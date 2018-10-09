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15 оригинальных мелочей, которые преобразят вашу кухню

Дни стали короче, ночи длиннее. Хочется вырваться из этой темноты и серости и посидеть с чаем или кофейком на уютной теплой кухне, где все под рукой. Рабочий день окончен и можно расслабиться в теплой атмосфере своего дома. Мы подобрали нужные и е очень, нокрасивые штучки для вашей кухни -выбирайте.

Кастрюля - дуршлаг

Удивительно удобная и полезная для хозяек вещь - кастрюля - дуршлаг. В ней удобно варить все от макарон до пельменей. Или овощи для супа - пюре. Просто придерживайте крышку с помощью ее же ручек и слейте необходимое количество воды. К тому же кастрюля овалной формы, а отому легко займет свое место, если вся плита занята.

Мемейный макрономер

Нужно приготовить ужин на небольшую семью или, наоборот, на большое количество народа? Данный прибор поможет вам отмерить необходимое количество макаронных изделий. Фигурка лошади означает четыре порции спагетти, остальное объяснять не надо. Забвная вещица.

Распылители для масла

Вы придерживаетесь здорового образа жизни и почти всегда заправляете ваши блюда любым растителным маслом, вам пригодятся эти удобные бутылочки с распылителем, которые не позволят вам переборщить с его дозой, а заодно надолго сохранят его насыщенный аромат благодаря плотно прилегающему колпачку.

Нож для чистки ананаса

Удобный прибор, который отделяет мякоть и нарезает ананас всего за несколько секунд.

Спиральная овощерезка

Превращает свежие овощи и фрукты в нечто экстраординарное! Вы сможете сделать фигурный картофель – фри, овощную лапшу или причудливую начинку для любого блюда.

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