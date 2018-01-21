Салат из свеклы и козьего сыра
Попробуйте приготовить салат по рецепту шеф-повара ресторана «Шинок» Елены Никифоровой.
Вам понадобится:
- Свекла — 80 г
- Салат айсберг — 10 г
- Тархун — 5 г
- Салат фриллис — 10 г
- Радичио — 5 г
- Соль — 1 г
- Сахар — 2 г
- Мускатный орех — 1 г
- Масло оливковое — 20 г
- Голубика — 16 г
- Вишня в собственном соку — 20 г
- Козий сыр — 20 г
- Яблоко — 10 г
Приготовление:
Для салата необходимо заранее приготовить два вида свеклы. Для этого 50 г свеклы отварить с добавлением соли и сахара, оставшиеся 30 г запечь в духовом шкафу. Приготовить микс салатов из айсберга, фриллиса и радичио. Сделать свекольный соус: отварную свеклу (20 г) нарезать кусочками и прогреть в микроволновой печи. Затем пробить в миксере до консистенции пюре, добавить соль, сахар, мускатный орех, оливковое масло и снова пробить до однородности. На тарелку выложить соус, затем нарезанную отварную и запеченную свеклу. Далее выложить микс салатов, голубику, вишню. Нарезать соломкой яблоко, выложить сверху. Сбрызнуть оливковым маслом. Добавить кнели из мягкого козьего сыра.
Фото: архив ресторана