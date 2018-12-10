Не хуже итальянцев! Как приготовить идеальную пасту и выбрать правильный соус

Запомнить все виды пасты непросто, но можно выделить несколько классов. Самая популярная – это длинная паста в виде широких и узких лент или соломинок. Итак, спагетти – это длинная паста-соломка, от 10 см. Тонкие спагетти называют спагеттини, а толстые — спагеттони. К этой же группе относятся капеллини — супертонкие спагетти диаметром чуть более 1 мм.

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