны — 50 г
  • Фета или брынза — 20 г
  • Сухой орегано — 1 щепотка
  • Растительное масло — 2-3 капли
  • Соль и перец — по вкусу

Приготовление

Яйца слегка взбейте венчиком или вилкой, посолите и поперчите по вкусу. Помидоры нарежьте дольками или кружками, шампиньон слайсами. В сковороде разогрейте пару капель растительного масла, слегка обжарьте грибы и помидоры, залейте яичной смесью и томите под крышкой на среднем огне до готовности. На одну половину омлета выложите кусочки сыра фета и посыпьте орегано. Накройте второй половиной омлета. Подержите на огне еще 1 минуту.

Киноа или пшенка с овощами

(рецепт подходит для веганов)

  • Время приготовления: 30 минут
  • Вес: 350 г
  • Белки: 11 г
  • Жиры: 7 г
  • Углеводы: 46 г
  • Калорийность: 298 Ккал

Вам понадобится:

  • Отварная рассыпчатая пшенка или киноа — 100 г
  • Шампиньоны — 50 г
  • Томаты — 50 г
  • Кабачок — 50 г
  • Болгарский перец — 50 г
  • Растительное масло — 2 капли
  • Соль и специи — по вкусу

Приотоление:

Киноа или пшенку заранее отварите по инструкции на упаковке. Грибы и овощи почистите и нарежьте на небольшие кусочки. Разогрейте в сковороде масло, обжарьте овощи и грибы, добавьте отварную пшёнку, посолите и добавьте специи по вкусу, перемешайте, потушите еще 4-5 минут.

«Паста» из цукини с томатным соусом

  (**рецепт подходит для сыроедов**)
  • Время приготовления: 10 минут
  • Вес: 350 г
  • Белки: 6 г
  • Жиры: 1 г
  • Углеводы: 15 г
  • Калорийность: 109 Ккал

Вам понадобится:

  • Помидор — 100 г
  • Цукини или кабачки — 200 г
  • Шампиньоны — 50 г
  • Стебли сельдерея — 50 г
  • Свежий базилик — 5 веточек
  • Соевый соус — по вкусу

Приготовление:

Кабачки или цукини нарежьте длинными тонкими слайсами, затем каждый слайс нарежьте еще на полоски, чтобы получились «спагетти» или «папарделли». В блендере измельчите помидор со свежей зеленью, добавьте соевый соус по вкусу. Стебли сельдерея и шампиньоны нарежьте тонкими ломтиками. Смешайте «пасту» из цукини с грибами, сельдереем и томатным соусом.

Текст: Екатерина Маслова

Фото: Shutterstock

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