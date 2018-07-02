Уроки изящества: как пользоваться льняной салфеткой

Фото: Марии Буше (Marii Boucher),
5 важных правил
- Всем известно, что тряпичная салфетка носит не только декоративный, но и функциональный характер. Прежде всего она защищает одежду от крошек, брызг и капель. Но если на столе присутствует только такая салфетка, ею можно вытирать пальцы и промакивать рот.
- Бумажные салфетки всегда используются непосредственно во время трапезы. Они скорее носят не декоративный, а функциональный характер.
- Поэтому если на столе есть оба вида салфеток, тряпичная должна лежать на коленях до момента завершения или паузы трапезы, а бумажные следует использовать для того, чтобы вытирать руки и промакивать рот.
- В ресторанах и кафе не поднимайте салфетку, если она упала на пол, впрочем как и любые другие предметы или кусочки еды, — для этого есть персонал. А вот в гостях это делать уместно: поднимите салфетку, деликатно скажите хозяйке о том, что она была испачкана, и попросите новую.
- Когда трапеза окончена, не следует пытаться аккуратно сложить салфетку или повесить ее на стул. Достаточно небрежно положить ее слева от тарелки.
Инстаграм Марии Буше: @mariiboucher
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