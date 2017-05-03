Вам понадобится:
- красный лук — 100 г
- перец чили — 1 шт.
- чиабатта — 1 шт.
- чеснок — 2 зубчика
- базилик — 10 г
- томатная пассата De Cecco — 700 г
- оливковое масло De Cecco — 10 г
- соль — 2 г
- перец молотый — 1 г
Секрет приготовления:
Нарежьте кубиками лук и слегка обжарьте его в кастрюле на оливковом масле. Затем отделите листья базилика от стеблей, мелко нарежьте стебли и добавьте их к луку. Измельчите чеснок и добавьте в кастрюлю.
Когда лук, чеснок и базилик обжарятся, смело добавляйте рустику (томатную пассату) и хорошенько все перемешайте. Когда суп немного потомится, добавляйте листья базилика, продолжайте тушить на слабом огне примерно 15-20 минут. Далее добавьте перец чили по вкусу и оливковое масло.
Приступим к приготовлению крутонов: нарежьте чиабатту на небольшие кубики, сбрызните оливковым маслом и отправляйте в духовку на пять минут в режиме гриль. Когда крутоны будут готовы, отправляйте их прямиком в кастрюлю к нашему супу и потушите еще пару минут.
Ну вот и все, суп готов! Осталось только красиво подать блюдо, сбрызнув оливковым маслом и украсив листиками базилика.
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