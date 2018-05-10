Время приготовления: 10-15 минут

Калорийность: 130 Ккал

Вам понадобится:

творог обезжиренный — 500 г

зелень любая

растительное масло — 1 ст. ложка

обезжиренная сметана — 1 ст. ложка

многозерновой хлеб или чипсы зерновые

Приготовление:

Нарезать мелко зелень и взбить ее и творог с помощью блендера до однородной массы. Добавить туда сметану и растительное масло, еще раз взбить. Для тех, кто любит поострее, можно положить в блендер пару долек чеснока. Паштет переложить в стерильную банку с бюгельным замком и по желанию намазывать на хлеб, поджаренный в тостере, или на зерновые хлебцы.

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