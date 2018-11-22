Рыбный день: 5 оригинальных рецептов, которые вы еще не пробовали

Вам понадобится:

Фарш из щуки — 140 г

Киноа — 100 г

Устричный соус — 20 г

Сливочное масло — 30 г

Зелень — 3 г

Лук зеленый — 3 г

Масло оливковое — 30 г

Салат, микс — 10 г

Сливки — 30 г

Приготовление:

Свежую речную щуку разделать на чистое филе, после чего прокрутить его в мясорубке и затем пробить в блендере. Это позволяет добиться нежной и мягкой текстуры. Добавить свежей зелени, лука, сливочного масла, специй и устричного тайского соуса, а затем формировать котлеты, панировать в кукурузной муке и обжаривать на раскаленном оливковом масле. Затем отправить в духовку на 190 градусов до готовности. Киноа запарить кипятком в соотношении 2:1, накрыть крышкой и дать настояться 5-10 минут. После добавить устричный соус.

Для приготовления соуса:

Сливки выпарить в два раза, в конце добавить пару капель устричного соуса, что придаст им пикантный вкус. Выложить на тарелку киноа, щучью котлету поместить сверху, далее листья салата, полить все соусом.

Крабовые котлеты с яйцом пашот

от ресторана Seven, шеф-повара Дмитрия Шуршакова