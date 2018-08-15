Свекольный джем, варенье из шишек и другие самые необычные сладкие рецепты

Вареная сладость
Термин «варенье» возник в конце XVIII-начале XIX в и обозначал вареную сладость. Жители других стран вареньем могут «обозвать» что угодно: англичане – джем, французы – конфитюр. Отсюда разночтения и путаница, которая неизбежно возникает при попытке разделить эти понятия. Джем более универсален, чем варенье. Для него можно брать как зрелые ягоды и фрукты, так и слегка недозрелые – красоты и пользы от этого не уменьшится. Перезревшие и мятые плоды использовать не стоит, так как они содержат мало пектина, то есть джем не будет застывать.
Как и варенье, джем можно варить из одного вида фруктов или ягод, а можно комбинировать, используя различные сочетания плодов. Если сочетать вкус свежих плодов с орехами, сушеными плодами, специями, ликерами и другими спиртными напитками, можно получить большое количество самых необычных джемов.
Мед с фруктами
Считается, что изобретателями «кандирования» были древние греки. Они уваривали айву с медом на медленном огне, добиваясь вязкой консистенции смеси. Сладкое лакомство называлось melimēlon, что в дословном переводе звучит как «мед с фруктами». Кулинарное искусство эллинов переняли римляне. В поваренной книге «Апикус», написанной в конце 4-начале 5 века, описано немало рецептов приготовления варенья из лимона, розовых лепестков, яблок, слив и груш. Потом подобные сладости готовили на Востоке. В Европу варенье снова попало уже в XIV веке, а пошло в массы с появлением дешевого колониального сахара.
Два вида
Варить, то есть «кандировать», можно по-разному, однако по большому счету все способы его приготовления можно разделить на две большие группы: многократная варка и однократная. В первом случае уваривание плодов чередуется с их естественным или искусственным охлаждением, а во втором оно происходит непрерывно и одноразово.
В принципе, варенье можно создавать из чего угодно. Не зацикливаясь на фруктово-ягодной теме, можно приготовить джемы и варенья из трав, цветочных лепестков, зеленых помидоров, репчатого лука и чеснока. В результате таких экспериментов получаются не обязательно десерты, а иногда и соусы и приправы. Сладкое варенье не обязательно должно быть десертом или его частью. Оно отлично подходит к сырной тарелке, соусам для мяса или приготовления глазури для птицы. Словом, импровизируйте на здоровье!
6 полезных рекомендаций
- Количество сахара зависит от содержания в плодах пектина, но, как правило, они берутся в соотношении 1: 1, то есть на 1 кг фруктов или ягод надо взять 1 кг сахара. В кислых ягодах, например в черной смородине, содержится довольно много пектина, поэтому если брать 50 г этих ягод на каждые 100 г сахара, тогда джем получится более сочным и нежным.
- Лучше использовать крупный гранулированный сахар, поскольку он медленнее растворяется, что повышает качество готового джема.
- Нельзя добавлять воду в ягоды, содержащие большое количество сахара (клубника, малина, ежевика).
- Банки, по которым разливается готовый джем, должны быть простерилизованы по всем правилам. Закрывать банки надо сразу, пока джем очень горячий.
- Конфитюр из мелких ягод надо варить в один прием, а из крупных плодов – в несколько. При быстрой варке сахар медленно проникает в крупные плоды, поэтому они сморщиваются и выглядят некрасиво.
- Если конфитюр варится с сиропом, то подготовленные плоды в него надо класть небольшими партиями.
Свекольный джем
Вам понадобится:
- свекла – 1 кг,
- сахар – 1 кг,
- красное вино – 0,5 стакана,
- 2 лимона.
Приготовление:
Свеклу очистить и целиком залить водой. Довести до кипения, воду слить, повторить еще 2 раза. Затем остудить, нарезать маленькими кубиками, добавить сахар и вино, довести до кипения. Через 20 минут после начала варки добавить порезанный на кусочки один лимон, а через полтора часа от начала варки - сок второго лимона. В общей сложности варенье должно готовиться 2 часа.
Варенье из чабреца (тимьяна)
Вам понадобится:
- вода – 500 мл.,
- сахар – 500 г,
- тимьян (свежая трава) – 250-300 г,
- 1 лимон,
- пектин – 1 ч. ложка.
Приготовление:
Вскипятите воду в кастрюле, растворите в ней сахар и положите 2 кружочка лимона. Из остального лимона выжмите сок (около 150 мл), тоже влейте в сироп, доведите до кипения и варите 5 минут, чтобы полностью растаяли кристаллы сахара.
Тимьян вымойте, обсушите при помощи бумажного полотенца и опустите в сироп. Варите на слабом огне около получаса.
Будущий джем процедите через сито с мелкими отверстиями, верните обратно в кастрюлю для варки джема. Добавьте пектин и варите около 5 минут при постоянном помешивании. Готовый джем разлейте в небольшие баночки и закрутите винтовыми крышками. После остывания уберите их с джемом в холодильник.
P.S. Если заменить пектин таким же количеством Агар-Агара, то консистенция джема будет гуще. Джем вкусный вприкуску с чаем или намазанный на тост, хлеб с маслом или сливочным сыром.
На заметку!
Готовится джем довольно быстро. И если вы решили приготовить этот изысканный десерт, то должны задать себе вопрос, где купить эту траву. Свежий тимьян имеется в продаже в мегаполисах, хоть стоит он не дешево. Как вариант, можно заказать тимьян в Интернете, пройтись о рынку.
Варенье из шишек
Вам понадобится:
- сосновые шишки, лучше шишки пицундской сосны
- 1 кг сахара,
- 1 л воды.
Приготовление:
Переберите заготовленные для варенья шишки, вымойте и замочите на сутки. Воду смешайте с сахаром (в пропорции 1кг сахара на 1л воды) и сварите сироп. Затем в готовый сироп всыпьте шишки и кипятите около 2 часов, не забывая при этом снимать пенку, пока цвет варенья не станет янтарным. Густоту варенья регулируйте с помощью воды.
Текст: Инна Щепетко
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