Вкусные и простые рецепты для вегетарианцев, веганов и сыроедов

Разбираемся, кто есть кто
- Оволактовегетарианцы - (от латинских слов «ово» – яйцо, «лакто» – молоко) – употребляют растительную пищу ,яйца и молоко.
- Ововегетарианцы – употребляют растительную пищу и яйца.
- Лактовегетарианцы – употребляют растительную пищу и молочные продукты.
- Веганы – употребляют только продукты растительного происхождения (рацион полностью соответствует питанию во время Великого поста)
- Сыроеды - употребляют растительную пищу без термической обработки.
- Моно-сыроеды – употребляют растительную пищу без термической обработки только одного вида за 1 раз, например, в один прием пищи только яблоки, в другой – только миндаль и так далее.
- Фрукторианцы– употребляют в пищу только фрукты без термической обработки.
Омлет с томатами, грибами и фетой
(подходит для оволактовегетарианцев)
Время приготовления: 10 минут
Вес: 230 г
Белки: 17 г
Жиры: 19 г
Углеводы: 5 г
Калорийность: 255 Ккал
Вам понадобится:
- Помидоры — 100 г
- Яйца — 2 шт.
- Шампиньоны — 50 г
- Фета или брынза — 20 г
- Сухой орегано — 1 щепотка
- Растительное масло — 2-3 капли
- Соль и перец — по вкусу
Приготовление
Яйца слегка взбейте венчиком или вилкой, посолите и поперчите по вкусу. Помидоры нарежьте дольками или кружками, шампиньон слайсами. В сковороде разогрейте пару капель растительного масла, слегка обжарьте грибы и помидоры, залейте яичной смесью и томите под крышкой на среднем огне до готовности. На одну половину омлета выложите кусочки сыра фета и посыпьте орегано. Накройте второй половиной омлета. Подержите на огне еще 1 минуту.
Киноа или пшенка с овощами
(рецепт подходит для веганов)
- Время приготовления: 30 минут
- Вес: 350 г
- Белки: 11 г
- Жиры: 7 г
- Углеводы: 46 г
- Калорийность: 298 Ккал
Вам понадобится:
- Отварная рассыпчатая пшенка или киноа — 100 г
- Шампиньоны — 50 г
- Томаты — 50 г
- Кабачок — 50 г
- Болгарский перец — 50 г
- Растительное масло — 2 капли
- Соль и специи — по вкусу
Приотоление:
Киноа или пшенку заранее отварите по инструкции на упаковке. Грибы и овощи почистите и нарежьте на небольшие кусочки. Разогрейте в сковороде масло, обжарьте овощи и грибы, добавьте отварную пшёнку, посолите и добавьте специи по вкусу, перемешайте, потушите еще 4-5 минут.
«Паста» из цукини с томатным соусом
(**рецепт подходит для сыроедов**)
- Время приготовления: 10 минут
- Вес: 350 г
- Белки: 6 г
- Жиры: 1 г
- Углеводы: 15 г
- Калорийность: 109 Ккал
Вам понадобится:
- Помидор — 100 г
- Цукини или кабачки — 200 г
- Шампиньоны — 50 г
- Стебли сельдерея — 50 г
- Свежий базилик — 5 веточек
- Соевый соус — по вкусу
Приготовление:
Кабачки или цукини нарежьте длинными тонкими слайсами, затем каждый слайс нарежьте еще на полоски, чтобы получились «спагетти» или «папарделли». В блендере измельчите помидор со свежей зеленью, добавьте соевый соус по вкусу. Стебли сельдерея и шампиньоны нарежьте тонкими ломтиками. Смешайте «пасту» из цукини с грибами, сельдереем и томатным соусом.
Текст: Екатерина Маслова
Фото: Shutterstock