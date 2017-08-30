Тестирует редакция: питание для худышек
Как набрать вес
Сервис мы решили тестировать на одном из стажеров редакции, самом тонком, если не сказать, тощем человеке с весом 40 кг. К нашей радости журналистка сказала сказала «Да!» не раздумывая. И вот подробный отчет.
«Программа питания от сервиса Grow Food обещала стать праздником для работающего и активно занимающегося спортом человека: тратить время на приготовление еды не надо! В удобное, обговоренное заранее время курьер привозит на дом готовую еду в вакуумных запечатанных лотках. Три вечера в неделю, сразу на три дня вперед.
Начала я с программы, которая была рассчитана на семь дней по пять приемов пищи в сутки. Уже готовое питание облегчало жизнь еще и тем, что не надо было ломать голову, что бы такого приготовить в следующий раз. Свое меню я знала заранее: во-первых, мне привозили вместе с едой распечатку, во-вторых оно есть и на сайте сервиса. Кстати, на упаковках были указаны калорийность и соотношение БЖУ.
Не просто вкусно, но и разнообразно
Теперь перейдем к самому важному: к самой еде. Многие считают, что питание для спортсменов (а этот сервис был изначально разработан именно для них) — это однотипные, пресные блюда, содержащие много куриного мяса. Но за всю неделю у меня не было повторяющихся и невкусных блюд. Я даже не думала, что существует столько вариантов приготовления мяса, столько различных вариантов вкусного и питательного завтрака. Такое питание, конечно, рай для тех, кто сам не любит себе готовить.
Вот примерное меню на день:
Пятым и одним из самых любимых приемов пищи у меня всегда был десерт. Очень необычно, когда можно со спокойной душой есть сладкое вечером, зная, что это все входит в рацион здорового спортивного питания. К слову, десерты все были низкокалорийными, так как в основе содержали творог: творожная запеканка с клубничным вареньем, творожные сырники с кокосом, творожный крем-фреш с кокосом и карамелью. Все десерты по калорийности не достигали и 500 ккал. В итоге суточное питание составляло примерно 2500 ккал. Что я отметила, так это разнообразие вкусных и натуральных соусов.
Минусы питания
Что стоит отметить из минусов: иногда еды было очень много, у меня не получалось съесть все. Ну и не всегда удобная упаковка — иногда ее было очень сложно открыть. Хотя я понимаю, что это гарантирует сохранность содержимого.
Только к концу недели я поняла, что результат начал появляться. Но когда я перешла на свой обычный рацион, то быстро начала «сдуваться». И хотя я понимала, что недельного питания недостаточно, все равно огорчилась. Поэтому решила заказать себе «продолжение банкета». Еще одна неделя правильного питания в тандеме с тренировками дали мне тот результат, который можно было получить за такой небольшой срок — я поправилась еще на 2 кг. В общем, я решила продолжать уже заказывать питание за свой счет, пока не наберу 47 кг. И я верю — у меня получится!
Для себя я сделала вывод: не зря такие сервисы сейчас пользуются большой популярностью у девушек. Это действительно решает «под ключ» проблему с питанием. Кстати, в сервисе существуют программы не только для тех, кто хочет поправиться или похудеть. Есть и просто сбалансированное трехразовое питание для тех, кого устраивает фигура и они просто хотят сохранить свои формы.
Фото: shutterstock/vostock, архив компании