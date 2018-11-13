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3 варианта каннеллони с необычными начинками, которые вам стоит попробовать

А вы любите каннелони? Не может быть, чтоб вы не пробовали эь=того итальянского блюда! Ддя тех, что не в курсе - каннелони это макаронное изделие в виде трубочек диаметром примерно 2-3 см и длиной около 10 см. Еще их назвают — манико́тти. Оба названия употребляются в русском (и в английском) языке практически с одинаковым смыслом. Но все же правильно было бы называть готовые трубочки — маникотти, что в переводе с итальянского значит — муфточки, рукава. Удивите гостей, устройте настоящее итальянское застолье, а наш постоянный эксперт, известный повар вам поможет.
Марк Стаценко,
шеф-повар ресторана «Yura», телеведущий

Каннеллони готовят следующим образом: заполняют начинкой из сыра, шината, мяса и так далее, укладывают трубочки в ёмкость, заливают соусом (чаще всего используют классический томатный или соус бешамель) и запекают в духовке до готовности.

Каннеллони начинкой с рагу из ягненка

(порция – 8 шт. )

Приготовление:

Отварить каннеллони до готовности 18-20 мин в подсоленной воде.

Вам понадобится:

  • Мякоть ягненка – 1,5 кг
  • Красный лук – 200 г
  • Чеснок – 30 г
  • Стебли кинзы, петрушки, эстрагона –
  • Сливочное масло – 120 г
  • Портвейн или херес – 200 мл
  • Куриный бульон – 200 мл
  • Палочки корицы – 2 шт.

Для соуса Бешамель:

  • Молоко – 500 мл
  • Сливки – 400 мл
  • Мука – 2 ст. л
  • Сливочное масло – 3 ст. л
  • Мускатный орех – ½ ч. л
  • Тимьян – 1 ст. л
  • Соль – 15 г
  • Перец – 5 г
  • Сахар – 5 г

Приготовление:

Соединить все ингредиенты и довести до консистенции соуса.

Приготовление:

Мякоть ягненка пропустить через крупную мясорубку и обжарить на сухой сковороде с небольшим количеством масла. Фарш откинуть на сито. Красный лук, чеснок и зелень мелко нарезать и протомить 5-10 минут до мягкости, добавить в обжаренный фарш. Туда же добавить херес или портвейн, куриный бульон и палочки корицы и томить при открытой крышке 1,5 – 2 часа. Когда фарш остынет, набить этой начинкой трубочки каннеллони, выложить в несколько слоев в форму для запекания, залить соусом Бешамель и запекать в духовке в течение 20 минут на 180 С до появления румяной корочки и подавать на стол прямо в форме.

Начинка с лососем и маскарпоне

Вам понадобится:

  • Лук шалот – 100 г
  • Мята – 20 г
  • Копченая форель или нерка без костей – 400 г
  • Сливки – 80 мл
  • Соль – 10 г
  • Перец – 7 г

Соус Бешамель

  • Сыр Горгонзола – 120 г
  • Орешки кедровые – 50 г
  • Петрушка – 20 г

Приготовление:

Лук шалот мелко нарезать. Залить соусом Бешамель набитые начинкой каннеллони и готовить аналогичным способом, сто и предыдущие. По окончании можно посыпать тертым сыром и жареными кедровыми орешками.

Начинка с рикоттой, изюмом и апельсиновой цедрой

Вам понадобится:

  • Рикотта – 500 г
  • Изюм – 120 г
  • Цедра с двух апельсинов
  • Ванилин -10 г
  • Мята – 5 г
  • Цветочный мед – 3 ст. л
  • Сливки – 150 мл

Приготовление:

Рикотту смешать с ванилином, изюмом, мелко рубленной мятой, цедрой двух апельсинов, медом. Каннеллони забить начинкой, залить сливками и запекать сколько минут 20. При подаче хорошо бы украсить парой шариками пломбира или карамельным соусом.

Фото: Shutterstock

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