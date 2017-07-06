Ростбиф — традиционное английское блюдо. Существует множество вариантов его приготовления, но Маттео делится своим любимым рецептом. У вас получится самый ароматный ростбиф!
173 ккал
Ростбиф
  • 1 кгговядина (толстый край)
  • 70 гмаринованные огурцы
  • 50 глук репчатый
  • 15 гчеснок
  • 150 гдижонская горчица
  • 150 гдомашний майонез
  • 1 шт.баклажан
  • 1 шт.лимон
  • по вкусуоливковое масло
  • 40 грозмарин
  • 20 гтимьян
  • 10 гдушистый перец
  • 30 гсоль
  • 50 гпетрушка
  • для украшениялистья салата
40-50
Способ приготовления

  1. Уберите лишние жилки с мяса и приступайте к подготовке приправы. Возьмите розмарин и тимьян, оставьте только листья, стебли нам не понадобятся. Измельчите тимьян и розмарин.

  2. Посыпьте мясо солью и перцем, поместите его на разогретую сковородку и обжарьте до хрустящей корочки со всех сторон.

  3. Готовое мясо немного охладите, смажьте его горчицей, а затем отправьте в духовку на один час при температуре 220 градусов.

  4. Для первого соуса возьмите баклажан, со всех сторон сделайте небольшие надрезы с помощью ножа. Заверните баклажан в фольгу и запекайте в духовке 20 минут. Затем надрежьте овощ по центру и извлеките мякоть. Мякоть баклажана измельчите, добавьте немного домашнего майонеза и измельченный репчатый лук, поперчите и посолите.

  5. Готовим соус сальса верде. В блендере измельчаем 4 маринованных огурца, зубчик чеснока и петрушку, оливковое масло.

  6. Готовое мясо должно быть немного красным внутри. Нарежьте его на порционные кусочки, сбрызните лимонным соком и оливковым маслом. Соусы подавайте отдельно.

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