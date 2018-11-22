Рыбный день: 5 оригинальных рецептов, которые вы еще не пробовали

Котлеты из рыбы муксун
от ресторана «Шинок», шеф-повар Елена Никифорова
Вам понадобится:
- Филе судака — 500 г
- Филе муксуна — 500 г
- Лук — 40 г
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
- Молоко — 100 г
- Мука — 150 г
- Яйцо — 4 шт.
Приготовление:
Лук очистить, нарезать полукольцами, пассеровать. Филе рыбы и пассерованный лук пропустить через мясорубку, перемешать. В готовый фарш добавить молоко, выбить фарш, сформировать котлеты, обвалять в яйце и муке, обжаривать в течение 5-6 минут с каждой стороны. Готовые котлеты подавать с картофельным пюре и маринованными овощами.
Щучья котлета с киноа и устричным соусом
от ресторана Magellan
Вам понадобится:
- Фарш из щуки — 140 г
- Киноа — 100 г
- Устричный соус — 20 г
- Сливочное масло — 30 г
- Зелень — 3 г
- Лук зеленый — 3 г
- Масло оливковое — 30 г
- Салат, микс — 10 г
- Сливки — 30 г
Приготовление:
Свежую речную щуку разделать на чистое филе, после чего прокрутить его в мясорубке и затем пробить в блендере. Это позволяет добиться нежной и мягкой текстуры. Добавить свежей зелени, лука, сливочного масла, специй и устричного тайского соуса, а затем формировать котлеты, панировать в кукурузной муке и обжаривать на раскаленном оливковом масле. Затем отправить в духовку на 190 градусов до готовности. Киноа запарить кипятком в соотношении 2:1, накрыть крышкой и дать настояться 5-10 минут. После добавить устричный соус.
Для приготовления соуса:
Сливки выпарить в два раза, в конце добавить пару капель устричного соуса, что придаст им пикантный вкус. Выложить на тарелку киноа, щучью котлету поместить сверху, далее листья салата, полить все соусом.
Крабовые котлеты с яйцом пашот
от ресторана Seven, шеф-повара Дмитрия Шуршакова
Ингредиенты для котлет:
- Мясо краба — 100 г
- Тигровые креветки — 50 г
- Сливки — 15 г
- Соль — 3 г
- Яйцо — ½ часть
Ингредиенты для блюда:
- Хлеб — 50 г
- Яйцо — 2 шт.
- Соус голландский — 40 г
- Авокадо — 50 г
- Помидор черри — 20 г
- Кукуруза консервированная — 20 г
- Масло растительное — 50 г
- Кинза — 3 г
- Лук-порей — 2 г
- Сливочное масло — 10 г
- Уксус 9%-ный — 10 г
Способ приготовления котлет:
Мясо краба и креветки пропустить через мясорубку. Добавить сливки, соль, яйцо, перемешать и убрать на 30 минут в холод. Затем сформировать котлеты и обжарить с двух сторон по 30 секунд до золотистой корочки. Довести в духовке до готовности в течение 10 минут при температуре 180 градусов.
Способ приготовления яиц пашот:
В кипящую воду на медленном огне добавить соль и столовый уксус, перемешать и разбить сырые яйца. Варить в течение трех минут.
Собираем завтрак:
Обжарить хлеб с двух сторон на сливочном масле. Авокадо почистить, вырезать дольку и обжарить с двух сторон на растительном масле. На обжаренный хлеб выложить котлеты, яйца пашот, сверху полить голландским соусом. Посыпать кукурузой, добавить порезанные помидоры черри, обжаренный авокадо и украсить зеленью.
Краб-кейки с соусом том-ям
от ресторана «Гранд Экспресс Европейский», шеф-повар Алексей Гордила
Вам понадобится:
- Крабовый фарш — 520 г
- Масло растительное — 30 г
- Мини-кукуруза — 40 г
- Масло сливочное — 10 г
- Сахар — 15 г
- Кунжут — 3 г
- Перец — 1 г
- Мини-шпинат — 2 г
- Редис — 2 г
- Пудра из щавеля — 1 г
- Чипсы кокосовые — 10 г
Ингредиенты для крабового фарша:
- Краб — 300 г
- Креветки — 150 г
- Соус бешамель — 50 г
- Майонез — 50 г
- Лук-порей — 50 г
- Соль — 2 г
- Перец — 1 г
Приготовление:
Краб, креветки пропустить через мясорубку, добавить соус бешамель, майонез, лук-порей, соль, перец и перемешать. Сформировать котлеты, обжарить с двух сторон по одной минуте и запечь в духовке при 180 градусах в течение четырех минут. Выложить соус и котлеты на тарелку, на гарнир положить обжаренную мини-кукурузу, украсить кунжутом и чипсами из кокосового молока.
Котлеты из кальмаров и креветок с зеленью и зеленым карри
Вам понадобится:
- 150 г креветок
- 400 г кальмаров
- ½ луковицы (крупно нарезать)
- 1 ст. л. пасты зеленого карри
- 2 ч. л. кунжутного масла
- 3 ст. л. соевого соуса
- Большой пучок свежей кинзы
- Подсолнечное масло для обжаривания
- Несколько капель рыбного соуса
- 1 ч. л. коричневого сахара
- ½ красных чили перцев (очистить и мелко нарезать)
Приготовление:
Нарезанный лук, карри-пасту, кунжутное масло, 1 ст. л. соевого соуса и большую часть кинзы положите в чашу кухонного комбайна, измельчите. Оставьте треть креветок и кальмаров, остальное выложите в комбайн и еще раз измельчите до однородной массы. Затем выложите в комбайн оставшиеся кальмары и креветки и немного измельчите, чтобы часть морепродуктов была в общей массе кусочками. Разогрейте гриль. Слепите из получившегося фарша котлеты. Смажьте небольшим количеством масла и выложите на гриль. Обжарьте до золотистой корочки. В небольшой пиале смешайте оставшиеся соевый соус, кинзу, рыбный соус, сахар, чили и 2 ч. л. воды. Подавайте котлеты с этим соусом и свежими овощами.
Фото: Shutterstock, архивы ресторанов