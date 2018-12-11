Цвет и польза: 5 теплых сочных салатов для холодной погоды

Вам понадобится:

Кальмар – 2 шт

Салат руккола – 15 г

Картофель отварной – 1 шт

Тигровые креветки – 2 шт

Орегано сух. – 5 г

Сливочное масло – 10 г

Белый лук – ½ шт

Масло оливковое – 10 г

Белое вино сух. – 30 мл

Сливки 33% - 100 мл

Трюфельная паста – 3 г

Трюфельное масло – 5 мл

Соль – 1 г

Перец – 1 г

Приготовление:

Отварное картофеь произвольно порезать и оюжарить вместе с креветками на оливковом масле с добавлением соли и перца. Белый лук мелко порезать, обжарить на сливочном масле до мягкости. Добавить белое вино и сливки, тушить на среднем огне, пока смесь не загустеет. Ввести трюфельную пасту. С помощью блендера довести соус до однородного состояния. Тушки кальмара произвольно порезать и обжарить до готовности на оливковом масле с орегано, солью и перцем. Выложить на тарелку картофель, креветки, кальмар. Полить ингредиенты трюфельным соусом. Украсить листьями рукколы и трюфельным маслом

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