Вам понадобится:

  • макароны — 150-200 г
  • оливки — 1 банка
  • баклажаны — 1-2 шт.
  • фундук — горсть
  • моцарелла — 100 г
  • лук зеленый
  • красный лук — 1/2 шт.
  • помидоры черри — 8-10 штук
  • кинза, базилик — по 1/2 пучка
  • оливковое масло — по вкусу

Приготовление:

Нарезаем баклажаны кубиками и отправляем их в духовку на противне, но перед этим их нужно подсолить и залить оливковым маслом, добавить перец по вкусу. Духовка должна быть предварительно разогрета до 200 градусов, желательно использовать функцию гриль. Готовим баклажаны пять-семь минут.

Параллельно варим пасту в подсоленой воде в большой кастрюле. Пока макароны варятся, режем черри пополам, моцареллу — кубиками. Берем оливки (желательно без косточек), режем кружочками. Обжареный фундук измельчаем ножом.

Достаем баклажаны. Нарезаем красный лук слайсами, зеленый лук измельчаем. В готовую пасту добавляем оливковое масло, перемешиваем, затем по одному вводим туда наши ингредиенты и перемешиваем еще раз.

Затем добавляем в пасту тунец. В последнюю очередь кладем в макароны баклажаны. Шинкуем базилик и кинзу, кладем в пасту. Если вы любите острый перец, можно немного добавить и его.

Паста-салат готова! Ловите видеорецепт:

 

Фото: shutterstock.com