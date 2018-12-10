Новый год: успеть за 3 часа

Правила быстрой кулинарии
• Подберите впечатляющие, но несложные блюда. Например, вот запеченная утка. Все, что придется сделать, — купить ее в супермаркете, намазать медом и специями и поместить целиком в духовку. Через 2 часа готово • Пользуйтесь «старыми заготовками». Некоторые блюда много выигрывают во вкусе, если дать им постоять. Сделайте пару закусок заранее, например, хумус. • Чтобы быстро очистить яйца, поместите их в стакан с холодной водой. Накройте стакан рукой и потрясите около трёх секунд. Извлеките скорлупу и все — готово! • Чтобы разделать птицу, возьмите острый нож, первый надрез сделайте вдоль тушки, аккуратно отделите грудки, дальше приступайте к крылышкам и ножкам, а оставшуюся часть разрежьте пополам. • Всегда хороши миксы из орешков -миндаль, арахис, кешью, фисташки. Чтобы быстро очистить арахис, прогрейте его несколько минут в духовке, после чего кожица легко поддаётся любым манипуляциям. • Вместо салатов можно купить овощи и быстренько усовершенствовать. за минуты. Оливки полить маслом и поспать сухими травами. На блюдо сложить овощи, которые не нужно резать или можно порезать крупно на полоски - редис, помидоры черри, огурцы, сельдерей. Отдельно подайте соус. • Продумайте последовательность. Например, в нашем случае надо начать с десерта. Пока десерт в духовке, подготовьте утку. Пока утка запекается, а десерт охлаждается, готовите простые салаты и гарнир, сервируете «домашние заготовки». • Если все же что-то не успели, включите музыку и привлеките к готовке гостей – скорее всего, они будут только рады помочь. А пока до начала праздника 3 часа. Время пошло!
Салат с виноградом (10 минут)
Вам потребуется: 1 лимон, 300 г винограда без косточек, 70 мл оливкового масла, 1 пучок салата, 150 г твердого сыра, 100 г сыра с плесенью.
Как приготовить: Вымыть и обсушить салат и виноград. Нарвать зелень руками, отщипывая небольшие кусочки. Нарезать сыр кубиками. Виноград разрежать на половинки. Выложить салат на блюдо, сверху распределить остальные ингредиенты. Сделать заправку из оливкового масла и лимонного сока (идеальное соотношение -1:1). Залить салат и перемешать.
Салат на чипсах (10 минут)
Вам потребуется: 50 г маслин без косточек, 10 штук крупных чипсов, 1 крупный помидор, 100 г зелени укропа, 100 ш твердого сыра, 60 г майонеза, 3 дольки чеснока.
Как приготовить: Вымыть, обсушить, порезать укроп. Помидор нарезать мелкими кубиками. Натереть сыр, измельчить чеснок. Все смешать, добавить майонез. Аккуратно выложить на чипсы, украсить маслинами.
Запеченная утка (2,5 часа)
Кстати ее можно просто заказать или купить в кулинарии в гипермаркете. Или приготовить. Готовим?
Вам потребуется: утка весом около 2 кг, 1 апельсин, 2 ч. л. молотого имбиря, 2 ч. л. свежемолотого перца, 1 ст. л. морской соли, 1 ст. л. растительного масла, 1 ст. л жидкого меда. По возможности, достаньте утку из холодильника за 1-2 часа до запекания, чтобы она нагрелась до комнатной температуры. Тушку промойте холодной водой и хорошо обсушите. Срежьте с нижней стороны брюшка лишний жир и отложите для приготовления гарнира. Деревянной шпажкой слегка наколите кожу на грудке (чтобы жир легче вытапливался при запекании). В небольшой миске смешайте цедру апельсина, имбирь, перец, соль, мед и масло. Натрите утку пряной смесью снаружи и изнутри. Подогните крылышки назад, уложите утку на спинку в противень для запекания. Запекайте утку на среднем уровне духовки при температуре 180°С в течение примерно 2 часов. После первого часа достаньте утку, полейте выделившимся жиром и верните в духовку. Повторите это еще 2-3 раза до конца запекания с интервалом в 15-20 минут. Достаньте утку из духовки. Убедитесь, что она готова, проткнув ножку ножом или шпажкой в самом толстом месте. Вытекающий сок должен быть прозрачным. Накройте утку фольгой и дайте постоять 15 минут. Перед подачей разрежьте утку на порции. Сначала отрежьте ножки на месте бедренного сустава. Затем крылышки. Затем нарежьте грудку тонкими пластами. Подайте с овощами (знаете, можно взять готовую замороженную смесь и апгрейдить своими фирменными приправами). А можно приготовить гарнир из айвы.
Гарнир из айвы (30 мин)
Вам потребуется: 30 г утиного жира, (можно заменить растительным маслом), 1 белая луковица,1 луковица фенхеля, 3 айвы, сок 1 апельсина, 30 г светлого изюма, 2 столовые ложки коричневого сахара или меда, 2 чайные ложки соли, ½ чайной ложки белого перца, 30 г кедровых орехов или миндальных хлопьев.
Как приготовить:
Положить утиный жир в широкую сковороду и поставить на медленный огонь. Дать жиру вытопиться и удалить шкварки. Увеличив огонь, добавить нарезанные лук и фенхель. Тушить 10 минут, пока овощи не станут мягкими. Мелко нарезать айву, добавить в сковороду вместе с соком апельсина, изюмом, сахаром и перцем. Довести до кипения и готовить на медленном огне, пока айва не станет мягкой. Добавить соль и орехи и перемешать.
Ванильный чизкейк (25 минут)
Вам потребуется: 6 овсяных печений, 6 формочек-стаканчиков (словом, по числу гостей), 12 ч.л. сахара, 12 столовых ложек сливочного сыра комнатной температуры, 2 яйца, 50 г растопленного сливочного масла, 6 ч.л. сметаны, ваниль на кончике ножа.
Как приготовить: Духовку нагреть до 160 г. Печенье раскрошить в формочки, смешать с маслом и прижать ложкой так, чтобы масса покрывала дно. Взбить сыр, добавить сметану, сахар, ваниль, яйца. Еще раз все перемешать, разложить по формочкам и отправить в духовку на 15 минут. Перед подачей остудить в холодильнике.
_ Фото: shutterstock.com_
Текст: Ирина Макмимова