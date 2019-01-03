7 оригинальных вариантов приготовления холодца, которые вам стоит взять на заметку

Галантин - дедушка холодца
Прадедушкой холодца был самый обычный наваристый мясной бульон. Люди варили его с незапамятных времен. Он остывал и превращался в густую, вязкую массу. Причиной тому, особые желирующие вещества, находящиеся в костях и мясе животных. Но эта особенность была скорее минусом, чем плюсом. Чтобы избавиться от этой вязкости, бульон каждый раз приходилось ставить на огонь. Французы - вот кто придумал этот недостаток в достоинство. Они отваривали вместе птицу, дичь, свинину, телятину и кролика. Затем прокручивали мясо в фарш, смешивали его со специями и яйцами. Слегка разводили полученным бульоном (до консистенции густой сметаны) и выставляли на холод. Называлось это блюдо - Галантин. Так он и стал дедушкой нашего холодца. Вообще у каждой нации, да что там страны, нет, даже хозяйки свой рецепт холодца и свой вкус – даже , если сделали его по одному и тому же рецепту. Мистика? Повара утверждают, что студень делают от души. И тогда он сам застынет быстро и без желатина, корки с жиром на нем не будет, а останется только яркий и нежный вкус, подчеркнутый хреном – желательно настоящим и горчицей – ядреной.
Холодец «Береза» из бычьих хвостов
Шеф-повар Антон Ковальков
Вам понадобится, кроме усердия, находчивость и умение находить в интернете всевозможные ингредиены. Но красота этого стоит:
- Хвосты говяжьи 2кг
- Желатин листовой 0,005
- Лук репка 0.200
- Морковь 0.200
- Перец 0.003
- Лавровый лист 0.002
- Сельдерей корень 0.200
- Вода 5.000
- Чеснок св. 0.010
- Зелень Укроп Петрушка 0.010
- Соль (розовая, черная) 0.010
Для терможеле на 350гр :
- Сливки 33% 0,050
- Хрен сливочный 0.125
- Бульон Куриный 0,250
- Соль ( 0,003
- Каппа текстура 0.003 ( Жеификатор)
Для приготовления миндальной земли на 110гр :
Соль 0,025 Мука миндальная 0.100 Пудра из жженых овощей по вкусу Масло сливочное 0.025
Приготовление:
Варим бульон с бычьими хвостами и кореньями ( Морковь. лук и сельерей ) и пряностями; вытаскиваем хвосты, отделяем мясо о костей с ставим увариваться до концентрации вкуса). Отбиваем их на мелкие кусочки мясо. Процеживаем бульон Добавляем рубленые чеснок и петрушку и досаливаем по вкусу и вводим размоченный желатин. Смешиваем с мясом бычьих хвостов и заливаем в специальную формочку под холодец.
Приготовление терможеле:
Смешать все ингредиенты, процедить через сито, добавить на каждые 100гр. 1гр. каппы, довести до кипения, при непрерывном помешивании венчиком влить тонким слоем в холодную гастроемкость на пленку.
Оформление: После того как формочка застыла, нарезаем порционно холодец и укутываем с обоих сторон терможеле, украшаем кнелей сливочного хрена и миндальной землей.
Приготовление миндальной земли:
Смешать сливочное мягкое масло, соль и пудра их жженых овощей и высушить в духовке на слабо огне.
Холодец из телячьих хвостов
Ресторан «Восход», шеф-повар Максим Тарусин
Вам понадобится:
- вода - 50 л
- копыта коровы - 7 кг
- голень говяжья - 7 кг
- телячьи хвосты/щеки/грудина - 7 кг
Никакого желатина!
Приготовление:
Копыта сутки вымачивать в подсоленной воде. Обработать от волос. Варить 9-10 часов. На 50 л воды по 7 кг копыт, голени и щек/грудины. Варить на медленном огне без овощей и хвостов/щек/грудины. Постоянно снимать жир. Через 5 часов добавить корень сельдерея, корень моркови, лук, чеснок, лавровый лист и черный перец горошком, оставшееся мясо. Еще через 4 часа, чтобы проверить готовность, налейте в чашку холодец и поставьте в лучше на балкон, чем в холодильник. Если в течение 20 минут он застынет, можно снимать с огня. Мясо вытащить из бульона, дать стечь через дуршлаг, разобрать на волокна. Межкостную ткань тоже размять и добавить в мясо. Добавить рубленый чеснок, посолить, бульон процедить черед мелкое сито. Мясо выложить в лоток, но не утрамбовывать. Проверить бульон в холодильнике, если он застыл, можно заливать. Закрыть бульоном слой мяса и поставить в холодильник. Когда первый слой застыл, достать, чуть прогреть горелкой, чтобы убрать жир с поверхности, и залить снова.
Холодец из телячьих хвостов
Ресторан «Восход», шеф-повар Максим Тарусин
Вам понадобится:
- вода - 50 л
- копыта коровы - 7 кг
- голень говяжья - 7 кг
- телячьи хвосты/щеки/грудина - 7 кг
Никакого желатина!
