logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

12 вдохновляющих новинок для кухни, на которые вам стоит обратить внимание

Как хорошо, когда кухня пополняется чудесными и красивыми новинками. И, конечно же полезными новинками. Мы подготовили ноябрьскую подборку полезных и стильных аксессуаров, которые вас точно вдохновят на кулинарные подвиги.

Бульонницы

Каких сейчас вы только не найдете. Мы предлагаем вам обратить внимание на эти: прекрасно подходят для подачи супов, бульонов , имеет ложечки. Элегантный дизайн отлично впишется в интерьер любой кухни. Второй вариант - салатового цвета. Ее отличает оригинальный дизайн - рельефный рисунок, имитирующий вязку. Хотя не факт, что отсутствуют и другие цвета, которые впишутся в вашу кухню.

Вазы для варенья

Какие же осень и зима без варенья. Простыть легко! Да и вместо десертов и сладостей неплохо бы попить чайку с вареньем. Возможно вы сами его закрывали или бабушка. Вот, например, набор ваз для вареньям из стекла и нержавеющей стали. В комплекте - удобные ложки. Вазы прекрасно подойдут для хранения и подачи конфет, орехов, варенья и других продуктов.

Овальный мармит домашний

Marmite — французское слово, в переводе оно означает кастрюлю, горшок, котелок. Сделанный из стали или алюминия мармит предназначен для хранения полуфабрикатов, продуктов, а также готовой пищи. Для поддержания температуры используется приспособление из нержавейки или серебра. Если вас дома часто собираются большие компании - это ваша вещь.

Масленка

Отпустить лето и теплую осень просто невозможно. Так приблизьте их, обставив кухню, небольшими аксессуарами, которые будут о них напоминать: от магнитов ракушек до... масленки летним рисунком. пусть радует глаз. В ней же можно хранить сыр, масло, творог. И внимание! Ее можно использовать в миркроволновке.

Набор для кофе

Кофейный набор идеально подойдет для сервировки стола и станет отличным подарком к любому празднику. Изделия можно компактно хранить на подставке, входящей в набор. Нагрянули гости? Вам остается только вынуть набор с кухонной полки на наслаждаться его вкусом. Если ваши друзья еще и эстеты - они наверняка оценят изысканность дизайна.

1 из 3

ПредыдущаяСалфетница подвесная
Arrows-right
Салфетница подвесная
Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое