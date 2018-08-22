Кольца кальмара, раки, соте из мидий другие блюда на пиве

Кольца кальмара от Станислава Бахаровского, бренд-шефа «Якитории»

Вам понадобится:

Кальмар - 70 г

Маринад кунжутно-соевый -30 мл

Мука пшеничная - 10 г

Тесто кляра - 85 г

Тесто для кляра:

Мука пшеничная -175 г

Пиво светлое - 125 мл

Вода - 125 мл

Яйца (желтки) 2 шт

Яйца (белки) 2шт

Сахар - 5 г

Соль - 5 г

Для соуса тартар:

Лук репчатый - 20 г

Чеснок - 3 г

Петрушка - 3 г

Огурцы маринованные - 20 г

Каперсы - 10 г

Яйцо вареное -1шт

Майонез - 300 г

Соус соевый - 10 г

Соус Tabasko - 1г

Для маринада кунжутно-соевого:

Соус соевый - 60 г

Масло кунжутное - 5 г

Чеснок - 5 г

Для украшения:

Лайм

Кунжут черный (семена)

Соус тартар

Лист бамбука

Приготовление:

Сначала готовим кляр: муку просеять через сито, развести водой с комнатной температуры и пивом, размешать до однородного состояния, добавить желтки яиц и сахар, оставить на 10-15 минут. Охлажден-ные белки яиц взбить с солью до увеличения объема в 5-6 раз.

Приготовить кунжутно-соевый маринад: Чеснок мелко нарубить. Все составляющие соединить в гастроемкости и хорошо перемешать. Приготовить соус тартар: Очищенный репчатый лук и маринованные огурцы нарезать мелкими кубиками.

Далее чеснок и зелень петрушки, каперсы и вареное яйцо порубить ножом. Репчатый лук, для уда-ления горечи, бланшировать в кипящей воде и быстро охладить. Подготовленные компоненты соединить, добавить майонез, соуса, хорошо перемешать. Взбитые белки аккуратно перемешать с подготовленным тестом. Кальмар обработать, нарезать кольцами толщиной 6 мм. Бланшировать в кипящей воде 20-30 сек. Охладить. Бланшированные кольца кальмара положить в подготовленный маринад на 2-3 минут. Маринованные кольца обвалять в муке, обмакивают в тесто, и жарить во фритюре при 170-180ºС до золотистого цвета. Жареные кольца кальмара промокнуть через бумажное полотенце от излишков фритюрного масла. Готовые кольца выложить на порционную тарелку, на лист бамбука. Украсить долькой лай-ма. Отдельно в соуснике подать соус тартар.

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