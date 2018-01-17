Коктейль «Bubble Gum Americano»
Согрейтесь коктейлем от шеф-бармен Виталий Екименко из ресторана Moregrill. Он не только взбодрит вас, но благодаря грейпфруту - поддержит фигуру в формае.
Вам онадобится:
Грейпфрутово-жасминовый кордиал:
Приготовление:
Все ингедиенты для грейпфрут-жасминового кордиала смешать и готовить в сувиде 3 часа 45 минут при 60 градусах. При отсутствии сувида достаточно погуглить, как применять этот метод без аппарата (сейчас продается для дома). По готовности пастеризовать. Взять 20 мл и смешать с остальными ингредиентами: кампари, куантро, вермут мартини россо и минеральная вода.
Фото: архив ресторана