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Тартар из сибаса с тхиновой пастой, томатами и миндалем

Сибас любят многие, но большинсво его просто запекают в фольге в духовке с солью или специями. Шеф- повар ресторана Nofar предлагает вам разнообразитьблюда их этой вкусной рыбы и приготовить тар-тар.

Вам понадобится:

  • Сибас – 60 г
  • Томаты канкасе – 30 г
  • Лук шалот – 10 г
  • Мята – 1 г
  • Соль – по вкусу
  • Перец – по вкусу
  • Лимонный фреш – 5 мл
  • Оливковое масло – 5 мл
  • Баклажан – 25 г

Тхина миндальная:

  • Миндаль – 17 г
  • Тахинная паста – 35 г
  • Лимонный фреш – 3 мл
  • Соль – 1 г
  • Растительное масло – 6 мл

Приготовление:

Очистить сибас от кожи и костей, нарезать маленькими кубиками. Лук шалот мелко нарезать, смешать с томатами, мятой, лимонным фрешем, оливковым маслом, добавить соль по вкусу. Запеченные баклажаны: духовку разогреть до 240 градусов, баклажаны запекать до готовности. Готовые баклажаны очистить от кожуры.

Тхина миндальная: очищенный жаренный миндаль смешать с остальными ингредиентами и пробить в блендере. Выложить на тарелку миндальную тхину, на нее кусочки сибаса.

Фото: архив ресторана

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