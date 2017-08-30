Мы решили протестировать доставку еды. Но не просто доставку блюд из ресторана или наборов для того, чтобы похудеть, а сервис доставки еды, чтобы набрать вес. Хотите знать, что из этого получилось?

Как набрать вес Сервис мы решили тестировать на одном из стажеров редакции, самом тонком, если не сказать, тощем человеке с весом 40 кг. К нашей радости журналистка сказала сказала «Да!» не раздумывая. И вот подробный отчет. «Программа питания от сервиса Grow Food обещала стать праздником для работающего и активно занимающегося спортом человека: тратить время на приготовление еды не надо! В удобное, обговоренное заранее время курьер привозит на дом готовую еду в вакуумных запечатанных лотках. Три вечера в неделю, сразу на три дня вперед. Начала я с программы, которая была рассчитана на семь дней по пять приемов пищи в сутки. Уже готовое питание облегчало жизнь еще и тем, что не надо было ломать голову, что бы такого приготовить в следующий раз. Свое меню я знала заранее: во-первых, мне привозили вместе с едой распечатку, во-вторых оно есть и на сайте сервиса. Кстати, на упаковках были указаны калорийность и соотношение БЖУ.

Не просто вкусно, но и разнообразно Теперь перейдем к самому важному: к самой еде. Многие считают, что питание для спортсменов (а этот сервис был изначально разработан именно для них) — это однотипные, пресные блюда, содержащие много куриного мяса. Но за всю неделю у меня не было повторяющихся и невкусных блюд. Я даже не думала, что существует столько вариантов приготовления мяса, столько различных вариантов вкусного и питательного завтрака. Такое питание, конечно, рай для тех, кто сам не любит себе готовить. Вот примерное меню на день:

Пятым и одним из самых любимых приемов пищи у меня всегда был десерт. Очень необычно, когда можно со спокойной душой есть сладкое вечером, зная, что это все входит в рацион здорового спортивного питания. К слову, десерты все были низкокалорийными, так как в основе содержали творог: творожная запеканка с клубничным вареньем, творожные сырники с кокосом, творожный крем-фреш с кокосом и карамелью. Все десерты по калорийности не достигали и 500 ккал. В итоге суточное питание составляло примерно 2500 ккал. Что я отметила, так это разнообразие вкусных и натуральных соусов. Минусы питания Что стоит отметить из минусов: иногда еды было очень много, у меня не получалось съесть все. Ну и не всегда удобная упаковка — иногда ее было очень сложно открыть. Хотя я понимаю, что это гарантирует сохранность содержимого. Только к концу недели я поняла, что результат начал появляться. Но когда я перешла на свой обычный рацион, то быстро начала «сдуваться». И хотя я понимала, что недельного питания недостаточно, все равно огорчилась. Поэтому решила заказать себе «продолжение банкета». Еще одна неделя правильного питания в тандеме с тренировками дали мне тот результат, который можно было получить за такой небольшой срок — я поправилась еще на 2 кг. В общем, я решила продолжать уже заказывать питание за свой счет, пока не наберу 47 кг. И я верю — у меня получится! Для себя я сделала вывод: не зря такие сервисы сейчас пользуются большой популярностью у девушек. Это действительно решает «под ключ» проблему с питанием. Кстати, в сервисе существуют программы не только для тех, кто хочет поправиться или похудеть. Есть и просто сбалансированное трехразовое питание для тех, кого устраивает фигура и они просто хотят сохранить свои формы.