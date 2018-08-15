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Свекольный джем, варенье из шишек и другие самые необычные сладкие рецепты

Варенье, джем, повидло – все это способы переработки плодов методом кандирования. Незнакомое для широкого круга читателей слово происходит от итальянского candire – «варить в сахаре». В русский язык слово вошло довольно давно, еще в конце XVIII века, но хозяйками не используется. Вы даже не представляете, из чего в итоге можно приготовить ароматное варенье!

Вареная сладость

Термин «варенье» возник в конце XVIII-начале XIX в и обозначал вареную сладость. Жители других стран вареньем могут «обозвать» что угодно: англичане – джем, французы – конфитюр. Отсюда разночтения и путаница, которая неизбежно возникает при попытке разделить эти понятия. Джем более универсален, чем варенье. Для него можно брать как зрелые ягоды и фрукты, так и слегка недозрелые – красоты и пользы от этого не уменьшится. Перезревшие и мятые плоды использовать не стоит, так как они содержат мало пектина, то есть джем не будет застывать.

Как и варенье, джем можно варить из одного вида фруктов или ягод, а можно комбинировать, используя различные сочетания плодов. Если сочетать вкус свежих плодов с орехами, сушеными плодами, специями, ликерами и другими спиртными напитками, можно получить большое количество самых необычных джемов.

Мед с фруктами

Считается, что изобретателями «кандирования» были древние греки. Они уваривали айву с медом на медленном огне, добиваясь вязкой консистенции смеси. Сладкое лакомство называлось melimēlon, что в дословном переводе звучит как «мед с фруктами». Кулинарное искусство эллинов переняли римляне. В поваренной книге «Апикус», написанной в конце 4-начале 5 века, описано немало рецептов приготовления варенья из лимона, розовых лепестков, яблок, слив и груш. Потом подобные сладости готовили на Востоке. В Европу варенье снова попало уже в XIV веке, а пошло в массы с появлением дешевого колониального сахара.

Два вида

Варить, то есть «кандировать», можно по-разному, однако по большому счету все способы его приготовления можно разделить на две большие группы: многократная варка и однократная. В первом случае уваривание плодов чередуется с их естественным или искусственным охлаждением, а во втором оно происходит непрерывно и одноразово.

В принципе, варенье можно создавать из чего угодно. Не зацикливаясь на фруктово-ягодной теме, можно приготовить джемы и варенья из трав, цветочных лепестков, зеленых помидоров, репчатого лука и чеснока. В результате таких экспериментов получаются не обязательно десерты, а иногда и соусы и приправы. Сладкое варенье не обязательно должно быть десертом или его частью. Оно отлично подходит к сырной тарелке, соусам для мяса или приготовления глазури для птицы. Словом, импровизируйте на здоровье!

6 полезных рекомендаций

  1. Количество сахара зависит от содержания в плодах пектина, но, как правило, они берутся в соотношении 1: 1, то есть на 1 кг фруктов или ягод надо взять 1 кг сахара. В кислых ягодах, например в черной смородине, содержится довольно много пектина, поэтому если брать 50 г этих ягод на каждые 100 г сахара, тогда джем получится более сочным и нежным.
  2. Лучше использовать крупный гранулированный сахар, поскольку он медленнее растворяется, что повышает качество готового джема.
  3. Нельзя добавлять воду в ягоды, содержащие большое количество сахара (клубника, малина, ежевика).
  4. Банки, по которым разливается готовый джем, должны быть простерилизованы по всем правилам. Закрывать банки надо сразу, пока джем очень горячий.
  5. Конфитюр из мелких ягод надо варить в один прием, а из крупных плодов – в несколько. При быстрой варке сахар медленно проникает в крупные плоды, поэтому они сморщиваются и выглядят некрасиво.
  6. Если конфитюр варится с сиропом, то подготовленные плоды в него надо класть небольшими партиями.

Свекольный джем

Вам понадобится:

  • свекла – 1 кг,
  • сахар – 1 кг,
  • красное вино – 0,5 стакана,
  • 2 лимона.

Приготовление:

Свеклу очистить и целиком залить водой. Довести до кипения, воду слить, повторить еще 2 раза. Затем остудить, нарезать маленькими кубиками, добавить сахар и вино, довести до кипения. Через 20 минут после начала варки добавить порезанный на кусочки один лимон, а через полтора часа от начала варки - сок второго лимона. В общей сложности варенье должно готовиться 2 часа.

Варенье из чабреца (тимьяна)

Вам понадобится:

  • вода – 500 мл.,
  • сахар – 500 г,
  • тимьян (свежая трава) – 250-300 г,
  • 1 лимон,
  • пектин – 1 ч. ложка.

Приготовление:

Вскипятите воду в кастрюле, растворите в ней сахар и положите 2 кружочка лимона. Из остального лимона выжмите сок (около 150 мл), тоже влейте в сироп, доведите до кипения и варите 5 минут, чтобы полностью растаяли кристаллы сахара.

Тимьян вымойте, обсушите при помощи бумажного полотенца и опустите в сироп. Варите на слабом огне около получаса.

Будущий джем процедите через сито с мелкими отверстиями, верните обратно в кастрюлю для варки джема. Добавьте пектин и варите около 5 минут при постоянном помешивании. Готовый джем разлейте в небольшие баночки и закрутите винтовыми крышками. После остывания уберите их с джемом в холодильник.

P.S. Если заменить пектин таким же количеством Агар-Агара, то консистенция джема будет гуще. Джем вкусный вприкуску с чаем или намазанный на тост, хлеб с маслом или сливочным сыром.

На заметку!

Готовится джем довольно быстро. И если вы решили приготовить этот изысканный десерт, то должны задать себе вопрос, где купить эту траву. Свежий тимьян имеется в продаже в мегаполисах, хоть стоит он не дешево. Как вариант, можно заказать тимьян в Интернете, пройтись о рынку.

Варенье из шишек

Вам понадобится:

  • сосновые шишки, лучше шишки пицундской сосны
  • 1 кг сахара,
  • 1 л воды.

Приготовление:

Переберите заготовленные для варенья шишки, вымойте и замочите на сутки. Воду смешайте с сахаром (в пропорции 1кг сахара на 1л воды) и сварите сироп. Затем в готовый сироп всыпьте шишки и кипятите около 2 часов, не забывая при этом снимать пенку, пока цвет варенья не станет янтарным. Густоту варенья регулируйте с помощью воды.

Текст: Инна Щепетко

Фото: Shutterstock.com

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