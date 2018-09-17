Тартар из сибаса с тхиновой пастой, томатами и миндалем

Вам понадобится:
- Сибас – 60 г
- Томаты канкасе – 30 г
- Лук шалот – 10 г
- Мята – 1 г
- Соль – по вкусу
- Перец – по вкусу
- Лимонный фреш – 5 мл
- Оливковое масло – 5 мл
- Баклажан – 25 г
Тхина миндальная:
- Миндаль – 17 г
- Тахинная паста – 35 г
- Лимонный фреш – 3 мл
- Соль – 1 г
- Растительное масло – 6 мл
Приготовление:
Очистить сибас от кожи и костей, нарезать маленькими кубиками. Лук шалот мелко нарезать, смешать с томатами, мятой, лимонным фрешем, оливковым маслом, добавить соль по вкусу. Запеченные баклажаны: духовку разогреть до 240 градусов, баклажаны запекать до готовности. Готовые баклажаны очистить от кожуры.
Тхина миндальная: очищенный жаренный миндаль смешать с остальными ингредиентами и пробить в блендере. Выложить на тарелку миндальную тхину, на нее кусочки сибаса.
Фото: архив ресторана