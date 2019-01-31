10 удобных кухонных мелочей, которые пригодятся каждой хозяйке

Очень удобная штука для выпечки пиццы. Круглая панель подойдет и для духовки и для пикника. Реально полезный предмет.

Если вы любители пиццы, то эта штука то,что надо! И места мало занимает и легко моется и удобна в использовании.

Складная панель для посуды