8 невероятно вкусных теплых салатов, которые согреют вас в холода

В чем особенность этого блюда? Его необходимо начинать сразу же после приготовления. Чаще всего, оно представляет собой микс измельченных горячих продуктов (рыба, мясо, морепродукты и многое другое) и холодных свежих овощей, салатом. В любом случае теплых салатов сегодня огромное множество. Попробуйте и выберите свой. Осенью их есть особенно приятно.
Рецепт теплого салата с уткой
от ресторана «Оджахури»
Вам понадобится:
- Утиное мясо – 100 г
- Яблоко – 70 г
- Грибы шампиньоны – 100 г
- Листья Романо – 100 г
- Соус бальзамик – 10 мл
- Соус демиглас – 25 г
- Вино белое домашнее – 30 мл
- Масло сливочное – 20 г
- Масло растительное – 20 мл
- Масло оливковое – 20 мл
- Мускатный орех – 10 г
- Сахар – 10 г
- Перец белый
- Соль
Приготовление:
Берём 100 г утиного филе и обжариваем на сковородке на растительном масле 20 мл. Добавляем 30 мл белого вина, выпариваем. Дальше наливаем соус демиглас 25 г, соль, перец и мускатный орех по вкусу и в конце соус бальзамик 10 мл. Жарим ещё минуту и мясо готово. Отдельно на сковородке со сливочным маслом обжариваем очищенные яблоки 70 г, нарезанные дольками. И отдельно обжариваем грибы до золотой корочки и добавляем сахар, снимаем с плиты через 2 минуты. Берём лисья Романо 100 г, поливаем оливковым маслом 20 мл, немного соли и перца по вкусу. На тарелке по середине выкладываем грибы, по кругу мясо и яблоко, сверху лисья и это всё поливаем соусом, который остался на сковородке от обжаренного мясо.
Огненный лосось с киноа и томатами
от ресторана Barceloneta, шеф-повар Алексей Павлов
Вам понадобится:
Лосось – 100 г
Киноа – 50 г
Помидоры свежие - 30 г
Масло оливковое – 10 г
Свежая зелень – 3 г
Соус – 30 г
Соус на 1л:
Вода- 600
Соевый соус -200
Сок лимона -150
Сок апельсина -150
Мёд -100
Крахмал -50
Приготовление:
Все ингредиенты смешать, довести до кипения и на медленном огне выпаривать 10-15мин и затянуть крахмалом.
Киноа отварить – 15 минут. Лосось слегка обжарить в хоспере. Помидоры нарезать.
Лосось выложить в центр, рядом поместить киноа и полить соусом.
Цыпленок, авокадо, груша, блю чиз
от ресторана «Кузня», шеф-повар Глен Баллис
Вам понадобится:
- Авокадо – 50 г
- Груша – 50 г
- Сыр горгонзола – 20 г
- Редис – 20 г
- Зелень петрушки – 5 г
- Орех пекан – 8 г
- Курица – 80 г
- Соус - 30 г
- Дрессинг – 9 г
- Масло растительное – 5 г
- Чеснок св. – 0,5 г
- Тимьян – 0, 5 г
Для дрессинга:
- Масло оливковое – 3 г
- Лайм свежий – 3 г
- Соус рисовый (мирин) – 3 г
Для соуса:
- Уксус бальзамический – 3 г
- Масло растительное – 20 г
- Горчица – 2 г
- Соус «Наршараб» - 2 г
- Мед -3 г
Приготовление:
На сковороде слегка обжарить чеснок и тимьян на растительном масле, затем добавить курицу и обжарить до готовности. Авокадо и грушу почистить и нарезать крупной соломкой. Редис также порезать и соединить с грушей и авокадо. Добавить сыр горгонзола, петрушку, орех пекан. Сверху выложить жареное куриное мясо, полить дрессингом и заправкой.