logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Цвет и польза: 5 теплых сочных салатов для холодной погоды

В холодное время года всегда хочется чего-то легкого, вкусного, яркого и теплого. Passion.ru собрал для своих читательниц "букет" цветных, необычных, красивых и, главное, очень вкусных и полезных салатов.

Большой зеленый салат: хойсин дрессинг, томаты, листья салата

ресторан Avocado Queen, бренд-шеф Глен Баллис

Вам понадобится:

  • Шпинат – 30 г
  • Мини-шпинат – 30 г
  • Руккола – 30 г
  • Салат корн – 30 г
  • Пак-чой – 30 г
  • Авокадо – 100 г
  • Вяленые томаты – 50 г
  • Семена подсолнуха – 10 г
  • Соль, перец – по вкусу

Дрессинг:

  • Соус хойсин – 30 мл
  • Тахини – 30 г
  • Оливковое масло – 40 мл
  • Соус понзу – 20 мл

Приготовление:

Авокадо нарезать тонкими слайсами, вяленые томаты – продольными полосками. Смешать в миске все виды салата, сверху выложить слайсы авокадо и томатов. Посыпать семечками подсолнуха. Все ингредиенты дрессинга перемешать в отдельной емкости. Полить салат заправкой по вкусу и перемешать.

Салат с кальмарами

ресторан «Черетто море», шеф-повар Владимир Сидоров

Вам понадобится:

  • Кальмар – 2 шт
  • Салат руккола – 15 г
  • Картофель отварной – 1 шт
  • Тигровые креветки – 2 шт
  • Орегано сух. – 5 г
  • Сливочное масло – 10 г
  • Белый лук – ½ шт
  • Масло оливковое – 10 г
  • Белое вино сух. – 30 мл
  • Сливки 33% - 100 мл
  • Трюфельная паста – 3 г
  • Трюфельное масло – 5 мл
  • Соль – 1 г
  • Перец – 1 г

Приготовление:

Отварное картофеь произвольно порезать и оюжарить вместе с креветками на оливковом масле с добавлением соли и перца. Белый лук мелко порезать, обжарить на сливочном масле до мягкости. Добавить белое вино и сливки, тушить на среднем огне, пока смесь не загустеет. Ввести трюфельную пасту. С помощью блендера довести соус до однородного состояния. Тушки кальмара произвольно порезать и обжарить до готовности на оливковом масле с орегано, солью и перцем. Выложить на тарелку картофель, креветки, кальмар. Полить ингредиенты трюфельным соусом. Украсить листьями рукколы и трюфельным маслом

Теплый салат с филе сибаса, авокадо и киноа

ресторан Scrocchiarella, бренд-шеф Тициано Казило

Вам понадобится:

  • Филе сибаса – 200 г
  • Салат руккола – 20 г
  • Шпинат свежий – 20 г
  • Салат лолло росса – 20 г
  • Киноа отваренная - 50 г
  • Авокадо – ½ шт
  • Крем-сыр – 40 г
  • Тыквенные семечки – 10 г
  • Оливковое масло – 30 мл
  • Лимонный сок – 10 мл
  • Соль – 1 г
  • Перец черный горошком – 1

Приготовление:

Филе сибаса замариновать в соли, перце, смазать оливковым маслом и запечь до готовности в духовке. Приготовить заправку для салата: оливковое масло замешать с солью, перцем и лимонным соком. Авокадо порезать на тонкие дольки. Замешать листья салатов с киноа и оливковой заправкой. Выложить порезанное филе сибаса, украсить тыквенными семечками и крем-сыром.

Теплый салат с кальмаром, кабачком и красным луком

ресторан «Вермутерия», концепт-шеф Карло Греку

Вам понадобится:

  • Кальмар — 1 шт.
  • Кабачок — 1 шт.
  • Салат корн — 15 г
  • Томаты вяленые — 15 г
  • Сливочное масло — 10 г
  • Чесночное масло — 10 г
  • Масло оливковое — 10 г
  • Лук фри — 2 г
  • Лук маринованный — 2 г
  • Соль — 1 г
  • Перец — 1 г
  • Фокачча — ½ шт.

Способ приготовления:

Порезать произвольно кабачок, смазать оливковым маслом с солью и перцем и запечь в духовке при 180 градусах на протяжении 20 минут. Очищенную тушку кальмара порезать на 8 частей и обжарить на сливочном масле с солью и перцем до готовности. Выложить в тарелку листья салата корн, вяленые томаты, кабачок, маринованный лук и кусочки кальмара. Заправить чесночным маслом, украсить луком фри. Подавать блюдо с фокаччей.

Овощи Турандот

ресторан «Турандот», шеф-повар Дмитрий Еремеев

Вам понадобится:

  • Красный сладкий перец 5 г
  • Кабачки 8 г
  • Мини кукуруза 16 г
  • Морковь 8 г
  • Свежая спаржа 8 г
  • Капуста брокколи 33 г
  • Зеленый салат 40 г
  • Стручковый зеленый горошек 10 г
  • Китайская капуста 80 г
  • Маринованные каперсы 4 г
  • Миндаль 6 г
  • Молоко 3,2%-ное 10 мл
  • Конфитюр 12 г
  • Сливочное масло 8 г
  • Оливковое масло 10 мл
  • Кинза 2 г
  • Соль 10 г

Способ приготовления:

Миндаль замочить в молоке. Кукурузу мини, морковь нарезать брусочком, стручковый горошек – шашками. Соединить овощи со спаржей, брокколи, листьями салата, ошпарить в подсоленной воде, откинуть на дуршлаг. В смеси оливкового и сливочного масел обжарить кабачок, болгарский перец, добавить ошпаренные овощи и остальные ингредиенты. Прогреть в течение минуты на сильном огне, постоянно помешивая. Готовое блюдо выложить в порционную тарелку, украсить листьями кинзы и сбрызнуть оливковым маслом.

Текст: Ольга Милованова

Фото: архив ресторанов

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Я училась жить заново»: Ирина Понаровская рассказала, почему продала квартиру в Майами и избавилась почти от всего имущества
«Это счастье, что у меня получился один ребенок»: Ирина Понаровская показала взрослого сына и маленьких внуков
63-летний Владимир Кузьмин впервые вышел в свет с 26-летней возлюбленной
Татьяна Навка честно ответила на вопрос о пластике, вызванный новыми фотографиями
Изменившийся муж Юлии Ковальчук стал похож на Стивена Сигала
«Лучше не есть, чем ходить морщинистой»: Елена Малышева призналась, что с 37 лет делает «уколы красоты»