Продукт недели: маслята

Вам понадобится:

300 г маслят

100 г белой фасоли

2 моркови

1 головка репчатого лука

2 картофелины

2 ст. ложки растительного масла

2 лавровых листа перец и соль по вкусу.

Приготовление:

Фасоль замочите на ночь в холодной воде, слейте воду. Залейте новой водой и варите примерно час. Грибы промойте и обработайте, отварите отдельно в течение 30 минут. Слейте воду, еще раз промойте, измельчите. Обжарьте подготовленные грибы с измельченным луком в масле и добавьте к фасоли с лавровым листом. Приправьте. Через 5 минут добавьте натертую на терке морковь и нарезанный кубиками картофель. Далее варите 10 минут. Подавать можно со сметаной.

Текст: Ольга Лаврова

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