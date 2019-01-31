10 удобных кухонных мелочей, которые пригодятся каждой хозяйке

Таймер "Виноград"
Если у вас в плите нет такой функции, то вам он точно необходим, чтоб бы пирог или курица для гостей не подгорели. Заводите на нужное время и занимаетесь своими делами. Таймер напомни вам, пора к плите. И да, таймеры бывают разными, любой формы
Силикованные крышки на овощи и фрукты
Безумно удобная вещь. Осталось немного лимона, помидора или яблока, наденьте на них такую крышку. Не овощ не фрукт на испортятся.
Яблокорезка
Еще много лет назад наши бабушки пользовались подобными штучками, чтобы испечь шарлотку или сварить яблочный компот. Мы предлагаем вам более красивы усовершенствованный вариант, для тех ко любит есть яблоки дольками, но резать их терпеть не может.
Покрывало для плиты
Сенсорные плиты стоит прикрывать, а то не дай бог на нее упадет банка из ящика или пройдет кошка и включит плиту. Хорошая штука особенно для современных панелей.
Пиала для закусок
Согласитесь, удобная штука, насыпал чего нибудь вкусненького, налил соус и ешь, где хочешь. Например мексиканские чипсы с гуакамоле.
Тортовница с крышкой
Согласитесь, такую милую и смешную тортовницу поставить на стол не стыдно. Туда можно не только торт, но и пирожные.
Фигурная овощерезка
Такой предмет должен быть на любой кухни. Он всегда пригодится украсить стол, овощной и фруктовый салаты.
Для выпечки пиццы
Очень удобная штука для выпечки пиццы. Круглая панель подойдет и для духовки и для пикника. Реально полезный предмет.
Если вы любители пиццы, то эта штука то,что надо! И места мало занимает и легко моется и удобна в использовании.
Складная панель для посуды
Кто-то любит ставить стаканы, посуду прямо в шкаф - стекать, а другие предпочитают их сушить. Складная сушилка - ваше спасение. сколько ни есть посуды - столько влезет.
Полотенце - держатель с кошкой
Симпатичный полотенце с кошкой. Весело и красиво, не стыдно поставить на стол, даже на праздничный.
Текст: Юлия Шумилко
Фото: shutterstock.com, архивы пресс-служб
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!