Вам понадобится:

  • красный лук — 100 г
  • перец чили — 1 шт.
  • чиабатта — 1 шт.
  • чеснок — 2 зубчика
  • базилик — 10 г
  • томатная пассата De Cecco — 700 г
  • оливковое масло De Cecco — 10 г
  • соль — 2 г
  • перец молотый — 1 г

Секрет приготовления:
Нарежьте кубиками лук и слегка обжарьте его в кастрюле на оливковом масле. Затем отделите листья базилика от стеблей, мелко нарежьте стебли и добавьте их к луку. Измельчите чеснок и добавьте в кастрюлю. 
Когда лук, чеснок и базилик обжарятся, смело добавляйте рустику (томатную пассату) и хорошенько все перемешайте. Когда суп немного потомится, добавляйте листья базилика, продолжайте тушить на слабом огне примерно 15-20 минут. Далее добавьте перец чили по вкусу и оливковое масло.
Приступим к приготовлению крутонов: нарежьте чиабатту на небольшие кубики, сбрызните оливковым маслом и отправляйте в духовку на пять минут в режиме гриль. Когда крутоны будут готовы, отправляйте их прямиком в кастрюлю к нашему супу и потушите еще пару минут.
Ну вот и все, суп готов! Осталось только красиво подать блюдо, сбрызнув оливковым маслом и украсив листиками базилика.

Фото: shutterstock.com

 