Вам понадобится:

  • паста — 100 г
  • чечевица — 100 г
  • сельдерей — 40 г
  • морковь — 30 г
  • лук — 10 г
  • чеснок — 5 г
  • тимьян — 3 г
  • сушеные грибы — 10 г
  • красное сухое вино — 100 мл
  • овощной бульон — 200 г
  • оливковое масло — 15 г
  • рустика — 360 г
  • петрушка — 1 г
  • базилик — 2 г
  • соль — 20 г (по 10 г соли на каждый литр воды)

Секрет приготовления:
Нарежьте сельдерей и морковь кубиками, затем измельчите чеснок и лук. Возьмите кастрюлю и обжарьте в ней все овощи вместе с тимьяном на оливковом масле. 
Когда овощи слегка обжарятся, добавьте к ним белые сушеные грибы, которые заранее были замочены в воде. Когда сок из грибов испарится, смело выливайте к овощам красное сухое вино, выпарите его и добавляйте 360 г рустики и овощной бульон.
Хорошенько перемешайте все и добавьте к будущему соусу чечевицу. Оставляйте тушиться на 40 минут.
Подсолите кипящую воду и отварите пасту до состояния аль денте. Выложите соус на сковороду, добавьте к нему пасту, когда она приготовится. Хорошенько перемешайте. Можно добавить бульон, если вам покажется, что соус густой. Потом украсьте базиликом и петрушкой и смело подавайте пасту!

Наверняка у вас получится так же вкусно и красиво, как у Маттео! А вот и видеорецепт:

 

Фото: shutterstock.com