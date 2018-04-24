Говяжий язык с кремом из печеных яблок от шеф-повара кафе «Мечтатели» Виктора Гусева
Вам понадобится:
- язык говяжий — 2 кг
- банан — 150 г
- вино красное — 50 г
- сливочное масло — 70 г
- соль — 40 г
- сахар тростниковый — 30 г
- масло растительное — 30 г
- петрушка — 25 г
- яблочное пюре — 240 г
- соус демиглас — 100 г
- желтая свекла — 200 г
- масло сливочное (после запекания) — 100 г
Приготовление:
Язык замариновать в банане, красном вине, сливочном и растительном масле, посыпать солью, сахаром, добавить петрушку. Завернуть в фольгу и запекать в течение 10 часов при 110 градусах. Перед подачей язык нарезать кусками, карамелизовать в соусе демиглас и сливочном масле. Выложить на тарелку яблочное пюре, сверху — карамелизированный язык и желтую свеклу, нарезанную тонкими слайсами, полить демигласом. При желании можно украсить зеленью.
Борщ со спелой вишней и круассанами от шеф-повара ресторана «Турандот» Дмитрия Еремеева
Вам понадобится:
- бульон говяжий — 185 мл
- капуста белокочанная — 8 г
- зажарка — 30 г
- морковь обжаренная — 5 г
- лук обжаренный — 5 г
- перец черный горошек — 1 г
- вишня — 20 г
- лавровый лист — 1 шт.
- колбаска — 25 г
- вишня — 10 г
- петрушка свежая — 5 г
- рогалики из утки и фуа-гра — 2 шт.
- сметана — 40 г
Для бульона:
- говяжьи кости — 60 г
- лук репчатый — 15 г
- морковь — 20 г
- вода — 330 г
- говяжья грудинка на кости — 110 г
Для зажарки:
- сахарный песок — 20 г
- растительное масло — 5 мл
- уксус — 1 мл
- томатная паста — 40 г
- свекла — 350 г
- перец красный болгарский — 70 г
Для рогаликов из утки и фуа-гра:
- лук — 20 г
- вода — 20 мл
- соль — 1 г
- утиные окорочка — 30 г
- фуа-гра — 10 г
- тесто слоеное — 30 г
- желток — 1 шт.
- сливки 35% — 10 мл
Приготовление:
Сварить говяжий бульон: говяжьи кости (предварительно ошпарить в духовке), грудинку (ошпарить кипятком), лук и морковь для бульона положить в кастрюлю, залить холодной водой, поставить на сильный огонь, довести до кипения. Затем уменьшить огонь и варить два-три часа на медленном огне. Как только бульон будет готов, вынуть лук и морковь, мясо отделить от кости, разрезать на порционные куски и положить обратно. Сделать рогалики из утки и фуа-гра: очистить лук, мелко нарезать и обжарить. Пропустить через мясорубку утиные окорочка и фуа-гра, добавить соль, воду и лук, тщательно перемешать. Завернуть фарш в слоеное тесто, намазав предварительно смесью из желтка и сливок, отпечь в разогретой до 200 градусов духовке в течение 15 минут. Сделать зажарку: очистить свеклу, натереть на крупной терке. Болгарский перец очистить и мелко нарезать. В сковородку налить растительное масло и обжарить болгарский перец. Добавить натертую свеклу, все перемешать. Затем положить томатную пасту, столовый уксус (помогает сохранить цвет свеклы) и сахар. Убавить огонь и оставить зажарку тушиться до готовности (20-25 минут). Отдельно обжарить лук и морковь.
К бульону добавить нашинкованную капусту, лавровый лист, через 10-15 минут добавить зажарку, довести до кипения, добавить лук и морковь, свежую вишню и дать прокипеть борщу еще 5 минут. Готовый борщ перелить в тарелку для подачи, положить ломтики колбасы и украсить петрушкой. Подавать с приготовленными круассанами и сметаной.
Лапша с потрошками от шеф-повара ресторана «Шинок» Елены Никифоровой
Вам понадобится:
- бульон куриный — 1 л
- сердце куриное — 300 г
- желудки куриные — 200 г
- лапша — 100 г
- лук репчатый — 1 шт.
- морковь — 1 шт.
- масло растительное — 2 ст. ложки
- зелень петрушки рубленая — 1 ст. ложка
- лавровый лист — 1 шт.
- соль, перец — по вкусу
Приготовление:
Куриные потроха промыть, желудки очистить от пленок, нарезать небольшими кусками. Морковь очистить, вымыть, натереть на крупной терке. Лук очистить, вымыть, мелко нарезать. Морковь и лук обжарить на растительном масле. Бульон довести до кипения, положить потроха, варить в течение 20 минут. Добавить лапшу, овощи, лавровый лист, соль и перец, варить до готовности. Суп разлить по тарелкам и посыпать зеленью петрушки.
Птитим с язычками трески и кедровыми орехами
Вам понадобится:
- птитим — 70 г
- брокколи — 30 г
- язычки трески — 90 г
- рыбный бульон — 80 г
- масло сливочное — 50 г
- устричный соус — 7 г
- икра боттарга — 5 г
- сыр пармезан — 10 г
- орехи кедровые — 7 г
- мука — 7 г
- оливковое масло — 20 г
- соль, перец — 1 г
Приготовление:
Птитим отварить до готовности в слегка подсоленной воде, 15 минут на медленном огне с закрытой крышкой. С язычков трески снять кожу, обработать. Обвалять в муке и обжарить на оливковом масле пять-семь минут. Добавить рыбный бульон, устричный соус и сливочное масло. Перемешать и томить еще 10 минут. Брокколи разобрать на соцветия и припустить в подсоленной воде. На тарелку выложить язычки трески, рядом разложить отварной птитим, украсить брокколи и тоненькими слайсами икры боттарга. Посыпать тертым пармезаном.
Салат «Храброе сердце»
*Вам понадобится:
- сердце говяжье отварное — 70 г
- яблоко свежее — 70 г
- корень сельдерея — 50 г
- лук — 15 г
- майонез — 35 г
- горчица — 4 г
- чеснок — 2 г
- брусника — 5 г
- крем бальзамик — 6 г
Приготовление:
Отвариваем сердце. Нарезаем соломкой. Нарезаем соломкой яблоко, корень сельдерея, обжариваем лук, нарезанный на мелкие кусочки. Перемешиваем жареный лук, сердце, яблоки и сельдерей и заправляем смесью горчицы, майонеза и чеснока. Сверху выкладываем бруснику. Украшаем бальзамиком.
Фото: архив пресс-служб