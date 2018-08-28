Томатный суп Papa Al

Вам понадобится:
- Томаты Пелати – 200 г
- Томаты Поми – 100 г
- Томатный сок – 100 мл
- Имбирный фреш – 10 мл
- Лимонный фреш – 10 мл
- Чеснок очищенный – 5 гр
- Базилик свежий – 5 гр
- Соус Табаско -1 мл
- Сыр Страчателла - 50 гр
- Гренки из белого хлеба - 4 шт
- Вяленые томаты - 10 гр
- Бакинские помидоры - 50 гр
- Помидоры черри желтые - 10 гр
- Земля из маслин - 3 гр
- Розовый перец - 2 гр
- Копченое оливковое масло - 3 мл
- Оливковое масло - 3 мл
- Соль – по вкусу
- Сахар – по вкусу
- Перец – по вкусу
Приготовление:
Томаты Пелати, томаты Поми, томатный сок поместить в сотейник, имбирный и лимонный фреш добавить к томатам и пропустить через него. Чеснок мелко порубить, добавить к смеси вместе с базиликом. Варить до кипения, после кипения подержать еще 5 минут, дать немного остыть. Суп взбить в блендере до однородной массы. Весь суп пропустить через сито. Соль, сахар, перец по вкусу и сверху добавить Табаско.
Земля из маслин:
Маслины без косточек высушить и пропустить через блендер. После блендера пропустить через сито, выложить на полотенце, чтобы впиталось все выделенное масло. Как только крошки от маслин станут сухими – снова пропустить через сито.
Суп одаем так:
Сыр Страчателла выложить на дно тарелки. Сверху добавить гренки. Бакинские помидоры нарезать на 3-4 дольки, помидоры черри нарезать кольцами. Все помидоры заправить землей из маслин, солью и розовым перцем. Выложить их на гренки, добавить к ним вяленые помидоры. Сверху полить копченым оливковым маслом. В конце посыпать землей из маслин и украсить базиликом.
Фото: архив ресторана