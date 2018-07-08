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Торт «Россия — молодец!»

Ну и что, что мы не выиграли, хотя Passion.ru считает это выигрышем. И все равно на душе горько. Подсластите своим болельщикам и себе жизнь. Торт от известного фуд-блогера, кондитера Анастасии Черепнянской. Кстати, торт диетический, а оставшиеся медальки можно выдать юным болельщикам, чтобы не переживали.

Вам понадобится:

Бисквит:

  • 1 яйцо
  • сахар
  • мука

Клубничное компоте:

  • 400 г клубники (можно замороженную)
  • 150 г сахара
  • 15 г желатина
  • 2 ст.л. воды

Клубничный мусс:

  • 300 г клубничного пюре
  • 25 г желатина
  • 200 г сахара
  • 500 мл сливок 33-35%

Глазурь на белом шоколаде:

  • 5 г желатина
  • 20 мл воды
  • 50 мл сливок
  • 50 мл молока
  • 60 г белого шоколада
  • пищевой краситель по желанию

Приготовление:

Испечь бисквит по любому рецепту. Я пеку в мультиварке по самому простому рецепту: вбить в стакан одно яйцо, отметить на глаз, какой объем занимает яйцо в стакане, и столько же по объему взять муки и сахара. Все взбить, чашу мультиварки смазать маслом, вылить тесто и выпекать в режиме «Выпечка» 15-20 минут. Ориентируйтесь на свою мультиварку или пеките в духовке, готовность можно проверить спичкой.

Для слоя клубничного компоте: желатин залить 2 ст.л. воды и оставить набухать. Клубнику (замороженную разморозить) измельчить блендером в пюре и процедить через сито, чтобы удалить мелкие зернышки клубники В сотейник отложить 50-70 г клубничного пюре от общей массы, добавить сахар, перемешать и варить до полного растворения сахара. Снять с плиты. Желатин подогреть, перемешать до полного растворения, влить в клубничное пюре с сахаром и перемешать. Соединить с оставшимся клубничным пюре, перемешать

Форму, равную диаметру вашего бисквита, выстелить пищевой пленкой и вылить туда компоте. Убрать в холодильник до полного застывания. Дно формы, в которой будем формировать торт, выстелить пергаментом или пищевой пленкой и зафиксировать пергамент бортиками. На дно формы выложить по центру бисквит, оставляя несколько сантиметров до стенки формы свободными. На бисквит выложить застывший клубничный компот. Для клубничного мусса: клубнику пюрировать бленером и процедить через сито, замороженную предварительно разморозить. Всыпать желатин в клубничное пюре, добавить сахар и подогреть на плите до полного растворения сахара и желатина, но не доводить до кипения! Взбить сливки до крепких пиков. Соединить взбитые сливки и клубничную массу. Перемешать. Залить в форму клубничный мусс, полностью прикрыв им бисквит и компоте. Убрать в холодильник, минимум на 2 часа. Перед извлечением торта из формы, проведите тонким горячим ножом вдоль боковых стенок, аккуратно отделяя мусс. Для глазури замочить желатин в 20 мл. холодной воды. Соединить сливки и молоко, вскипятить. Снять с огня, добавить набухший желатин и перемешать. Добавить белый шоколад, поломанный на кусочки по по желанию пищевой краситель. Перемешать до однородности. Покрыть торт глазурью и убрать в холодильник. Украсить пряничками в виде футбольных мячей.

Пряники-мячи

Вам понадобится:

  • Мука — 900 граммов.
  • Мед — 500 граммов.
  • Яйца — 2 штуки.
  • Сахар — 500 граммов.
  • Масло — 300 граммов.
  • Какао — 50 граммов.
  • Разрыхлитель — 2 ч.л.
  • Корица — 2-3 ч.л.
  • Кардамон — щепотка.
  • Гвоздика — щепотка.
  • Имбирь — 2 ч.л.
  • Белый перец — щепотка.
  • Мускатный орех — щепотка.

Красители для мячей: белый и черный.

Приготовление:

Берем кухонные весы, ставим на них кастрюлю, обнуляем вес. Внутрь кладем 500 граммов меда. Переставляем кастрюлю на плиту, всыпаем сверху меда 500 граммов сахарного песка и кладем порезанное на мелкие кусочки сливочное масло. Включаем плиту сначала на максимум, чтобы кастрюля нагрелась и потом сразу же убавляем температуру на среднюю. Начинаем разогревать нашу жидкую основу теста. Смесь не должна кипеть, а медленно прогреваться. Смесь готова тогда, когда сахарный песок полностью раствориться. Если совсем не получается растопить сахар до конца, не переживайте — оставьте так. В дальнейшем при выпечке всё раствориться. Когда смесь готова, перелейте ее в дежу планетарного миксера и пусть она остывает, пока вы моете посуду, минут 5-10. В то время, когда наша жидкая основа теста топится, мы чтобы не терять время ,«собираем» сухую основу (не забывайте всё время мешать жидкую основу). Муку делим на две части — 500 и 400 граммов и кладем ее в две чаши (мука должна быть просеяна). В миску с 500 граммами муки всыпаем разрыхлитель, какао, специи и всё хорошо перемешиваем. Вторую чашу оставляем нетронутой. Яйца разбиваем в отдельную тарелку и перемешиваем их вилкой, после этого отставляем тарелку в сторону. Подвигаем планетарный миксер, в чаше миксера у нас уже чуть остыла жидкая основа теста. Включаем небольшую скорость и перемешиваем тесто насадкой «Лопатка», чуть прибавляем скорости и медленно вливаем 2 яйца. После этого в чашу начинаем всывать по столовой ложке нашу пряную муку. После того как вся смесь вмешана в тесто, останавливаем миксер и меняем насадку на «Крюк», так как «Лопатка» уже не справляется с гутотой теста. Включаем опять миксер и всыпаем оставшуюся белую муку из второй миски. Вся мука у вас не войдет, эта «вторая мука» нужна, чтобы загустить тесто. И сколько еще нужно добавить муки в тесто, зависит от помола муки, от влажности, не надо перегружать миксер. Тесто должно медленно сползать с «Крюка». После холодильника оно затвердеет еще больше. Станет мягкое, гибкое, как пластилин. Готовое тесто перекладываем в пакет и оставляем остывать при комнатной температуре. Нарежьте круги - можно рюмкой. После того, как тесто остынет положите его на ночь в холодильник. Всё тесто готово к работе и можно выпекать и разрисовать пищевыми красителямиии.

Фото: фуд-блогера, кондитера Анастасии Черепнянской, другие рецепты здесь.

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