3 варианта каннеллони с необычными начинками, которые вам стоит попробовать

Каннеллони готовят следующим образом: заполняют начинкой из сыра, шината, мяса и так далее, укладывают трубочки в ёмкость, заливают соусом (чаще всего используют классический томатный или соус бешамель) и запекают в духовке до готовности.
Каннеллони начинкой с рагу из ягненка
(порция – 8 шт. )
Приготовление:
Отварить каннеллони до готовности 18-20 мин в подсоленной воде.
Вам понадобится:
- Мякоть ягненка – 1,5 кг
- Красный лук – 200 г
- Чеснок – 30 г
- Стебли кинзы, петрушки, эстрагона –
- Сливочное масло – 120 г
- Портвейн или херес – 200 мл
- Куриный бульон – 200 мл
- Палочки корицы – 2 шт.
Для соуса Бешамель:
- Молоко – 500 мл
- Сливки – 400 мл
- Мука – 2 ст. л
- Сливочное масло – 3 ст. л
- Мускатный орех – ½ ч. л
- Тимьян – 1 ст. л
- Соль – 15 г
- Перец – 5 г
- Сахар – 5 г
Приготовление:
Соединить все ингредиенты и довести до консистенции соуса.
Приготовление:
Мякоть ягненка пропустить через крупную мясорубку и обжарить на сухой сковороде с небольшим количеством масла. Фарш откинуть на сито. Красный лук, чеснок и зелень мелко нарезать и протомить 5-10 минут до мягкости, добавить в обжаренный фарш. Туда же добавить херес или портвейн, куриный бульон и палочки корицы и томить при открытой крышке 1,5 – 2 часа. Когда фарш остынет, набить этой начинкой трубочки каннеллони, выложить в несколько слоев в форму для запекания, залить соусом Бешамель и запекать в духовке в течение 20 минут на 180 С до появления румяной корочки и подавать на стол прямо в форме.
Начинка с лососем и маскарпоне
Вам понадобится:
- Лук шалот – 100 г
- Мята – 20 г
- Копченая форель или нерка без костей – 400 г
- Сливки – 80 мл
- Соль – 10 г
- Перец – 7 г
Соус Бешамель
- Сыр Горгонзола – 120 г
- Орешки кедровые – 50 г
- Петрушка – 20 г
Приготовление:
Лук шалот мелко нарезать. Залить соусом Бешамель набитые начинкой каннеллони и готовить аналогичным способом, сто и предыдущие. По окончании можно посыпать тертым сыром и жареными кедровыми орешками.
Начинка с рикоттой, изюмом и апельсиновой цедрой
Вам понадобится:
- Рикотта – 500 г
- Изюм – 120 г
- Цедра с двух апельсинов
- Ванилин -10 г
- Мята – 5 г
- Цветочный мед – 3 ст. л
- Сливки – 150 мл
Приготовление:
Рикотту смешать с ванилином, изюмом, мелко рубленной мятой, цедрой двух апельсинов, медом. Каннеллони забить начинкой, залить сливками и запекать сколько минут 20. При подаче хорошо бы украсить парой шариками пломбира или карамельным соусом.
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