7 популярных блюд, которые вы готовите и едите неправильно

В одном из самых полезных продуктов на нашей планете содержится витамин C, хлорофилл, антиоксиданты, клетчатка, вещества, уничтожающие раковые клетки, и еще много других необходимых организму микроэлементов. Чтобы все это богатство сохранить, лучше всего употреблять этот продукт в сыром виде или приготовив на пару. Никакой долгой обжарки, тушения и запекания. Даже две минуты, проведенные в овощном бульоне, убьют часть полезных свойств брокколи.

Полезный пример: салат с брокколи

Брокколи разделить на соцветия (удобно ножницами) и бланшировать в соленой воде 2-3 минуты, в зависимости от размера. После этого сразу откинуть капусту на дуршлаг и поместить в ледяную воду до остывания. Помидоры очистить от кожицы, нарезать средними дольками. Отдельно приготовить заправку, смешав уксус с горчицей, и, не переставая размешивать вилкой, влить масло. Зелень измельчить. Выложить овощи в салатник, полить заправкой, посолить, посыпать зеленью и перемешать, посыпать свежемолотым черным перцем.

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