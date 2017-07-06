Уберите лишние жилки с мяса и приступайте к подготовке приправы. Возьмите розмарин и тимьян, оставьте только листья, стебли нам не понадобятся. Измельчите тимьян и розмарин.

Посыпьте мясо солью и перцем, поместите его на разогретую сковородку и обжарьте до хрустящей корочки со всех сторон.

Готовое мясо немного охладите, смажьте его горчицей, а затем отправьте в духовку на один час при температуре 220 градусов.

Для первого соуса возьмите баклажан, со всех сторон сделайте небольшие надрезы с помощью ножа. Заверните баклажан в фольгу и запекайте в духовке 20 минут. Затем надрежьте овощ по центру и извлеките мякоть. Мякоть баклажана измельчите, добавьте немного домашнего майонеза и измельченный репчатый лук, поперчите и посолите.

Готовим соус сальса верде. В блендере измельчаем 4 маринованных огурца, зубчик чеснока и петрушку, оливковое масло.