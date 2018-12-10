Новый год: успеть за 3 часа

Правила быстрой кулинарии

• Подберите впечатляющие, но несложные блюда. Например, вот запеченная утка. Все, что придется сделать, — купить ее в супермаркете, намазать медом и специями и поместить целиком в духовку. Через 2 часа готово • Пользуйтесь «старыми заготовками». Некоторые блюда много выигрывают во вкусе, если дать им постоять. Сделайте пару закусок заранее, например, хумус. • Чтобы быстро очистить яйца, поместите их в стакан с холодной водой. Накройте стакан рукой и потрясите около трёх секунд. Извлеките скорлупу и все — готово! • Чтобы разделать птицу, возьмите острый нож, первый надрез сделайте вдоль тушки, аккуратно отделите грудки, дальше приступайте к крылышкам и ножкам, а оставшуюся часть разрежьте пополам. • Всегда хороши миксы из орешков -миндаль, арахис, кешью, фисташки. Чтобы быстро очистить арахис, прогрейте его несколько минут в духовке, после чего кожица легко поддаётся любым манипуляциям. • Вместо салатов можно купить овощи и быстренько усовершенствовать. за минуты. Оливки полить маслом и поспать сухими травами. На блюдо сложить овощи, которые не нужно резать или можно порезать крупно на полоски - редис, помидоры черри, огурцы, сельдерей. Отдельно подайте соус. • Продумайте последовательность. Например, в нашем случае надо начать с десерта. Пока десерт в духовке, подготовьте утку. Пока утка запекается, а десерт охлаждается, готовите простые салаты и гарнир, сервируете «домашние заготовки». • Если все же что-то не успели, включите музыку и привлеките к готовке гостей – скорее всего, они будут только рады помочь. А пока до начала праздника 3 часа. Время пошло!

Салат с виноградом (10 минут)

Вам потребуется: 1 лимон, 300 г винограда без косточек, 70 мл оливкового масла, 1 пучок салата, 150 г твердого сыра, 100 г сыра с плесенью.

Как приготовить: Вымыть и обсушить салат и виноград. Нарвать зелень руками, отщипывая небольшие кусочки. Нарезать сыр кубиками. Виноград разрежать на половинки. Выложить салат на блюдо, сверху распределить остальные ингредиенты. Сделать заправку из оливкового масла и лимонного сока (идеальное соотношение -1:1). Залить салат и перемешать.