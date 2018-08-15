Свекольный джем, варенье из шишек и другие самые необычные сладкие рецепты

Вам понадобится:

вода – 500 мл.,

сахар – 500 г,

тимьян (свежая трава) – 250-300 г,

1 лимон,

пектин – 1 ч. ложка.

Приготовление:

Вскипятите воду в кастрюле, растворите в ней сахар и положите 2 кружочка лимона. Из остального лимона выжмите сок (около 150 мл), тоже влейте в сироп, доведите до кипения и варите 5 минут, чтобы полностью растаяли кристаллы сахара.

Тимьян вымойте, обсушите при помощи бумажного полотенца и опустите в сироп. Варите на слабом огне около получаса.

Будущий джем процедите через сито с мелкими отверстиями, верните обратно в кастрюлю для варки джема. Добавьте пектин и варите около 5 минут при постоянном помешивании. Готовый джем разлейте в небольшие баночки и закрутите винтовыми крышками. После остывания уберите их с джемом в холодильник.

P.S. Если заменить пектин таким же количеством Агар-Агара, то консистенция джема будет гуще. Джем вкусный вприкуску с чаем или намазанный на тост, хлеб с маслом или сливочным сыром.

На заметку!

Готовится джем довольно быстро. И если вы решили приготовить этот изысканный десерт, то должны задать себе вопрос, где купить эту траву. Свежий тимьян имеется в продаже в мегаполисах, хоть стоит он не дешево. Как вариант, можно заказать тимьян в Интернете, пройтись о рынку.

Варенье из шишек