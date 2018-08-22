Кольца кальмара, раки, соте из мидий другие блюда на пиве

Кольца кальмара от Станислава Бахаровского, бренд-шефа «Якитории»
Вам понадобится:
- Кальмар - 70 г
- Маринад кунжутно-соевый -30 мл
- Мука пшеничная - 10 г
- Тесто кляра - 85 г
- Тесто для кляра:
- Мука пшеничная -175 г
- Пиво светлое - 125 мл
- Вода - 125 мл
- Яйца (желтки) 2 шт
- Яйца (белки) 2шт
- Сахар - 5 г
- Соль - 5 г
Для соуса тартар:
- Лук репчатый - 20 г
- Чеснок - 3 г
- Петрушка - 3 г
- Огурцы маринованные - 20 г
- Каперсы - 10 г
- Яйцо вареное -1шт
- Майонез - 300 г
- Соус соевый - 10 г
- Соус Tabasko - 1г
Для маринада кунжутно-соевого:
- Соус соевый - 60 г
- Масло кунжутное - 5 г
- Чеснок - 5 г
- Для украшения:
- Лайм
- Кунжут черный (семена)
- Соус тартар
- Лист бамбука
Приготовление:
Сначала готовим кляр: муку просеять через сито, развести водой с комнатной температуры и пивом, размешать до однородного состояния, добавить желтки яиц и сахар, оставить на 10-15 минут. Охлажден-ные белки яиц взбить с солью до увеличения объема в 5-6 раз.
Приготовить кунжутно-соевый маринад: Чеснок мелко нарубить. Все составляющие соединить в гастроемкости и хорошо перемешать. Приготовить соус тартар: Очищенный репчатый лук и маринованные огурцы нарезать мелкими кубиками.
Далее чеснок и зелень петрушки, каперсы и вареное яйцо порубить ножом. Репчатый лук, для уда-ления горечи, бланшировать в кипящей воде и быстро охладить. Подготовленные компоненты соединить, добавить майонез, соуса, хорошо перемешать. Взбитые белки аккуратно перемешать с подготовленным тестом. Кальмар обработать, нарезать кольцами толщиной 6 мм. Бланшировать в кипящей воде 20-30 сек. Охладить. Бланшированные кольца кальмара положить в подготовленный маринад на 2-3 минут. Маринованные кольца обвалять в муке, обмакивают в тесто, и жарить во фритюре при 170-180ºС до золотистого цвета. Жареные кольца кальмара промокнуть через бумажное полотенце от излишков фритюрного масла. Готовые кольца выложить на порционную тарелку, на лист бамбука. Украсить долькой лай-ма. Отдельно в соуснике подать соус тартар.
Коктейль Black mojito strawberry staut от ресторана «Ян Примус»
Вам понадобится:
- Мята (листики) – 7 г
- Лайм – 33 г
- Клубника свежемороженая – 32 г
- Клубничный сироп – 30 мл
- Пиво – 150 мл
- Лед фраппе – 190 г
Приготовление:
Лайм зачистить, нарезать кружками. Ягоды клубники разрезать пополам. Мяту (4 г), дольки клубники и кружки лайма растереть в стеклянной банке. Добавить в банку клубничный сироп, наполнить льдом и аккуратно долить пива. При подаче украсить коктейль листиками мяты (3 г).
Баранина, томленная в пиве, с запеченными пряными овощами от Евгения Цветкова, шеф-повара Pesto Cafe
Вам понадобится:
Ингредиенты на 4 порции
- Лопатки барашка – 550 – 600 г
- Соль – по вкусу
- Перец черный молотый – по вкусу
- Масло растительное – 30 мл
- Кориандр целый – по вкусу
- Лук репчатый – 2 средних луковицы
- Морковь – 2 шт.
- Чеснок – 5 зубчиков
- Вино красное сухое – 100 мл
- Пиво светлое – 0,33 мл
- Кинза – 30 г или маленький пучок
- Помидоры – 2 средних
- Картофель – 8–10 крупных клубней
- Вода – 1 стакан
Приготовление:
Баранью лопатку на кости, нарезанную на порции посолить и поперчить со всех сторон. Лук и морковь нарезать крупным ломтиком (как на рагу), чеснок раздавить подавить плоской стороной ножа. Помидоры нарезать крупными дольками, картофель – средними. На сковороде с растительным маслом обжарить баранину до образования светло-золотистого колера, а затем переложить мясо в лоток. На масле, оставшимся от баранины, обжарить овощи (лук, морковь, чеснок). Обжаренную баранину и овощи выложить в емкость для запекания. Влить вино, воду и поставить в духовку на 2 часа при 140 ℃. На баранину выложить помидоры, рядом положить картофель. Посыпать блюдо нарезанной кинзой и кориандром, влить пиво. Оставить в духовке еще на 1 час. Прибавить температуру до 180 ℃ и запечь до румяной корки.