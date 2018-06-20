Необходимый минимум: посуда, которая должна быть на вашей кухне

Еще разумно будет приобрести сотейник – некий компромисс между кастрюлей и сковородой. При этом в сотейнике можно припускать, тушить, пассировать и просто варить, а за счет приземистой формы он станет и удобной посудой для варки спагетти.

Из какого материала должна быть кастрюля

Кастрюли различаются не только объемом, но и материалом. Эмалированные, тефлоновые, стальные, чугунные или алюминиевые — все они обладают своими плюсами и минусами. Для выбора есть две стратегии – либо брать самое современное, либо проанализировать свои кулинарные таланты и гастрономические привычки и тогда решить, что предпочесть.

Эмалированная посуда

Подходит для супов, компотов, гарниров. Большая - для холодцов.

Плюсы: мега-разнообразие дизайна, легкость и скорость закипания воды. В эмалированной кастрюле еще можно хранить еду в холодильнике.

Минусы требует бережного обращения, склонна к сколам, нельзя тереть с абразивами и кислотой. При малейшем повреждении эмали кастрюля становится непригодной к использованию.

Как выбрать: важно, что эмалированные кастрюли могут покрываться эмалью двумя способами: с помощью окунания либо напыления. Сегодня многие современные производители наносят на посуду эмаль с помощью напыления, но такое покрытие получается тонким и недолговечным. Способ нанесения покрытия легко определить, надо только найти на внешней стороне посуды 2-4 темные точки – это места, к которым были установлены крепежи перед покрытием эмалью.