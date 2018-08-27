Марокканский томатный суп

Вам понадобится:
- Томаты в собственном соку - 200 гр
- Очищенный чеснок - 8 гр
- Свежий корень имбиря - 10 гр
- Репчатый лук - 8 гр
- Оливковое масло - 10 мл
- Мед - 18 гр
- Сок лайма -3 мл
- Овощной бульон - 200 мл
- Чили – 5 гр
- Соль по вкусу
- Черный перец по вкусу
- Молотые зира по вкусу
- Молотый кориандр по вкусу
Приготовление:
Все овощи мелко порубить. Лук, имбирь, чили и чеснок обжарить на оливковом масле. Добавить рубленные томаты и потушить вместе 15 минут. Мед, сок лайма добавить к овощной смеси и заправить специями. Ввести овощной бульон и варить на маленьком огне около 20 минут.
Фото: архив ресторана