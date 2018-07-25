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Школа Маттео Лаи: необычное и вкусное рагу

Иногда хочется приготовить что-то вкусное для всей семьи на несколько дней. Вот же идеальное для этого блюдо! Можно приготовить в выходные и есть его на ужин как минимум пару дней. Это вкусно и несложно!

Вам понадобится:

  • Нога баранья – 600г
  • Картофель средний – 3шт
  • Лук репчатый – 2 шт
  • Морковь – 3шт
  • Лук зеленый и зелень по вкусу
  • Сахар – 30г
  • Чеснок – 15г
  • Черный перец – 5г
  • Соль – 10г
  • Бекон – 120г
  • Розмарин – 10г
  • Вино красное сухое – 400мл
  • Томаты в собственном соку – 250г
  • Чиабатта – 60г
  • Оливковое масло – 30г
  • Овощной бульон – 800мл

Приготовление:

Разделайте баранину, отдели мясо от кости, нарежьте кубиками 2-2,5см. Так же нарежьте бекон. Разогрейе в кастрюле оливковое масло, добавьтк розмарин и чеснок. Обжарьте бекон и баранину до золотистой корочки Очисть овощи и нарезать кубиками по 2-2,5см. Измельчить лук. Вытащить розмарин из кастрюли, посолить и поперчить мясо, добавить лук, а затем красное сухое вино и выпарить алкоголь. Затем добавить морковку и картофель, хорошенько все перемешать, добавить сахар, томаты в собственном соку и овощи. Оставьте томиться на 2-2,5 часа. С рагу отлично сочетаются крутоны, поэтому нарежьте чиабатту, сбрызните ее оливковым маслом и отправлятей запекаться на 4 минуты в режиме гриль. Когда рагу будет готово, добавьте зелени и зеленый лук по вкусу, а также крутоны.

Фото:Shutterstock.com

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