12 вдохновляющих новинок для кухни, на которые вам стоит обратить внимание

Какие же осень и зима без варенья. Простыть легко! Да и вместо десертов и сладостей неплохо бы попить чайку с вареньем. Возможно вы сами его закрывали или бабушка. Вот, например, набор ваз для вареньям из стекла и нержавеющей стали. В комплекте - удобные ложки. Вазы прекрасно подойдут для хранения и подачи конфет, орехов, варенья и других продуктов.

Овальный мармит домашний