Приготовление:
Копыта сутки вымачивать в подсоленной воде. Обработать от волос. Варить 9-10 часов. На 50 л воды по 7 кг копыт, голени и щек/грудины. Варить на медленном огне без овощей и хвостов/щек/грудины. Постоянно снимать жир. Через 5 часов добавить корень сельдерея, корень моркови, лук, чеснок, лавровый лист и черный перец горошком, оставшееся мясо. Еще через 4 часа, чтобы проверить готовность, налейте в чашку холодец и поставьте в холодильник. Если в течение 20 минут он застынет, можно снимать с огня. Мясо вытащить из бульона, дать стечь через дуршлаг, разобрать на волокна. Межкостную ткань тоже размять и добавить в мясо. Добавить рубленый чеснок, посолить, бульон процедить черед мелкое сито. Мясо выложить в лоток, но не утрамбовывать. Проверить бульон в холодильнике, если он застыл, можно заливать. Закрыть бульоном слой мяса и поставить в холодильник. Когда первый слой застыл, достать, чуть прогреть горелкой, чтобы убрать жир с поверхности, и залить снова.
Холодец с крабом и магаданскими креветками
Ресторан «Магадан» на Красном октябре, шеф-повар Сергей Векшин
Вам понадобится:
- Креветки магаданские – 200 г
- Краб – 15 г
- Чеснок – 2 г
- Петрушка – 2 г
- Соль – 2 г
- Перец – 0,4 г
- Рыбный концентрированный бульон – 220 г
- Желатин – 1 пакетик
Приготовление:
Креветки почистить, мелко нарезать и смешать с крабом, добавить соль, перец, чеснок и зелень, хорошо перемешать. Смешать бульон с желатином и залить холодец, положить в холодильник и оставить на 12 часов. Подать с зелёным луком, оливковым маслом, хреном и горчицей.
Холодец из говядины с хреном и горчицей
Ресторан Valenok
Вам понадобится:
- Говядина оковалок – 100 г
- Телятина голень + говядина голень – 170 г
- Говяжьи копыта – 190 г
- Лук репчатый – 20 г
- Морковь – 15 г
- Вода – 600 мл
- Чеснок – 2 г
- Соль – 3 г
- Перец – 2 г
- Желатин – 6 г
- Лавровый лист – 1 г
Приготовление:
Голени, оковалок, копыта, морковь и лавровый лист отварить в течение 10 часов. Отделить мясо от костей, добавить чеснок, соль, перец и желатин. Разлить по формам и оставить застывать еще 10 часов. Подаватьм со свекольным хреном и горчицей.
Холодец из говядины с хреном и горчицей
Ресторан Valenok
Вам понадобится:
- Говядина оковалок – 100 г
- Телятина голень + говядина голень – 170 г
- Говяжьи копыта – 190 г
- Лук репчатый – 20 г
- Морковь – 15 г
- Вода – 600 мл
- Чеснок – 2 г
- Соль – 3 г
- Перец – 2 г
- Желатин – 6 г
- Лавровый лист – 1 г
Приготовление:
Голени, оковалок, копыта, морковь и лавровый лист отварить в течение 10 часов. Отделить мясо от костей, добавить чеснок, соль, перец и желатин. Разлить по формам и оставить застывать еще 10 часов. Подаватьм со свекольным хреном и горчицей. Ресторан «На Мосфильмовской» Холодец
Еще нужно:
- Ассорти мясных продуктов (ножки, хрящи, копыта) – 1 кг
- Соль – 25 гр
- Вода – 2000 мл
- Лук – 200 гр
- Морковь – 200 гр
- Чеснок – 30 гр
- Базилик зеленый – 10 гр
- Кинза – 10 гр
- Укром – 10 гр
- Редис – 5 гр
- Кедровые орехи – 10 гр
- Дижонская горчица – 20 гр
Приготовление:
Выложить мясное ассорти в кастрюлю, залить водой и варить 2,5 - 3 часа (мясо должно легко отходить от костей) Достать мясо, отделить от костей, остудить. Процедить бульон. Нарубить произвольно остывшее мясо, положить в емкость с высокими бортами. Добавить мелко нарезанный чеснок, хорошо перемешать и залить бульоном. Довести до кипения, снять с огня остудить в холоде (12 часов) Приготовить соус: смешать в блендере базилик, укроп и кинзу.
Подача: Нарезать холодец на порционные куски, выложить на тарелку, положить сверху веточку укропа и тонкий слайс редиса. Выложить зеленый соус рядом с холодцом, посыпать соус кедровыми ошешками. Украсить тарелку в произвольном порядке дижонскую горчицу небольшими точками.
Холодец из кабана
Ресторан БОК, шеф-повар Сергей Кондаков
Вам понадобится:
- Говяжья рулька- 3 кг
- Морковь - 200 гр.
- Лук - 100 гр.
- Сельдерей - 100 гр.
Способ приготовления:
Говяжья рулька варится в течение 8-9 часов на медленном огне, добавить морковь, лук, сельдерей и душистый перец(горошек), лавровый лист. После отделить мясо от кости, мелко "порвать", положить мясо в блюдо, залить бульоном с укропом и зеленым луком. Блюдо готово
Текст: Ксения Говорова
Фото: архив ресторана
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