Паста или салат? Больше не надо выбирать! Можно съесть и то, и другое — причем одновременно! Маттео делится с вами новым рецептом. Он очень простой, на приготовление этого салата вам понадобится не больше 15 минут. Смотрите же!

Вам понадобится:

макароны — 150-200 г

оливки — 1 банка

баклажаны — 1-2 шт.

фундук — горсть

моцарелла — 100 г

лук зеленый

красный лук — 1/2 шт.

помидоры черри — 8-10 штук

кинза, базилик — по 1/2 пучка

оливковое масло — по вкусу

Приготовление:

Нарезаем баклажаны кубиками и отправляем их в духовку на противне, но перед этим их нужно подсолить и залить оливковым маслом, добавить перец по вкусу. Духовка должна быть предварительно разогрета до 200 градусов, желательно использовать функцию гриль. Готовим баклажаны пять-семь минут.

Параллельно варим пасту в подсоленой воде в большой кастрюле. Пока макароны варятся, режем черри пополам, моцареллу — кубиками. Берем оливки (желательно без косточек), режем кружочками. Обжареный фундук измельчаем ножом.

Достаем баклажаны. Нарезаем красный лук слайсами, зеленый лук измельчаем. В готовую пасту добавляем оливковое масло, перемешиваем, затем по одному вводим туда наши ингредиенты и перемешиваем еще раз.

Затем добавляем в пасту тунец. В последнюю очередь кладем в макароны баклажаны. Шинкуем базилик и кинзу, кладем в пасту. Если вы любите острый перец, можно немного добавить и его.

Паста-салат готова! Ловите видеорецепт:

Фото: shutterstock.com