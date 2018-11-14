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8 невероятно вкусных теплых салатов, которые согреют вас в холода

Теплые салаты сегодня можно найти в меню практически любого ресторана. Но это отнюдь не новинка или тренд. Их история их началась еще в далекие древние времена. Считается, что они вообще появились раньше классических салатов. Первые теплые салаты начали готовить на территории Римской империи еще до нашей эры.

В чем особенность этого блюда? Его необходимо начинать сразу же после приготовления. Чаще всего, оно представляет собой микс измельченных горячих продуктов (рыба, мясо, морепродукты и многое другое) и холодных свежих овощей, салатом. В любом случае теплых салатов сегодня огромное множество. Попробуйте и выберите свой. Осенью их есть особенно приятно.

Рецепт теплого салата с уткой

от ресторана «Оджахури»

Вам понадобится:

  • Утиное мясо – 100 г
  • Яблоко – 70 г
  • Грибы шампиньоны – 100 г
  • Листья Романо – 100 г
  • Соус бальзамик – 10 мл
  • Соус демиглас – 25 г
  • Вино белое домашнее – 30 мл
  • Масло сливочное – 20 г
  • Масло растительное – 20 мл
  • Масло оливковое – 20 мл
  • Мускатный орех – 10 г
  • Сахар – 10 г
  • Перец белый
  • Соль

Приготовление:

Берём 100 г утиного филе и обжариваем на сковородке на растительном масле 20 мл. Добавляем 30 мл белого вина, выпариваем. Дальше наливаем соус демиглас 25 г, соль, перец и мускатный орех по вкусу и в конце соус бальзамик 10 мл. Жарим ещё минуту и мясо готово. Отдельно на сковородке со сливочным маслом обжариваем очищенные яблоки 70 г, нарезанные дольками. И отдельно обжариваем грибы до золотой корочки и добавляем сахар, снимаем с плиты через 2 минуты. Берём лисья Романо 100 г, поливаем оливковым маслом 20 мл, немного соли и перца по вкусу. На тарелке по середине выкладываем грибы, по кругу мясо и яблоко, сверху лисья и это всё поливаем соусом, который остался на сковородке от обжаренного мясо.

Огненный лосось с киноа и томатами

от ресторана Barceloneta, шеф-повар Алексей Павлов

Вам понадобится:

  • Лосось – 100 г

  • Киноа – 50 г

  • Помидоры свежие - 30 г

  • Масло оливковое – 10 г

  • Свежая зелень – 3 г

  • Соус – 30 г

  • Соус на 1л:

  • Вода- 600

  • Соевый соус -200

  • Сок лимона -150

  • Сок апельсина -150

  • Мёд -100

  • Крахмал -50

Приготовление:

Все ингредиенты смешать, довести до кипения и на медленном огне выпаривать 10-15мин и затянуть крахмалом.
Киноа отварить – 15 минут. Лосось слегка обжарить в хоспере. Помидоры нарезать.
Лосось выложить в центр, рядом поместить киноа и полить соусом.

Цыпленок, авокадо, груша, блю чиз

от ресторана «Кузня», шеф-повар Глен Баллис

Вам понадобится:

  • Авокадо – 50 г
  • Груша – 50 г
  • Сыр горгонзола – 20 г
  • Редис – 20 г
  • Зелень петрушки – 5 г
  • Орех пекан – 8 г
  • Курица – 80 г
  • Соус - 30 г
  • Дрессинг – 9 г
  • Масло растительное – 5 г
  • Чеснок св. – 0,5 г
  • Тимьян – 0, 5 г

Для дрессинга:

  • Масло оливковое – 3 г
  • Лайм свежий – 3 г
  • Соус рисовый (мирин) – 3 г

Для соуса:

  • Уксус бальзамический – 3 г
  • Масло растительное – 20 г
  • Горчица – 2 г
  • Соус «Наршараб» - 2 г
  • Мед -3 г

Приготовление:

На сковороде слегка обжарить чеснок и тимьян на растительном масле, затем добавить курицу и обжарить до готовности. Авокадо и грушу почистить и нарезать крупной соломкой. Редис также порезать и соединить с грушей и авокадо. Добавить сыр горгонзола, петрушку, орех пекан. Сверху выложить жареное куриное мясо, полить дрессингом и заправкой.

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