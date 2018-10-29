Как получить максимум пользы от кулинарных курсов: 5 основных способов

Ресторан авторской итальянской кухни с удовольствием проведет обучение по правильной пасте, пицце и другим средиземноморским блюдам. На открытой кухне есть настоящая дровяная печь, а все ингредиенты – локальные, прошли одобрение итальянских гурманов. Помимо секретов итальянских мама, тут можно узнать секреты классической французской кухни и приготовить самую вкусную утку и крем-брюле. Каждый участник готовит свою порцию, пока харизматичный шеф-повар рассказывает веселые кулинарные истории, делится секретами и отвечает на вопросы.

Ресторанов, где учат готовить - немало, если вам приглянулся какой- то, но неи нашего списка смело звоните туда и спрашивайте: дает ли шеф - повар кулинарные мастер-классы. Если нет, отправляйтесь в кулинарную школу - ихсейчас не счесть.

Удачи!

Текст: Инна Щепетко

Фото: Shutterstock