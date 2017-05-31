Говорят, правила существуют, чтобы их нарушать. Возможно, но это точно не о ресторанном этикете. Каких правил следует придерживаться, чтобы не прослыть невоспитанным человеком на деловом ужине или свидании? Об этом нам расскажет педагог по этикету, руководитель студии Хороших манер Ольга Мерц.

Правило №1: инициатива должна быть в руках мужчины

Современные женщины привыкли брать инициативу на себя. Но делать этого точно не стоит! Если мужчина приглашает даму в ресторан, он всегда входит первым и первым проходит к столику, а спутница следует за ним. Это правило часто нарушается, потому что мужчины уверены: даму следует пропускать вперед. Но не путайте это с деловыми встречами, где инициатором вполне может быть женщина. В деловой среде первым подходить к столику будет тот, кто является организатором встречи. Однако это правило не распространяется на личную и повседневную жизнь. Кроме того, девушке не следует самостоятельно заказывать блюда: о своих пожеланиях она должна рассказать спутнику, который напрямую контактирует с официантом.

Правило №2 нельзя поправлять прическу и макияж

Вы наверняка не раз видели девушек, поправляющих макияж или прическу за столиком в кафе, и даже делали так сами? Согласно правилам этикета, приводить себя в порядок следует в специально предназначенном месте — туалетной комнате, а делать это прилюдно — моветон. Если вы пришли на какое-то мероприятие в ресторан, позаботьтесь о своем внешнем виде заранее, перед тем, как войдете в зал.

Делать это в процессе трапезы или во время смены блюд не стоит: это некрасиво. А вот перед тем, как вы собираетесь покинуть какое-либо место, абсолютно оправданно вновь поправить свой образ: помаду, блеск для губ, тон, прическу, которая могла быть повреждена за время застолья или танцев. Правда, делать это тоже стоит не за столом.

Это простое и понятное правило нарушается постоянно. Будьте крайне аккуратны с этим, особенно на бизнес-встречах и переговорах.

Правило №3: не нужно пользоваться телефоном на встрече

Разговоры по телефону за столом, переписка или листание соцсетей — это наболевший вопрос! Важно помнить, что смартфон мешает человеческому общению, независимо от того, с кем вы встречаетесь. Он является серьезным раздражителем и предметом бесконечных споров. Поэтому сейчас существует негласное правило — быть аккуратным в использовании телефонов. Если нет острой необходимости доставать смартфон во время встречи (не имеет значения — делового или светского характера), лучше этого не делать, чтобы не нарушить атмосферу и не обидеть собеседника. Если вы хотите показать какие-то фотографии или видео друзьям и коллегам, это можно сделать до или после трапезы.

И еще в ресторане мобильный телефон должен находиться в беззвучном режиме. Выкладывать мобильный на стол можно только в том случае, если вы ждете важного звонка. Об этом нужно предупредить тех, с кем вы трапезничаете, и заранее извиниться.