7 оригинальных вариантов приготовления холодца, которые вам стоит взять на заметку

Галантин - дедушка холодца

Прадедушкой холодца был самый обычный наваристый мясной бульон. Люди варили его с незапамятных времен. Он остывал и превращался в густую, вязкую массу. Причиной тому, особые желирующие вещества, находящиеся в костях и мясе животных. Но эта особенность была скорее минусом, чем плюсом. Чтобы избавиться от этой вязкости, бульон каждый раз приходилось ставить на огонь. Французы - вот кто придумал этот недостаток в достоинство. Они отваривали вместе птицу, дичь, свинину, телятину и кролика. Затем прокручивали мясо в фарш, смешивали его со специями и яйцами. Слегка разводили полученным бульоном (до консистенции густой сметаны) и выставляли на холод. Называлось это блюдо - Галантин. Так он и стал дедушкой нашего холодца. Вообще у каждой нации, да что там страны, нет, даже хозяйки свой рецепт холодца и свой вкус – даже , если сделали его по одному и тому же рецепту. Мистика? Повара утверждают, что студень делают от души. И тогда он сам застынет быстро и без желатина, корки с жиром на нем не будет, а останется только яркий и нежный вкус, подчеркнутый хреном – желательно настоящим и горчицей – ядреной.

Холодец «Береза» из бычьих хвостов

Шеф-повар Антон Ковальков

Вам понадобится, кроме усердия, находчивость и умение находить в интернете всевозможные ингредиены. Но красота этого стоит:

Хвосты говяжьи 2кг

Желатин листовой 0,005

Лук репка 0.200

Морковь 0.200

Перец 0.003

Лавровый лист 0.002

Сельдерей корень 0.200

Вода 5.000

Чеснок св. 0.010

Зелень Укроп Петрушка 0.010

Соль (розовая, черная) 0.010

Для терможеле на 350гр :

Сливки 33% 0,050

Хрен сливочный 0.125

Бульон Куриный 0,250

Соль ( 0,003

Каппа текстура 0.003 ( Жеификатор)

Для приготовления миндальной земли на 110гр :

Соль 0,025 Мука миндальная 0.100 Пудра из жженых овощей по вкусу Масло сливочное 0.025

Приготовление:

Варим бульон с бычьими хвостами и кореньями ( Морковь. лук и сельерей ) и пряностями; вытаскиваем хвосты, отделяем мясо о костей с ставим увариваться до концентрации вкуса). Отбиваем их на мелкие кусочки мясо. Процеживаем бульон Добавляем рубленые чеснок и петрушку и досаливаем по вкусу и вводим размоченный желатин. Смешиваем с мясом бычьих хвостов и заливаем в специальную формочку под холодец.

Приготовление терможеле:

Смешать все ингредиенты, процедить через сито, добавить на каждые 100гр. 1гр. каппы, довести до кипения, при непрерывном помешивании венчиком влить тонким слоем в холодную гастроемкость на пленку.

Оформление: После того как формочка застыла, нарезаем порционно холодец и укутываем с обоих сторон терможеле, украшаем кнелей сливочного хрена и миндальной землей.

Приготовление миндальной земли:

Смешать сливочное мягкое масло, соль и пудра их жженых овощей и высушить в духовке на слабо огне.

Холодец из телячьих хвостов

Ресторан «Восход», шеф-повар Максим Тарусин