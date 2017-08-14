Существует множество рецептов приготовления этой рыбы. А сегодня Маттео делится секретом блюда под названием «Дорадо аква пацца».

Вам понадобится:

дорадо — 1 шт.

каперсы — 8 г

перец чили — 3 г

чеснок — 4 г

оливки — 15 г

оливковое масло — 10 г

помидоры черри — 60 г

петрушка — 6 г

белое сухое вино — 200 мл

овощной или рыбный бульон — 120 мл

Небольшой лайфак:

Для разделывания рыбы используйте пищевую пленку, чтобы сохранить кухню чистой. Не забудьте отрезать хвост и плавники.

Секрет приготовления соуса:

Нарежьте два помидора, измельчите несколько оливок и почистите два зубчика чеснока. Возьмите примерно одну ложку каперсов, а затем нарежьте перец чили. Обжарьте рыбу на оливковом масле. Не забудьте сделать надрезы на рыбе, чтобы она равномерно прожарилась. Через две минуты переверните рыбу и посолите. Также можно немного посолить ее внутри.

Мелко нарежьте чеснок и посыпьте им рыбу. Затем добавьте перец и каперсы. Добавьте в сковородку оливки и помидоры. Теперь налейте белое сухое вино и дайте ему выпариться. Самое время добавить к рыбе овощной или рыбный бульон. Затем накройте сковородку крышкой и поставьте на режим томления на 13 минут. Украсьте блюдо свежей петрушкой. Готово! А вот и видео: