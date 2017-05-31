Вам понадобится:
- макароны — 150-200 г
- оливки — 1 банка
- баклажаны — 1-2 шт.
- фундук — горсть
- моцарелла — 100 г
- лук зеленый
- красный лук — 1/2 шт.
- помидоры черри — 8-10 штук
- кинза, базилик — по 1/2 пучка
- оливковое масло — по вкусу
Приготовление:
Нарезаем баклажаны кубиками и отправляем их в духовку на противне, но перед этим их нужно подсолить и залить оливковым маслом, добавить перец по вкусу. Духовка должна быть предварительно разогрета до 200 градусов, желательно использовать функцию гриль. Готовим баклажаны пять-семь минут.
Параллельно варим пасту в подсоленой воде в большой кастрюле. Пока макароны варятся, режем черри пополам, моцареллу — кубиками. Берем оливки (желательно без косточек), режем кружочками. Обжареный фундук измельчаем ножом.
Достаем баклажаны. Нарезаем красный лук слайсами, зеленый лук измельчаем. В готовую пасту добавляем оливковое масло, перемешиваем, затем по одному вводим туда наши ингредиенты и перемешиваем еще раз.
Затем добавляем в пасту тунец. В последнюю очередь кладем в макароны баклажаны. Шинкуем базилик и кинзу, кладем в пасту. Если вы любите острый перец, можно немного добавить и его.
Паста-салат готова! Ловите видеорецепт:
Фото: shutterstock.com