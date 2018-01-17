Согрейтесь коктейлем от шеф-бармен Виталий Екименко из ресторана Moregrill. Он не только взбодрит вас, но благодаря грейпфруту - поддержит фигуру в формае.

Вам онадобится: Минеральная вода – 30 мл

Кампари – 20 мл

Куантро – 20 мл

Вермут мартини россо - 20 мл

Грейпфрутово-жасминовый кордиал – 20 мл Грейпфрутово-жасминовый кордиал: Грейпфрутовый фреш – 500 мл

Лимонный кордиал – 200 мл

Жасминовый ароматизатор – 2 капли Приготовление: Все ингедиенты для грейпфрут-жасминового кордиала смешать и готовить в сувиде 3 часа 45 минут при 60 градусах. При отсутствии сувида достаточно погуглить, как применять этот метод без аппарата (сейчас продается для дома). По готовности пастеризовать. Взять 20 мл и смешать с остальными ингредиентами: кампари, куантро, вермут мартини россо и минеральная вода. Фото: архив ресторана