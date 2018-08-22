Ресторанный этикет: что прилично есть руками

Удивительно, зачем к пицце подают ножи и вилки?! В Италии ее едят руками всегда, даже в ресторане. Почему? Потому что есть ее так правильно и божественно вкусно! Приборами привычней? Ну так и быть, дома можно. Но в ресторане, да еще в ресторане на Апенинском полуострове - держите себя, то есть пиццу в руках.

Картошка -фри