Сегодня Маттео расскажет вам, как приготовить легкий и безумно вкусный томатный суп. Кстати, у Маттео на родине это блюдо так любят, что прошлым летом в одном только ресторане продали ТОННУ такого супа за месяц. Впечатляет, не так ли? Смотрите и учитесь!

Вам понадобится:

красный лук — 100 г

перец чили — 1 шт.

чиабатта — 1 шт.

чеснок — 2 зубчика

базилик — 10 г

томатная пассата De Cecco — 700 г

оливковое масло De Cecco — 10 г

соль — 2 г

перец молотый — 1 г

Секрет приготовления:

Нарежьте кубиками лук и слегка обжарьте его в кастрюле на оливковом масле. Затем отделите листья базилика от стеблей, мелко нарежьте стебли и добавьте их к луку. Измельчите чеснок и добавьте в кастрюлю.

Когда лук, чеснок и базилик обжарятся, смело добавляйте рустику (томатную пассату) и хорошенько все перемешайте. Когда суп немного потомится, добавляйте листья базилика, продолжайте тушить на слабом огне примерно 15-20 минут. Далее добавьте перец чили по вкусу и оливковое масло.

Приступим к приготовлению крутонов: нарежьте чиабатту на небольшие кубики, сбрызните оливковым маслом и отправляйте в духовку на пять минут в режиме гриль. Когда крутоны будут готовы, отправляйте их прямиком в кастрюлю к нашему супу и потушите еще пару минут.

Ну вот и все, суп готов! Осталось только красиво подать блюдо, сбрызнув оливковым маслом и украсив листиками базилика.

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