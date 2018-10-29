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Как получить максимум пользы от кулинарных курсов: 5 основных способов

Бывает так, что обед в ресторане нравится настолько, что хочется повторить его дома. К счастью, некоторые модные заведения предоставляют такую возможность. Научиться готовить под руководством именитого шефа – дорогого стоит. В отличие от стандартных посиделок в ресторане, такой формат позволяет получить вкупе с кулинарным наслаждением, полезные теоретические и практические знания.

5 правил, чтобы получить от мастер-класса максимум

  1. Приходите подготовленными. Кулинария требует не только творчества, но и следования правилам и процессам. Прежде чем отправиться на модный кулинарный класс, стоит изучить основы. Например, какие бывают базовые соусы, чем один тип нарезки овощей отличается от другого. Начинать тоже лучше с базовых блюд.
  2. Мастер-классы позволяют не только приготовить понравившиеся блюдо, но и значительно расширить свою кулинарную компетентность. Освоите ризотто – научитесь работать с рисом, приготовите «Болоньезе» - поймете «правило 1110», состряпаете мясное рагу – откроете тонкости томатных соусов.
  3. Не стесняйтесь спрашивать шефов - возможно, секрет совсем прост, но его знание откроет новые грани мастерства.
  4. Чтобы научиться создавать тонкости вкуса, как классные повара, надо пробовать. Хотя бы раз в месяц полезно ужинать в действительно хорошем ресторане, в путешествиях посещать местные рынки морепродуктов, овощей и хлебные лавки. Пробуйте и анализируйте, почему сочетания некоторых продуктов вызывают восторг.
  5. "Заякорите" позитивные и полезные впечатления. Почти каждый кулинарный мастер класс сопровождает фотосессия, кадры которой помогут вспомнить полученные навыки и удовольствие от их приобретения.

Ресторан Terrine

Здесь открыт Гастрономический клуб, в котором проходят мастер-классы известных шеф-поваров для всех, кому интересна кулинария. Главный по кухне — Николай Шестухин, шеф, имеющий опыт работы в самых известных ресторанах мира, отмеченных тремя звездами культового каталога Мишлен. Он проходил обучение в парижском институте Поля Бокюза, стажировался во Франции, Италии, Швеции. Проводят занятия и другие мастера, уже давно заслужившие репутацию гуру кулинарии.Занятия проводятся в рамках двух программ, в зависимости от уровня слушателей. Для тех, кто уже имеет начальную подготовку и владеет азами мастерства, подготовлена профессиональная программа кулинарного обучения, для начинающих — любительская.

Ресторан Gayane’s

На базе ресторана «Gayane’s» работает первоклассная кулинарная школа ресторатора Гаяне Бреиовой. Кулинарный мастер класс проходит полностью в интерактивном формате на кухне ресторана: все желающие смогут узнать секретные рецепты кавказской домашней кухни. Начинающие кулинары освоят тонкости армянской кухни и не только, которые передавались из поколения в поколение. Кулинарный урок заканчивается веселым застольем и дегустацией с бокалом домашнего вина. Гастрономические опыты посвящены разной тематике, но обязательно включают в себя приготовление трех блюд (закуска, горячее, десерт).

Andy’s Friends Cherry

Ресторан авторской итальянской кухни с удовольствием проведет обучение по правильной пасте, пицце и другим средиземноморским блюдам. На открытой кухне есть настоящая дровяная печь, а все ингредиенты – локальные, прошли одобрение итальянских гурманов. Помимо секретов итальянских мама, тут можно узнать секреты классической французской кухни и приготовить самую вкусную утку и крем-брюле. Каждый участник готовит свою порцию, пока харизматичный шеф-повар рассказывает веселые кулинарные истории, делится секретами и отвечает на вопросы.

Ресторанов, где учат готовить - немало, если вам приглянулся какой- то, но неи нашего списка смело звоните туда и спрашивайте: дает ли шеф - повар кулинарные мастер-классы. Если нет, отправляйтесь в кулинарную школу - ихсейчас не счесть.

Удачи!

Текст: Инна Щепетко

Фото: Shutterstock

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