Грибное, апельсиновое и другие виды заливного, которые вы еще не пробовали

«Я сталкивался с тем, что заливное готовят из рыбы и морегадов, а вот холодец именно из мяса, субпродуктов и даже грибов. Базируются оба эти блюда на желатиновой составляющей, процесс приготовления муторный и долгий, может затянуться от 6 до 12 часов. Нужно постоянно снимать пену и лишний жир, осветлять бульон яичным белком или фаршем, чтобы тот был идеально прозрачным «как слеза». После процеживать несколько раз через сито и разливать по формам, и наконец, отправлять в холодильник», - рассказывает Марк.

Холодец

«Прародителем» холодца, исконно русского блюда, стал наваристый бульон на мясе и костях, известный человечеству много тысячелетий. По первоначальной рецептуре холодец готовится из коровьей головы, мозгов и ног, в процессе длительной варки образовывается густой желеобразный бульон. Для получения подобной консистенции в ход идут различные части туш, будь то головы, ноги, хвосты и так далее. По итогу застывшее кушанье получается мутноватым. Такое питательное блюдо брали и в дальние походы, и подавали на следующий день после застолий. В него крошили измельченные остатки пищи со стола, проваривали в бульоне и выносили на холод. Застывшее блюдо имело не очень аппетитный вид и зачастую уходило прислуге.

Заливное

Заливное – некий «апдейт» холодца, пришедший к нам от французских кулинаров лишь в XIX веке. За основу был взят галантин из прокрученного нежирного мяса, в результате бульон получался гораздо светлее. Современное заливное – это отварное мясо, птица или рыба, покрытые пищевым бульоном и украшенные яйцами, кусочками овощей, грибами и так далее. Наибольшее распространение в нашей стране получили закуски из курицы, говяжьего языка, окуня и др. Заливное не несет в себе особой питательной ценности, а само желе выходит достаточно пресным. Именно поэтому холодец является полноценным блюдом, а заливное – закуской. Я предлагаю три небанальных рецепта заливного, которое вы можете приготовить для новогоднего стола.

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