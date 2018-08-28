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Томатный суп Papa Al

Шеф-повар Режис Тригель и Ресторан «Sixty» дарит вам рецепт еще одного томатного супа с сыром Страчателла и копченным оливковым маслом. Попробуйте сами приготовить этот шедевр вкуса и красоты.

Вам понадобится:

  • Томаты Пелати – 200 г
  • Томаты Поми – 100 г
  • Томатный сок – 100 мл
  • Имбирный фреш – 10 мл
  • Лимонный фреш – 10 мл
  • Чеснок очищенный – 5 гр
  • Базилик свежий – 5 гр
  • Соус Табаско -1 мл
  • Сыр Страчателла - 50 гр
  • Гренки из белого хлеба - 4 шт
  • Вяленые томаты - 10 гр
  • Бакинские помидоры - 50 гр
  • Помидоры черри желтые - 10 гр
  • Земля из маслин - 3 гр
  • Розовый перец - 2 гр
  • Копченое оливковое масло - 3 мл
  • Оливковое масло - 3 мл
  • Соль – по вкусу
  • Сахар – по вкусу
  • Перец – по вкусу

Приготовление:

Томаты Пелати, томаты Поми, томатный сок поместить в сотейник, имбирный и лимонный фреш добавить к томатам и пропустить через него. Чеснок мелко порубить, добавить к смеси вместе с базиликом. Варить до кипения, после кипения подержать еще 5 минут, дать немного остыть. Суп взбить в блендере до однородной массы. Весь суп пропустить через сито. Соль, сахар, перец по вкусу и сверху добавить Табаско.

Земля из маслин:

Маслины без косточек высушить и пропустить через блендер. После блендера пропустить через сито, выложить на полотенце, чтобы впиталось все выделенное масло. Как только крошки от маслин станут сухими – снова пропустить через сито.

Суп одаем так:

Сыр Страчателла выложить на дно тарелки. Сверху добавить гренки. Бакинские помидоры нарезать на 3-4 дольки, помидоры черри нарезать кольцами. Все помидоры заправить землей из маслин, солью и розовым перцем. Выложить их на гренки, добавить к ним вяленые помидоры. Сверху полить копченым оливковым маслом. В конце посыпать землей из маслин и украсить базиликом.

Фото: архив ресторана

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