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Кольца кальмара, раки, соте из мидий другие блюда на пиве

Не редко в рецепты добавляют алкоголь, он предает блюдам особенный отенок вкус. О том, как добавлять в рецепты пиво, чтобы блюдо стало еще вкуснее в нашей подборке от лучших ресторанов Москвы.

Кольца кальмара от Станислава Бахаровского, бренд-шефа «Якитории»

Вам понадобится:

  • Кальмар - 70 г
  • Маринад кунжутно-соевый -30 мл
  • Мука пшеничная - 10 г
  • Тесто кляра - 85 г
  • Тесто для кляра:
  • Мука пшеничная -175 г
  • Пиво светлое - 125 мл
  • Вода - 125 мл
  • Яйца (желтки) 2 шт
  • Яйца (белки) 2шт
  • Сахар - 5 г
  • Соль - 5 г

Для соуса тартар:

  • Лук репчатый - 20 г
  • Чеснок - 3 г
  • Петрушка - 3 г
  • Огурцы маринованные - 20 г
  • Каперсы - 10 г
  • Яйцо вареное -1шт
  • Майонез - 300 г
  • Соус соевый - 10 г
  • Соус Tabasko - 1г

Для маринада кунжутно-соевого:

  • Соус соевый - 60 г
  • Масло кунжутное - 5 г
  • Чеснок - 5 г
  • Для украшения:
  • Лайм
  • Кунжут черный (семена)
  • Соус тартар
  • Лист бамбука

Приготовление:

Сначала готовим кляр: муку просеять через сито, развести водой с комнатной температуры и пивом, размешать до однородного состояния, добавить желтки яиц и сахар, оставить на 10-15 минут. Охлажден-ные белки яиц взбить с солью до увеличения объема в 5-6 раз.

Приготовить кунжутно-соевый маринад: Чеснок мелко нарубить. Все составляющие соединить в гастроемкости и хорошо перемешать. Приготовить соус тартар: Очищенный репчатый лук и маринованные огурцы нарезать мелкими кубиками.

Далее чеснок и зелень петрушки, каперсы и вареное яйцо порубить ножом. Репчатый лук, для уда-ления горечи, бланшировать в кипящей воде и быстро охладить. Подготовленные компоненты соединить, добавить майонез, соуса, хорошо перемешать. Взбитые белки аккуратно перемешать с подготовленным тестом. Кальмар обработать, нарезать кольцами толщиной 6 мм. Бланшировать в кипящей воде 20-30 сек. Охладить. Бланшированные кольца кальмара положить в подготовленный маринад на 2-3 минут. Маринованные кольца обвалять в муке, обмакивают в тесто, и жарить во фритюре при 170-180ºС до золотистого цвета. Жареные кольца кальмара промокнуть через бумажное полотенце от излишков фритюрного масла. Готовые кольца выложить на порционную тарелку, на лист бамбука. Украсить долькой лай-ма. Отдельно в соуснике подать соус тартар.

Коктейль Black mojito strawberry staut от ресторана «Ян Примус»

Вам понадобится:

  • Мята (листики) – 7 г
  • Лайм – 33 г
  • Клубника свежемороженая – 32 г
  • Клубничный сироп – 30 мл
  • Пиво – 150 мл
  • Лед фраппе – 190 г

Приготовление:

Лайм зачистить, нарезать кружками. Ягоды клубники разрезать пополам. Мяту (4 г), дольки клубники и кружки лайма растереть в стеклянной банке. Добавить в банку клубничный сироп, наполнить льдом и аккуратно долить пива. При подаче украсить коктейль листиками мяты (3 г).

Баранина, томленная в пиве, с запеченными пряными овощами от Евгения Цветкова, шеф-повара Pesto Cafe

Вам понадобится:

Ингредиенты на 4 порции

  • Лопатки барашка – 550 – 600 г
  • Соль – по вкусу
  • Перец черный молотый – по вкусу
  • Масло растительное – 30 мл
  • Кориандр целый – по вкусу
  • Лук репчатый – 2 средних луковицы
  • Морковь – 2 шт.
  • Чеснок – 5 зубчиков
  • Вино красное сухое – 100 мл
  • Пиво светлое – 0,33 мл
  • Кинза – 30 г или маленький пучок
  • Помидоры – 2 средних
  • Картофель – 8–10 крупных клубней
  • Вода – 1 стакан

Приготовление:

Баранью лопатку на кости, нарезанную на порции посолить и поперчить со всех сторон. Лук и морковь нарезать крупным ломтиком (как на рагу), чеснок раздавить подавить плоской стороной ножа. Помидоры нарезать крупными дольками, картофель – средними. На сковороде с растительным маслом обжарить баранину до образования светло-золотистого колера, а затем переложить мясо в лоток. На масле, оставшимся от баранины, обжарить овощи (лук, морковь, чеснок). Обжаренную баранину и овощи выложить в емкость для запекания. Влить вино, воду и поставить в духовку на 2 часа при 140 ℃. На баранину выложить помидоры, рядом положить картофель. Посыпать блюдо нарезанной кинзой и кориандром, влить пиво. Оставить в духовке еще на 1 час. Прибавить температуру до 180 ℃ и запечь до румяной корки.

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