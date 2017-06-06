Вам понадобится:
- яйца — 2 шт.
- пармезан — 15 г
- бекон — 70 г
- паста — 100 г
- оливковое масло — 20 мл
- соль — 10 г на каждый литр воды
- перец — 2 г
Секрет приготовления:
Нарежьте бекон на ломтики, поперчите и слегка обжарьте на оливковом масле.
Подсолите воду и отварите пасту для состояния al dente. Выложите пасту на сковороду к бекону, но не спешите сливать бульон — возможно, он понадобится для создания правильной консистенции.
Отделите желтки от белков — нам понадобятся только желтки! Добавьте желтки к пасте, сверху — немного пармезана и бульона, начинайте перемешивать. Главное, делать все быстро — желтки не должны схватиться.
Ну вот и все, осталось красиво подать пасту. Украсьте блюдо пармезаном и листиком петрушки.
Фото: istockphoto.com