Вам понадобится:

паста — 100 г

чечевица — 100 г

сельдерей — 40 г

морковь — 30 г

лук — 10 г

чеснок — 5 г

тимьян — 3 г

сушеные грибы — 10 г

красное сухое вино — 100 мл

овощной бульон — 200 г

оливковое масло — 15 г

рустика — 360 г

петрушка — 1 г

базилик — 2 г

соль — 20 г (по 10 г соли на каждый литр воды)

Секрет приготовления:

Нарежьте сельдерей и морковь кубиками, затем измельчите чеснок и лук. Возьмите кастрюлю и обжарьте в ней все овощи вместе с тимьяном на оливковом масле.

Когда овощи слегка обжарятся, добавьте к ним белые сушеные грибы, которые заранее были замочены в воде. Когда сок из грибов испарится, смело выливайте к овощам красное сухое вино, выпарите его и добавляйте 360 г рустики и овощной бульон.

Хорошенько перемешайте все и добавьте к будущему соусу чечевицу. Оставляйте тушиться на 40 минут.

Подсолите кипящую воду и отварите пасту до состояния аль денте. Выложите соус на сковороду, добавьте к нему пасту, когда она приготовится. Хорошенько перемешайте. Можно добавить бульон, если вам покажется, что соус густой. Потом украсьте базиликом и петрушкой и смело подавайте пасту!

Наверняка у вас получится так же вкусно и красиво, как у Маттео! А вот и видеорецепт:

Фото: shutterstock.com