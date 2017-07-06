Школа Маттео Лаи: классический ростбиф
- 1 кгговядина (толстый край)
- 70 гмаринованные огурцы
- 50 глук репчатый
- 15 гчеснок
- 150 гдижонская горчица
- 150 гдомашний майонез
- 1 шт.баклажан
- 1 шт.лимон
- по вкусуоливковое масло
- 40 грозмарин
- 20 гтимьян
- 10 гдушистый перец
- 30 гсоль
- 50 гпетрушка
- для украшениялистья салата
Уберите лишние жилки с мяса и приступайте к подготовке приправы. Возьмите розмарин и тимьян, оставьте только листья, стебли нам не понадобятся. Измельчите тимьян и розмарин.
Посыпьте мясо солью и перцем, поместите его на разогретую сковородку и обжарьте до хрустящей корочки со всех сторон.
Готовое мясо немного охладите, смажьте его горчицей, а затем отправьте в духовку на один час при температуре 220 градусов.
Для первого соуса возьмите баклажан, со всех сторон сделайте небольшие надрезы с помощью ножа. Заверните баклажан в фольгу и запекайте в духовке 20 минут. Затем надрежьте овощ по центру и извлеките мякоть. Мякоть баклажана измельчите, добавьте немного домашнего майонеза и измельченный репчатый лук, поперчите и посолите.
Готовим соус сальса верде. В блендере измельчаем 4 маринованных огурца, зубчик чеснока и петрушку, оливковое масло.
Готовое мясо должно быть немного красным внутри. Нарежьте его на порционные кусочки, сбрызните лимонным соком и оливковым маслом. Соусы подавайте отдельно.
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