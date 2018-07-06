Тестирует редакция: кофемашина Bosch Verocup: бариста у вас дома

Чтобы установить кофемашину, никаких особых усилий прилагать не пришлось – нужно было всего лишь снять защитную пленку и вставить вилку в розетку. Однако при изучении ее внутреннего устройства выяснилось, что фильтра в ней нет, он не предусмотрен в комплекте. Позвонила а сервис сказали, что нужно купить обязательно, хотя…Машина работает замечательно и без него. Вам нужна приятная дополнительная опция? Имейте в виду: фильтр для воды, надо регулярно менять - заказывать. Так и машина прослужит дольше и вода будет чище. Решать вам. Как только фильтр оказался на положенном месте, остается залить воду, засыпать зерновой кофе и нажать на кнопку пуск.

Лаййфхак: в комплект не входит также чистящеее средства для внутренней части машины, поэтому и его стоит заказать вместе с фильтром, не дожидаясь момента, когда понадобится генуборка машинки.

Все понятно и без инструкции