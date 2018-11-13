3 варианта каннеллони с необычными начинками, которые вам стоит попробовать

А вы любите каннелони? Не может быть, чтоб вы не пробовали эь=того итальянского блюда! Ддя тех, что не в курсе - каннелони это макаронное изделие в виде трубочек диаметром примерно 2-3 см и длиной около 10 см. Еще их назвают — манико́тти. Оба названия употребляются в русском (и в английском) языке практически с одинаковым смыслом. Но все же правильно было бы называть готовые трубочки — маникотти, что в переводе с итальянского значит — муфточки, рукава. Удивите гостей, устройте настоящее итальянское застолье, а наш постоянный эксперт, известный повар вам поможет.