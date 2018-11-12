12 вдохновляющих новинок для кухни, на которые вам стоит обратить внимание

Бульонницы
Каких сейчас вы только не найдете. Мы предлагаем вам обратить внимание на эти: прекрасно подходят для подачи супов, бульонов , имеет ложечки. Элегантный дизайн отлично впишется в интерьер любой кухни. Второй вариант - салатового цвета. Ее отличает оригинальный дизайн - рельефный рисунок, имитирующий вязку. Хотя не факт, что отсутствуют и другие цвета, которые впишутся в вашу кухню.
Вазы для варенья
Какие же осень и зима без варенья. Простыть легко! Да и вместо десертов и сладостей неплохо бы попить чайку с вареньем. Возможно вы сами его закрывали или бабушка. Вот, например, набор ваз для вареньям из стекла и нержавеющей стали. В комплекте - удобные ложки. Вазы прекрасно подойдут для хранения и подачи конфет, орехов, варенья и других продуктов.
Овальный мармит домашний
Marmite — французское слово, в переводе оно означает кастрюлю, горшок, котелок. Сделанный из стали или алюминия мармит предназначен для хранения полуфабрикатов, продуктов, а также готовой пищи. Для поддержания температуры используется приспособление из нержавейки или серебра. Если вас дома часто собираются большие компании - это ваша вещь.
Масленка
Отпустить лето и теплую осень просто невозможно. Так приблизьте их, обставив кухню, небольшими аксессуарами, которые будут о них напоминать: от магнитов ракушек до... масленки летним рисунком. пусть радует глаз. В ней же можно хранить сыр, масло, творог. И внимание! Ее можно использовать в миркроволновке.
Набор для кофе
Кофейный набор идеально подойдет для сервировки стола и станет отличным подарком к любому празднику. Изделия можно компактно хранить на подставке, входящей в набор. Нагрянули гости? Вам остается только вынуть набор с кухонной полки на наслаждаться его вкусом. Если ваши друзья еще и эстеты - они наверняка оценят изысканность дизайна.