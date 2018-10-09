15 оригинальных мелочей, которые преобразят вашу кухню

Удивительно удобная и полезная для хозяек вещь - кастрюля - дуршлаг. В ней удобно варить все от макарон до пельменей. Или овощи для супа - пюре. Просто придерживайте крышку с помощью ее же ручек и слейте необходимое количество воды. К тому же кастрюля овалной формы, а отому легко займет свое место, если вся плита занята.

Мемейный макрономер