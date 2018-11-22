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Рыбный день: 5 оригинальных рецептов, которые вы еще не пробовали

Рыбные котлеты и морепродукты кто-то любит, а кто-то нет. Попробуйте котлетки, заботливо приготовленные ведущими шеф-поварами. Поверьте, вы обязательно найдете рецепты по вкусу. Приступаем!

Котлеты из рыбы муксун

от ресторана «Шинок», шеф-повар Елена Никифорова

Вам понадобится:

  • Филе судака — 500 г
  • Филе муксуна — 500 г
  • Лук — 40 г
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу
  • Молоко — 100 г
  • Мука — 150 г
  • Яйцо — 4 шт.

Приготовление:

Лук очистить, нарезать полукольцами, пассеровать. Филе рыбы и пассерованный лук пропустить через мясорубку, перемешать. В готовый фарш добавить молоко, выбить фарш, сформировать котлеты, обвалять в яйце и муке, обжаривать в течение 5-6 минут с каждой стороны. Готовые котлеты подавать с картофельным пюре и маринованными овощами.

Щучья котлета с киноа и устричным соусом

от ресторана Magellan

Вам понадобится:

  • Фарш из щуки — 140 г
  • Киноа — 100 г
  • Устричный соус — 20 г
  • Сливочное масло — 30 г
  • Зелень — 3 г
  • Лук зеленый — 3 г
  • Масло оливковое — 30 г
  • Салат, микс — 10 г
  • Сливки — 30 г

Приготовление:

Свежую речную щуку разделать на чистое филе, после чего прокрутить его в мясорубке и затем пробить в блендере. Это позволяет добиться нежной и мягкой текстуры. Добавить свежей зелени, лука, сливочного масла, специй и устричного тайского соуса, а затем формировать котлеты, панировать в кукурузной муке и обжаривать на раскаленном оливковом масле. Затем отправить в духовку на 190 градусов до готовности. Киноа запарить кипятком в соотношении 2:1, накрыть крышкой и дать настояться 5-10 минут. После добавить устричный соус.

Для приготовления соуса:

Сливки выпарить в два раза, в конце добавить пару капель устричного соуса, что придаст им пикантный вкус. Выложить на тарелку киноа, щучью котлету поместить сверху, далее листья салата, полить все соусом.

Крабовые котлеты с яйцом пашот

от ресторана Seven, шеф-повара Дмитрия Шуршакова

Ингредиенты для котлет:

  • Мясо краба — 100 г
  • Тигровые креветки — 50 г
  • Сливки — 15 г
  • Соль — 3 г
  • Яйцо — ½ часть

Ингредиенты для блюда:

  • Хлеб — 50 г
  • Яйцо — 2 шт.
  • Соус голландский — 40 г
  • Авокадо — 50 г
  • Помидор черри — 20 г
  • Кукуруза консервированная — 20 г
  • Масло растительное — 50 г
  • Кинза — 3 г
  • Лук-порей — 2 г
  • Сливочное масло — 10 г
  • Уксус 9%-ный — 10 г

Способ приготовления котлет:

Мясо краба и креветки пропустить через мясорубку. Добавить сливки, соль, яйцо, перемешать и убрать на 30 минут в холод. Затем сформировать котлеты и обжарить с двух сторон по 30 секунд до золотистой корочки. Довести в духовке до готовности в течение 10 минут при температуре 180 градусов.

Способ приготовления яиц пашот:

В кипящую воду на медленном огне добавить соль и столовый уксус, перемешать и разбить сырые яйца. Варить в течение трех минут.

Собираем завтрак:

Обжарить хлеб с двух сторон на сливочном масле. Авокадо почистить, вырезать дольку и обжарить с двух сторон на растительном масле. На обжаренный хлеб выложить котлеты, яйца пашот, сверху полить голландским соусом. Посыпать кукурузой, добавить порезанные помидоры черри, обжаренный авокадо и украсить зеленью.

Краб-кейки с соусом том-ям

от ресторана «Гранд Экспресс Европейский», шеф-повар Алексей Гордила

Вам понадобится:

  • Крабовый фарш — 520 г
  • Масло растительное — 30 г
  • Мини-кукуруза — 40 г
  • Масло сливочное — 10 г
  • Сахар — 15 г
  • Кунжут — 3 г
  • Перец — 1 г
  • Мини-шпинат — 2 г
  • Редис — 2 г
  • Пудра из щавеля — 1 г
  • Чипсы кокосовые — 10 г

Ингредиенты для крабового фарша:

  • Краб — 300 г
  • Креветки — 150 г
  • Соус бешамель — 50 г
  • Майонез — 50 г
  • Лук-порей — 50 г
  • Соль — 2 г
  • Перец — 1 г

Приготовление:

Краб, креветки пропустить через мясорубку, добавить соус бешамель, майонез, лук-порей, соль, перец и перемешать. Сформировать котлеты, обжарить с двух сторон по одной минуте и запечь в духовке при 180 градусах в течение четырех минут. Выложить соус и котлеты на тарелку, на гарнир положить обжаренную мини-кукурузу, украсить кунжутом и чипсами из кокосового молока.

Котлеты из кальмаров и креветок с зеленью и зеленым карри

Вам понадобится:

  • 150 г креветок
  • 400 г кальмаров
  • ½ луковицы (крупно нарезать)
  • 1 ст. л. пасты зеленого карри
  • 2 ч. л. кунжутного масла
  • 3 ст. л. соевого соуса
  • Большой пучок свежей кинзы
  • Подсолнечное масло для обжаривания
  • Несколько капель рыбного соуса
  • 1 ч. л. коричневого сахара
  • ½ красных чили перцев (очистить и мелко нарезать)

Приготовление:

Нарезанный лук, карри-пасту, кунжутное масло, 1 ст. л. соевого соуса и большую часть кинзы положите в чашу кухонного комбайна, измельчите. Оставьте треть креветок и кальмаров, остальное выложите в комбайн и еще раз измельчите до однородной массы. Затем выложите в комбайн оставшиеся кальмары и креветки и немного измельчите, чтобы часть морепродуктов была в общей массе кусочками. Разогрейте гриль. Слепите из получившегося фарша котлеты. Смажьте небольшим количеством масла и выложите на гриль. Обжарьте до золотистой корочки. В небольшой пиале смешайте оставшиеся соевый соус, кинзу, рыбный соус, сахар, чили и 2 ч. л. воды. Подавайте котлеты с этим соусом и свежими овощами.

Фото: Shutterstock, архивы ресторанов

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