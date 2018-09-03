7 популярных блюд, которые вы готовите и едите неправильно

Брокколи
В одном из самых полезных продуктов на нашей планете содержится витамин C, хлорофилл, антиоксиданты, клетчатка, вещества, уничтожающие раковые клетки, и еще много других необходимых организму микроэлементов. Чтобы все это богатство сохранить, лучше всего употреблять этот продукт в сыром виде или приготовив на пару. Никакой долгой обжарки, тушения и запекания. Даже две минуты, проведенные в овощном бульоне, убьют часть полезных свойств брокколи.
Полезный пример: салат с брокколи
Брокколи разделить на соцветия (удобно ножницами) и бланшировать в соленой воде 2-3 минуты, в зависимости от размера. После этого сразу откинуть капусту на дуршлаг и поместить в ледяную воду до остывания. Помидоры очистить от кожицы, нарезать средними дольками. Отдельно приготовить заправку, смешав уксус с горчицей, и, не переставая размешивать вилкой, влить масло. Зелень измельчить. Выложить овощи в салатник, полить заправкой, посолить, посыпать зеленью и перемешать, посыпать свежемолотым черным перцем.
Сырники
Первое правило хороших сырников — творог, перетертый через сито. Чтобы они получились еще более нежными, надо добавить небольшое количество крем-сыра. А вот муки должно быть мало, чтобы не сделать их чересчур плотными и жесткими. Связывающим элементом должно быть только яйцо.
Полезный пример: вкусные сырники
Ингредиенты: 400 творога (9%-го), 2 ст. л. муки, 1 яйцо, 2 ст. л. сахара, 100 г изюма, 100 г кураги, 2 г ванильного сахара, соль.
Приготовление: протереть творог через сито, добавить сахар, взбить белок и желток (отдельно). В белок при взбивании добавим щепотку соли. Перемешать творог, желток, муку и ванильный сахар, напоследок вмешать белок. Добавить к массе нарезанные курагу и изюм. Зачерпываем ложкой творог, обваливаем в муке, выкладываем на пергамент. Помещаем в духовку на 15-20 минут при температуре 180-200 градусов.
Котлеты
Чтобы котлеты были сочными, мягкими и воздушными, в фарш нужно добавлять взбитый белок. Если привыкли добавлять и хлеб, обязательно срезайте корочки.
Полезный пример: куриные котлеты
Ингредиенты: 600 г куриного филе, 2 яйца, соль, перец по вкусу, растительное масло для жарки.
Приготовление: филе превратить в фарш, посолить и поперчить. Белки отделить от желтков, желтки добавить в фарш. Все хорошо перемешать до однородного состояния. Яичные белки взбить в крепкую пену, соединить с фаршем. Сформировать котлеты и обжарить их на разогретом растительном масле с двух сторон до образования золотистой корочки.
Морковь
Морковь богата каротином, который положительно влияет на зрение, защищает организм от сердечно-сосудистых заболеваний и укрепляет иммунитет. Но есть ее лучше в отваренном виде, поскольку каротин из овоща, прошедшего термическую обработку, лучше и быстрее усваивается организмом. Важно, что для салата морковку нужно отваривать только в подсоленной воде и опускать сразу в кипяток, чтобы сохранить больше полезных веществ. Чтобы ярче проявился вкус, заправляйте морковный салат оливковым маслом и сушеной зеленью базилика.
Полезный пример: салат из вареной моркови с грецким орехом
Ингредиенты: 0,5 кг моркови, 100 г ядер грецкого ореха, 100 г лука, 3 яйца, растительное масло, молотый перец, соль.
Приготовление: сварить яйца и морковь, остудить. Лук нарезать полукольцами и обжарить на минимальном огне до прозрачного цвета. Морковку и яйца натереть на крупной терке. Обжарить ядра грецкого ореха на сухой сковороде и измельчить. В салатницу выложить тертые морковку с яйцами, измельченные грецкие орехи и обжаренный лук. Приправить перцем, солью и растительным маслом. Для красивой подачи взять порционные кольца, выложить их на тарелки и наполнить салатом. Украсить зеленью и помидорами черри.
Тыква
Большинство рецептов начинается со слов «Почистите тыкву», что сделать непросто. Но в тыкве съедобно все! А толстая и твердая кожура особенно богата полезными элементами, например цинком, который дарит здоровье и красоту коже и ногтям. Также в ней есть каротин, который укрепляет сердечно-сосудистую систему и уменьшает риск онкологических заболеваний.
Полезный пример: запеченная тыква с кожурой как гарнир
Ингредиенты: 1 средняя тыква, 2 зубчика чеснока, 1 ст. л. оливкового масла, прованские травы, соль.
Приготовление: разогрейте духовку до 200 градусов, тыкву разрежьте пополам и выньте сердцевину с семенами, нарежьте ломтиками шириной 2-3 см. Выложите в форму для запекания. Очистите и раздавите чеснок, смешайте с оливковым маслом и специями и распределите по тыкве, посолите. Противень поставьте в духовку и запекайте 30-40 минут.
Бурый рис
Все необработанные зерна и сушеные бобы содержат в своей оболочке фитаты — антиоксиданты, которые, вступая в контакт с витаминами и минералами, мешают организму их полностью усвоить. Выход из ситуации прост: перед приготовлением замочите зерна и бобы на ночь (или хотя бы на пару часов) в воде. Во-первых, это поможет избавиться от части фитатов, а во-вторых, упростит работу желудку и кишечнику. И не волнуйтесь: все полезные вещества (среди которых цинк и железо) при этом никуда не пропадут, а, наоборот, только лучше усвоятся организмом.
Полезный пример: рис с сыром
Ингредиенты: 100 г бурого риса, 60 г твердого сыра, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 1 пучок кинзы, оливковое масло для жарки, соль и черный перец.
Приготовление: рис замочить на ночь. Воду слить, рис промыть. Сыр натереть на терке, зелень нарезать. Лук и чеснок мелко нарезать, обжарить на оливковом масле до прозрачности. К луку добавить рис, половину зелени и 300 мл воды. Довести до кипения, варить на медленном огне. Когда вода почти вся испарится, добавить тертый сыр, соль и перец. Прогреть еще одну минуту. Накрыть крышкой и дать постоять 10 минут. Количество воды указано чуть больше для того, чтобы после приготовления у вас к рису получился вкусный ароматный соус. Если вы хотите сухой рис, без подливки, то уменьшите количество воды на 50 мл. Подавайте, посыпав оставшейся зеленью.
Чеснок
Ученые насчитали более 100 ценных для организма веществ, которые содержатся в чесноке. Но, чтобы их не потерять, при приготовлении чеснок нужно давить, а не резать. Кстати, и запаха будет меньше, а продукт раскроет все свои полезные свойства. Если нет под рукой специального гаджета — давилки, можно размять чеснок плоской стороной ножа.
Полезный пример: крем-суп
Ингредиенты: 1 крупная луковица, 8 долек чеснока, 1 литр бульона, 150 мл сливок (20%-ных), 2 крупных ломтика черствого белого хлеба без корочек, тимьян, лавровый лист, оливковое масло, соль и перец.
Приготовление: лук нарезать, чеснок расплющить. Обжарить в оливковом масле до мягкости. Залить бульоном и протомить 10 минут. Добавить порезанный кусочками хлеб, тимьян и лавровый листик, проварить на слабом огне еще 10 минут. Вытащить лавровый лист и пюрировать. Теперь влить сливки, довести до кипения, посолить.
Текст: Инна Щепетко
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