Уроки изящества: как пользоваться льняной салфеткой

Ходите часто по ресторанам? Значит, знакомы с разными видами салфеток. И, скорее всего, знаете, что заправлять тканевую салфетку за ворот можно только в одном случае — когда вы едите лобстера. Впервые слышите? Тогда этот видеоурок от нашего постоянного эксертапостилю - для вас.