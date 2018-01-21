Попробуйте приготовить салат по рецепту шеф-повара ресторана «Шинок» Елены Никифоровой.

Вам понадобится:

Свекла — 80 г

Салат айсберг — 10 г

Тархун — 5 г

Салат фриллис — 10 г

Радичио — 5 г

Соль — 1 г

Сахар — 2 г

Мускатный орех — 1 г

Масло оливковое — 20 г

Голубика — 16 г

Вишня в собственном соку — 20 г

Козий сыр — 20 г

Яблоко — 10 г

Приготовление:

Для салата необходимо заранее приготовить два вида свеклы. Для этого 50 г свеклы отварить с добавлением соли и сахара, оставшиеся 30 г запечь в духовом шкафу. Приготовить микс салатов из айсберга, фриллиса и радичио. Сделать свекольный соус: отварную свеклу (20 г) нарезать кусочками и прогреть в микроволновой печи. Затем пробить в миксере до консистенции пюре, добавить соль, сахар, мускатный орех, оливковое масло и снова пробить до однородности. На тарелку выложить соус, затем нарезанную отварную и запеченную свеклу. Далее выложить микс салатов, голубику, вишню. Нарезать соломкой яблоко, выложить сверху. Сбрызнуть оливковым маслом. Добавить кнели из мягкого козьего сыра.

Фото: архив ресторана