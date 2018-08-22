Ресторанный этикет: что прилично есть руками

Пицца
Удивительно, зачем к пицце подают ножи и вилки?! В Италии ее едят руками всегда, даже в ресторане. Почему? Потому что есть ее так правильно и божественно вкусно! Приборами привычней? Ну так и быть, дома можно. Но в ресторане, да еще в ресторане на Апенинском полуострове - держите себя, то есть пиццу в руках.
Картошка -фри
Такой картофель продают и как стрит фуд и, как гарнир к основному блюду. К ней обязательно подают соус - красный или белый. И если в ресторане вы еще можете накалывать такой картофель на вилку, что тоже не есть комильфо, то на улице, естественно, вы будете есть ее по-человечески, вытаскивать из картонной коробочки в соус и прямо в рот.
Хлеб
Да-да, его тоже едят руками. На руси хлеб всегда ломали - это было признаком уважения к труду пекаря. Так же сейчас едят ломтями, а не режут любимую многими чаббату. А нож вам может потребоваться толькот для того, чтобы разрезать булочку и намазать ее маслом или джемом, икрой.
Сыр
Сыр подают нарезанным ломтиками или целым куском на специальной сырной тарелке с орехами , виноградом, медом. Рядом с тарелкой или на ней нож. Кусочки сыра накалывают специальной сырной шпажкой или отрезав руками. Нарезаетсясыр по одному кусочку. Съели - отрезали еще кусочек, окунули в мед и с удовольствием съели.
Куриные ножки
Куриные ножки и столовые приборы - несовместимы. Их надо есть руками. К ножкам прилагается креманка сводой, чтоб ополаскивать пальцы или влажные одноразовые салфетки. Можно есть ножку, взяв ее салфеткой. Косточки кладут в тарелку с боку.
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