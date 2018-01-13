Зима и шоколад, можно сказать, синонимы. Вот только посмотришь в окно, и хочется шоколада, например, такого десерта от ресторана БОК. Можете купить, а можете приготовить.

Вам понадобится: молочный шоколад

горький шоколад

ореховая паста

вафельная крошка

яйцо

сироп

сахар

масло сливочное

сливки 33% Приготовление: Взбить сливки до консистенции сметаны. Разделить шоколад. 50% шоколада растопить на основу. Добавить масло, ореховую пасту, вафельную крошку, перемешать и поместить в форму для основы. Отправить в морозильник на 20 минут. Затем взбить яйцо, добавить горячий сироп из сахара и воды. Взбивать, пока не станет холодным. Оставшийся шоколад растопить. Добавить растопленный шоколад, плюс подогретый желатин. Перемешать все и добавить сливки. Мусс налить на основу. Можно украсить ягодами.