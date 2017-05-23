Вам понадобится:
- паста — 100 г
- чечевица — 100 г
- сельдерей — 40 г
- морковь — 30 г
- лук — 10 г
- чеснок — 5 г
- тимьян — 3 г
- сушеные грибы — 10 г
- красное сухое вино — 100 мл
- овощной бульон — 200 г
- оливковое масло — 15 г
- рустика — 360 г
- петрушка — 1 г
- базилик — 2 г
- соль — 20 г (по 10 г соли на каждый литр воды)
Секрет приготовления:
Нарежьте сельдерей и морковь кубиками, затем измельчите чеснок и лук. Возьмите кастрюлю и обжарьте в ней все овощи вместе с тимьяном на оливковом масле.
Когда овощи слегка обжарятся, добавьте к ним белые сушеные грибы, которые заранее были замочены в воде. Когда сок из грибов испарится, смело выливайте к овощам красное сухое вино, выпарите его и добавляйте 360 г рустики и овощной бульон.
Хорошенько перемешайте все и добавьте к будущему соусу чечевицу. Оставляйте тушиться на 40 минут.
Подсолите кипящую воду и отварите пасту до состояния аль денте. Выложите соус на сковороду, добавьте к нему пасту, когда она приготовится. Хорошенько перемешайте. Можно добавить бульон, если вам покажется, что соус густой. Потом украсьте базиликом и петрушкой и смело подавайте пасту!
Наверняка у вас получится так же вкусно и красиво, как у Маттео! А вот и видеорецепт:
Фото: shutterstock.com