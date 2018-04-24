Вам понадобится:

бульон говяжий — 185 мл

капуста белокочанная — 8 г

зажарка — 30 г

морковь обжаренная — 5 г

лук обжаренный — 5 г

перец черный горошек — 1 г

вишня — 20 г

лавровый лист — 1 шт.

колбаска — 25 г

вишня — 10 г

петрушка свежая — 5 г

рогалики из утки и фуа-гра — 2 шт.

сметана — 40 г

Для бульона:

говяжьи кости — 60 г

лук репчатый — 15 г

морковь — 20 г

вода — 330 г

говяжья грудинка на кости — 110 г

Для зажарки:

сахарный песок — 20 г

растительное масло — 5 мл

уксус — 1 мл

томатная паста — 40 г

свекла — 350 г

перец красный болгарский — 70 г

Для рогаликов из утки и фуа-гра:

лук — 20 г

вода — 20 мл

соль — 1 г

утиные окорочка — 30 г

фуа-гра — 10 г

тесто слоеное — 30 г

желток — 1 шт.

сливки 35% — 10 мл

Приготовление:

Сварить говяжий бульон: говяжьи кости (предварительно ошпарить в духовке), грудинку (ошпарить кипятком), лук и морковь для бульона положить в кастрюлю, залить холодной водой, поставить на сильный огонь, довести до кипения. Затем уменьшить огонь и варить два-три часа на медленном огне. Как только бульон будет готов, вынуть лук и морковь, мясо отделить от кости, разрезать на порционные куски и положить обратно. Сделать рогалики из утки и фуа-гра: очистить лук, мелко нарезать и обжарить. Пропустить через мясорубку утиные окорочка и фуа-гра, добавить соль, воду и лук, тщательно перемешать. Завернуть фарш в слоеное тесто, намазав предварительно смесью из желтка и сливок, отпечь в разогретой до 200 градусов духовке в течение 15 минут. Сделать зажарку: очистить свеклу, натереть на крупной терке. Болгарский перец очистить и мелко нарезать. В сковородку налить растительное масло и обжарить болгарский перец. Добавить натертую свеклу, все перемешать. Затем положить томатную пасту, столовый уксус (помогает сохранить цвет свеклы) и сахар. Убавить огонь и оставить зажарку тушиться до готовности (20-25 минут). Отдельно обжарить лук и морковь.

К бульону добавить нашинкованную капусту, лавровый лист, через 10-15 минут добавить зажарку, довести до кипения, добавить лук и морковь, свежую вишню и дать прокипеть борщу еще 5 минут. Готовый борщ перелить в тарелку для подачи, положить ломтики колбасы и украсить петрушкой. Подавать с приготовленными круассанами и сметаной.

Лапша с потрошками от шеф-повара ресторана «Шинок» Елены Никифоровой