Томатный суп Papa Al

Вам понадобится:

Томаты Пелати – 200 г

Томаты Поми – 100 г

Томатный сок – 100 мл

Имбирный фреш – 10 мл

Лимонный фреш – 10 мл

Чеснок очищенный – 5 гр

Базилик свежий – 5 гр

Соус Табаско -1 мл

Сыр Страчателла - 50 гр

Гренки из белого хлеба - 4 шт

Вяленые томаты - 10 гр

Бакинские помидоры - 50 гр

Помидоры черри желтые - 10 гр

Земля из маслин - 3 гр

Розовый перец - 2 гр

Копченое оливковое масло - 3 мл

Оливковое масло - 3 мл

Соль – по вкусу

Сахар – по вкусу

Перец – по вкусу

Приготовление:

Томаты Пелати, томаты Поми, томатный сок поместить в сотейник, имбирный и лимонный фреш добавить к томатам и пропустить через него. Чеснок мелко порубить, добавить к смеси вместе с базиликом. Варить до кипения, после кипения подержать еще 5 минут, дать немного остыть. Суп взбить в блендере до однородной массы. Весь суп пропустить через сито. Соль, сахар, перец по вкусу и сверху добавить Табаско.

Земля из маслин:

Маслины без косточек высушить и пропустить через блендер. После блендера пропустить через сито, выложить на полотенце, чтобы впиталось все выделенное масло. Как только крошки от маслин станут сухими – снова пропустить через сито.

Суп одаем так:

Сыр Страчателла выложить на дно тарелки. Сверху добавить гренки. Бакинские помидоры нарезать на 3-4 дольки, помидоры черри нарезать кольцами. Все помидоры заправить землей из маслин, солью и розовым перцем. Выложить их на гренки, добавить к ним вяленые помидоры. Сверху полить копченым оливковым маслом. В конце посыпать землей из маслин и украсить базиликом.

Фото: архив ресторана