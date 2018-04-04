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Шеф-консультант ресторана Nofar подготовил сюрприз — рецепт шоколадного кулича. Попробуйте, это удивительно вкусно.

Вам понадобится:

  • молоко — 250 г
  • мука — 350 г
  • какао — 50 г
  • масло сливочное — 100 г
  • сахар — 150 г
  • желтки — 2 шт.
  • дрожжи — 15 г
  • клюква сушеная — 90 г
  • грецкие орехи — 100 г
  • шоколад темный — 150 г
  • цедра апельсина — 30 г
  • карамель готовая — 100 г

Приготовление:

Молоко, дрожжи, сахар и 50 г муки тщательно перемешать, отставить в сторону. После того, как опара начнет подниматься, замесить тесто, добавив в него какао, оставшуюся муку, сливочное масло и желтки. Тесто должно подняться, после чего нужно наполнить им формочки и поставить в печь на 20 минут при температуре 180 градусов. Темный шоколад растопить на водяной бане, перелить в отдельную емкость. После того, как куличи будут готовы, полить сверху темным шоколадом, можно украсить карамелью, цедрой апельсина, сушеной клюквой и грецким орехом. Приятного аппетита!

Фото: архив ресторана

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