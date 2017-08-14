Школа Маттео Лаи: секрет приготовления дорадо
Вам понадобится:
- дорадо — 1 шт.
- каперсы — 8 г
- перец чили — 3 г
- чеснок — 4 г
- оливки — 15 г
- оливковое масло — 10 г
- помидоры черри — 60 г
- петрушка — 6 г
- белое сухое вино — 200 мл
- овощной или рыбный бульон — 120 мл
Небольшой лайфак:
Для разделывания рыбы используйте пищевую пленку, чтобы сохранить кухню чистой. Не забудьте отрезать хвост и плавники.
Секрет приготовления соуса:
Нарежьте два помидора, измельчите несколько оливок и почистите два зубчика чеснока. Возьмите примерно одну ложку каперсов, а затем нарежьте перец чили. Обжарьте рыбу на оливковом масле. Не забудьте сделать надрезы на рыбе, чтобы она равномерно прожарилась. Через две минуты переверните рыбу и посолите. Также можно немного посолить ее внутри.
Мелко нарежьте чеснок и посыпьте им рыбу. Затем добавьте перец и каперсы. Добавьте в сковородку оливки и помидоры. Теперь налейте белое сухое вино и дайте ему выпариться. Самое время добавить к рыбе овощной или рыбный бульон. Затем накройте сковородку крышкой и поставьте на режим томления на 13 минут. Украсьте блюдо свежей петрушкой. Готово! А вот и видео:
Фото: shutterstock/vostock