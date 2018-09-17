Тартар из сибаса с тхиновой пастой, томатами и миндалем

Вам понадобится:

Сибас – 60 г

Томаты канкасе – 30 г

Лук шалот – 10 г

Мята – 1 г

Соль – по вкусу

Перец – по вкусу

Лимонный фреш – 5 мл

Оливковое масло – 5 мл

Баклажан – 25 г

Тхина миндальная:

Миндаль – 17 г

Тахинная паста – 35 г

Лимонный фреш – 3 мл

Соль – 1 г

Растительное масло – 6 мл

Приготовление:

Очистить сибас от кожи и костей, нарезать маленькими кубиками. Лук шалот мелко нарезать, смешать с томатами, мятой, лимонным фрешем, оливковым маслом, добавить соль по вкусу. Запеченные баклажаны: духовку разогреть до 240 градусов, баклажаны запекать до готовности. Готовые баклажаны очистить от кожуры.

Тхина миндальная: очищенный жаренный миндаль смешать с остальными ингредиентами и пробить в блендере. Выложить на тарелку миндальную тхину, на нее кусочки сибаса.

Фото: архив ресторана