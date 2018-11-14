8 невероятно вкусных теплых салатов, которые согреют вас в холода

Вам понадобится:

Утиное мясо – 100 г

Яблоко – 70 г

Грибы шампиньоны – 100 г

Листья Романо – 100 г

Соус бальзамик – 10 мл

Соус демиглас – 25 г

Вино белое домашнее – 30 мл

Масло сливочное – 20 г

Масло растительное – 20 мл

Масло оливковое – 20 мл

Мускатный орех – 10 г

Сахар – 10 г

Перец белый

Соль

Приготовление:

Берём 100 г утиного филе и обжариваем на сковородке на растительном масле 20 мл. Добавляем 30 мл белого вина, выпариваем. Дальше наливаем соус демиглас 25 г, соль, перец и мускатный орех по вкусу и в конце соус бальзамик 10 мл. Жарим ещё минуту и мясо готово. Отдельно на сковородке со сливочным маслом обжариваем очищенные яблоки 70 г, нарезанные дольками. И отдельно обжариваем грибы до золотой корочки и добавляем сахар, снимаем с плиты через 2 минуты. Берём лисья Романо 100 г, поливаем оливковым маслом 20 мл, немного соли и перца по вкусу. На тарелке по середине выкладываем грибы, по кругу мясо и яблоко, сверху лисья и это всё поливаем соусом, который остался на сковородке от обжаренного мясо.

Огненный лосось с киноа и томатами

от ресторана Barceloneta, шеф-повар Алексей Павлов