Цвет и польза: 5 теплых сочных салатов для холодной погоды

Большой зеленый салат: хойсин дрессинг, томаты, листья салата
ресторан Avocado Queen, бренд-шеф Глен Баллис
Вам понадобится:
- Шпинат – 30 г
- Мини-шпинат – 30 г
- Руккола – 30 г
- Салат корн – 30 г
- Пак-чой – 30 г
- Авокадо – 100 г
- Вяленые томаты – 50 г
- Семена подсолнуха – 10 г
- Соль, перец – по вкусу
Дрессинг:
- Соус хойсин – 30 мл
- Тахини – 30 г
- Оливковое масло – 40 мл
- Соус понзу – 20 мл
Приготовление:
Авокадо нарезать тонкими слайсами, вяленые томаты – продольными полосками. Смешать в миске все виды салата, сверху выложить слайсы авокадо и томатов. Посыпать семечками подсолнуха. Все ингредиенты дрессинга перемешать в отдельной емкости. Полить салат заправкой по вкусу и перемешать.
Салат с кальмарами
ресторан «Черетто море», шеф-повар Владимир Сидоров
Вам понадобится:
- Кальмар – 2 шт
- Салат руккола – 15 г
- Картофель отварной – 1 шт
- Тигровые креветки – 2 шт
- Орегано сух. – 5 г
- Сливочное масло – 10 г
- Белый лук – ½ шт
- Масло оливковое – 10 г
- Белое вино сух. – 30 мл
- Сливки 33% - 100 мл
- Трюфельная паста – 3 г
- Трюфельное масло – 5 мл
- Соль – 1 г
- Перец – 1 г
Приготовление:
Отварное картофеь произвольно порезать и оюжарить вместе с креветками на оливковом масле с добавлением соли и перца. Белый лук мелко порезать, обжарить на сливочном масле до мягкости. Добавить белое вино и сливки, тушить на среднем огне, пока смесь не загустеет. Ввести трюфельную пасту. С помощью блендера довести соус до однородного состояния. Тушки кальмара произвольно порезать и обжарить до готовности на оливковом масле с орегано, солью и перцем. Выложить на тарелку картофель, креветки, кальмар. Полить ингредиенты трюфельным соусом. Украсить листьями рукколы и трюфельным маслом
Теплый салат с филе сибаса, авокадо и киноа
ресторан Scrocchiarella, бренд-шеф Тициано Казило
Вам понадобится:
- Филе сибаса – 200 г
- Салат руккола – 20 г
- Шпинат свежий – 20 г
- Салат лолло росса – 20 г
- Киноа отваренная - 50 г
- Авокадо – ½ шт
- Крем-сыр – 40 г
- Тыквенные семечки – 10 г
- Оливковое масло – 30 мл
- Лимонный сок – 10 мл
- Соль – 1 г
- Перец черный горошком – 1
Приготовление:
Филе сибаса замариновать в соли, перце, смазать оливковым маслом и запечь до готовности в духовке. Приготовить заправку для салата: оливковое масло замешать с солью, перцем и лимонным соком. Авокадо порезать на тонкие дольки. Замешать листья салатов с киноа и оливковой заправкой. Выложить порезанное филе сибаса, украсить тыквенными семечками и крем-сыром.
Теплый салат с кальмаром, кабачком и красным луком
ресторан «Вермутерия», концепт-шеф Карло Греку
Вам понадобится:
- Кальмар — 1 шт.
- Кабачок — 1 шт.
- Салат корн — 15 г
- Томаты вяленые — 15 г
- Сливочное масло — 10 г
- Чесночное масло — 10 г
- Масло оливковое — 10 г
- Лук фри — 2 г
- Лук маринованный — 2 г
- Соль — 1 г
- Перец — 1 г
- Фокачча — ½ шт.
Способ приготовления:
Порезать произвольно кабачок, смазать оливковым маслом с солью и перцем и запечь в духовке при 180 градусах на протяжении 20 минут. Очищенную тушку кальмара порезать на 8 частей и обжарить на сливочном масле с солью и перцем до готовности. Выложить в тарелку листья салата корн, вяленые томаты, кабачок, маринованный лук и кусочки кальмара. Заправить чесночным маслом, украсить луком фри. Подавать блюдо с фокаччей.
Овощи Турандот
ресторан «Турандот», шеф-повар Дмитрий Еремеев
Вам понадобится:
- Красный сладкий перец 5 г
- Кабачки 8 г
- Мини кукуруза 16 г
- Морковь 8 г
- Свежая спаржа 8 г
- Капуста брокколи 33 г
- Зеленый салат 40 г
- Стручковый зеленый горошек 10 г
- Китайская капуста 80 г
- Маринованные каперсы 4 г
- Миндаль 6 г
- Молоко 3,2%-ное 10 мл
- Конфитюр 12 г
- Сливочное масло 8 г
- Оливковое масло 10 мл
- Кинза 2 г
- Соль 10 г
Способ приготовления:
Миндаль замочить в молоке. Кукурузу мини, морковь нарезать брусочком, стручковый горошек – шашками. Соединить овощи со спаржей, брокколи, листьями салата, ошпарить в подсоленной воде, откинуть на дуршлаг. В смеси оливкового и сливочного масел обжарить кабачок, болгарский перец, добавить ошпаренные овощи и остальные ингредиенты. Прогреть в течение минуты на сильном огне, постоянно помешивая. Готовое блюдо выложить в порционную тарелку, украсить листьями кинзы и сбрызнуть оливковым маслом.
Текст: Ольга Милованова
Фото: архив ресторанов