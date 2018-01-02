Наверняка во время поиска новогодних и рождественских подарков вы встречали необыкновенные пряничные домики, и вас посещала мысль: «Наверное, их очень сложно приготовить». Но ничего тяжелого в этом нет. И сегодня мы вас в этом убедим. А поможет нам известный кулинарный блогер Анастасия Черепянская, директор кондитерской «Оттенки сладкого».

Пряничный домик — это одна из рождественских традиций Европы, в частности, его первыми начали выпекать немцы. В Европе перед Рождеством даже проводят целые ярмарки пряничных домиков. Их пекут из специального пряничного теста, и каждый создает домик или даже целый замок в своем стиле и оформлении. Кондитерская приготовила для вас небольшой мастер-класс по изготовлению сладкого домика. Правда, тесто мы возьмем нетрадиционное, которое проще приготовить хозяйкам. А вообще, рождественские пряники, печеньки и домики делают из теста козульного — более сложного в приготовлении. Его рецепт всегда можно найти. Вам понадобится для теста: 3 яйца

200 г сливочного масла

250 г сахара (можно заменить на 250 г меда)

560 г муки

Щепотка ванилина

Лимонной кислоты на кончике ножа

Корица (15-20 г, если хотите не сильного аромата)

1 столовая ложка какао с горой (чем больше какао, тем темнее получатся пряники)

Разрыхлитель теста (смотрите на упаковке на полкило муки)

Приготовление теста Берем яйца из холодильника: они должны быть холодными. Взбиваем их миксером до белой пены и медленно начинаем всыпать сахар. Хорошенько взбиваем. Добавляем лимонную кислоту, ванилин, какао и корицу. Снова все хорошо взбиваем. Берем сливочное масло комнатной температуры и режем кубиками. Добавляем его в получившуюся смесь. И снова взбиваем. Теперь вам нужно смешать муку с разрыхлителем: постепенно добавляйте муку в смесь, одновременно взбивая получаемое тесто. Мешайте миксером, пока можете, затем ложкой, потом рукой. Тесто для пряников готово! Заворачиваем его в пищевую пленку и убираем в холодильник на 15-20 минут. Можно отдохнуть? Нет, дорогие хозяйки, в это время вы не будете отдыхать. Теперь вам предстоит вырезать из бумаги трафареты для будущего домика. А вот и трафареты:

Готово? Берем тесто и разрезаем на 8-9 кусочков. Каждый из них — будущая деталь для домика. Раскатываем первый кусочек, прикладываем к нему вырезанный нами заранее трафарет из бумаги и тонким ножичком вырезаем. Раскатывать следует по своему вкусу, в зависимости от того, какие прянички вы любите. Но крышу стоит сделать тоньше, чем стены, чтобы ваш домик не развалился. На противень лучше положить пергаментную бумагу. Полученные детали домика нужно аккуратно с помощью лопатки перенести на противень. Чтобы минимизировать возможную деформацию теста, двери и окна можно вырезать уже на противне. Ну вот и почти готовы детали будущего сладкого домика. Выпекаем в духовке при 180 °С около 20 минут. Время зависит от того, тонкими вы сделали прянички или толстыми. Готовность можно определить по цвету. Он должен быть золотисто-коричневым. Готовые детали нужно выложить на сетку для полного охлаждения. И только когда они полностью остынут, из них можно будет «строить». Осталось совсем немножко, друзья!

Приготовление глазури и сборка домика Для глазури берем куриное яйцо. Аккуратно отделяем белок от желтка. Еще вам понадобится сахарная пудра и лимонная кислота. Смешиваем, но не взбиваем! До густой массы. Теперь строим. Белковая глазурь нужна в нашем «строительстве» для склеивания частей и украшения (эффекта заснеженности, обледенения). Берем поверхность, на которой собираемся строить домик. Это может быть один из раскатанных кусочков изготовленного теста. По периметру намазываем глазурь — это будет фундамент. Теперь нам нужно взять две стены дома — переднюю и боковую — и установить их на «фундамент», расположив перпендикулярно по отношению друг к другу. Промазать стык белковой глазурью. По той же схеме добавить две другие стены домика и тщательно зафиксировать конструкцию, промазав глазурью все углы. Украсить углы домика осколками миндальных орехов. Это время необходимо, чтобы конструкция домика стала более прочной перед укладкой крыши. Готовим наш домик к укладке крыши, тщательно промазав все места, к которым она будет крепиться глазурью. После установки двух частей крыши некоторое время их необходимо придерживать, чтобы они успели приклеиться и не съехали вниз. Такой подарок хорошо делать с детьми и вручить на Рождество бабушке с дедушкой или прийти с ним в гости к друзьям. Удачи!