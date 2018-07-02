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Уроки изящества: как пользоваться льняной салфеткой

Ходите часто по ресторанам? Значит, знакомы с разными видами салфеток. И, скорее всего, знаете, что заправлять тканевую салфетку за ворот можно только в одном случае — когда вы едите лобстера. Впервые слышите? Тогда этот видеоурок от нашего постоянного эксертапостилю - для вас.

директор Австрийской Высшей Школы Этикета, специалист международного класса по всем видам этикета

Фото: Марии Буше (Marii Boucher),

5 важных правил

  1. Всем известно, что тряпичная салфетка носит не только декоративный, но и функциональный характер. Прежде всего она защищает одежду от крошек, брызг и капель. Но если на столе присутствует только такая салфетка, ею можно вытирать пальцы и промакивать рот.
  2. Бумажные салфетки всегда используются непосредственно во время трапезы. Они скорее носят не декоративный, а функциональный характер.
  3. Поэтому если на столе есть оба вида салфеток, тряпичная должна лежать на коленях до момента завершения или паузы трапезы, а бумажные следует использовать для того, чтобы вытирать руки и промакивать рот.
  4. В ресторанах и кафе не поднимайте салфетку, если она упала на пол, впрочем как и любые другие предметы или кусочки еды, — для этого есть персонал. А вот в гостях это делать уместно: поднимите салфетку, деликатно скажите хозяйке о том, что она была испачкана, и попросите новую.
  5. Когда трапеза окончена, не следует пытаться аккуратно сложить салфетку или повесить ее на стул. Достаточно небрежно положить ее слева от тарелки.

Инстаграм Марии Буше: @mariiboucher

Фото: shutterstock.com

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