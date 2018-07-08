Торт «Россия — молодец!»

Вам понадобится:

Бисквит:

1 яйцо

сахар

мука

Клубничное компоте:

400 г клубники (можно замороженную)

150 г сахара

15 г желатина

2 ст.л. воды

Клубничный мусс:

300 г клубничного пюре

25 г желатина

200 г сахара

500 мл сливок 33-35%

Глазурь на белом шоколаде:

5 г желатина

20 мл воды

50 мл сливок

50 мл молока

60 г белого шоколада

пищевой краситель по желанию

Приготовление:

Испечь бисквит по любому рецепту. Я пеку в мультиварке по самому простому рецепту: вбить в стакан одно яйцо, отметить на глаз, какой объем занимает яйцо в стакане, и столько же по объему взять муки и сахара. Все взбить, чашу мультиварки смазать маслом, вылить тесто и выпекать в режиме «Выпечка» 15-20 минут. Ориентируйтесь на свою мультиварку или пеките в духовке, готовность можно проверить спичкой.

Для слоя клубничного компоте: желатин залить 2 ст.л. воды и оставить набухать. Клубнику (замороженную разморозить) измельчить блендером в пюре и процедить через сито, чтобы удалить мелкие зернышки клубники В сотейник отложить 50-70 г клубничного пюре от общей массы, добавить сахар, перемешать и варить до полного растворения сахара. Снять с плиты. Желатин подогреть, перемешать до полного растворения, влить в клубничное пюре с сахаром и перемешать. Соединить с оставшимся клубничным пюре, перемешать

Форму, равную диаметру вашего бисквита, выстелить пищевой пленкой и вылить туда компоте. Убрать в холодильник до полного застывания. Дно формы, в которой будем формировать торт, выстелить пергаментом или пищевой пленкой и зафиксировать пергамент бортиками. На дно формы выложить по центру бисквит, оставляя несколько сантиметров до стенки формы свободными. На бисквит выложить застывший клубничный компот. Для клубничного мусса: клубнику пюрировать бленером и процедить через сито, замороженную предварительно разморозить. Всыпать желатин в клубничное пюре, добавить сахар и подогреть на плите до полного растворения сахара и желатина, но не доводить до кипения! Взбить сливки до крепких пиков. Соединить взбитые сливки и клубничную массу. Перемешать. Залить в форму клубничный мусс, полностью прикрыв им бисквит и компоте. Убрать в холодильник, минимум на 2 часа. Перед извлечением торта из формы, проведите тонким горячим ножом вдоль боковых стенок, аккуратно отделяя мусс. Для глазури замочить желатин в 20 мл. холодной воды. Соединить сливки и молоко, вскипятить. Снять с огня, добавить набухший желатин и перемешать. Добавить белый шоколад, поломанный на кусочки по по желанию пищевой краситель. Перемешать до однородности. Покрыть торт глазурью и убрать в холодильник. Украсить пряничками в виде футбольных мячей.

Пряники-мячи