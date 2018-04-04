Вам понадобится:

молоко — 250 г

мука — 350 г

какао — 50 г

масло сливочное — 100 г

сахар — 150 г

желтки — 2 шт.

дрожжи — 15 г

клюква сушеная — 90 г

грецкие орехи — 100 г

шоколад темный — 150 г

цедра апельсина — 30 г

карамель готовая — 100 г

Приготовление:

Молоко, дрожжи, сахар и 50 г муки тщательно перемешать, отставить в сторону. После того, как опара начнет подниматься, замесить тесто, добавив в него какао, оставшуюся муку, сливочное масло и желтки. Тесто должно подняться, после чего нужно наполнить им формочки и поставить в печь на 20 минут при температуре 180 градусов. Темный шоколад растопить на водяной бане, перелить в отдельную емкость. После того, как куличи будут готовы, полить сверху темным шоколадом, можно украсить карамелью, цедрой апельсина, сушеной клюквой и грецким орехом. Приятного аппетита!

Фото: архив ресторана