Школа Маттео Лаи: необычное и вкусное рагу

Вам понадобится:

Нога баранья – 600г

Картофель средний – 3шт

Лук репчатый – 2 шт

Морковь – 3шт

Лук зеленый и зелень по вкусу

Сахар – 30г

Чеснок – 15г

Черный перец – 5г

Соль – 10г

Бекон – 120г

Розмарин – 10г

Вино красное сухое – 400мл

Томаты в собственном соку – 250г

Чиабатта – 60г

Оливковое масло – 30г

Овощной бульон – 800мл

Приготовление:

Разделайте баранину, отдели мясо от кости, нарежьте кубиками 2-2,5см. Так же нарежьте бекон. Разогрейе в кастрюле оливковое масло, добавьтк розмарин и чеснок. Обжарьте бекон и баранину до золотистой корочки Очисть овощи и нарезать кубиками по 2-2,5см. Измельчить лук. Вытащить розмарин из кастрюли, посолить и поперчить мясо, добавить лук, а затем красное сухое вино и выпарить алкоголь. Затем добавить морковку и картофель, хорошенько все перемешать, добавить сахар, томаты в собственном соку и овощи. Оставьте томиться на 2-2,5 часа. С рагу отлично сочетаются крутоны, поэтому нарежьте чиабатту, сбрызните ее оливковым маслом и отправлятей запекаться на 4 минуты в режиме гриль. Когда рагу будет готово, добавьте зелени и зеленый лук по вкусу, а также крутоны.

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