Как правильно выбрать груши: лайфхаки от ведущих шеф-поваров

Многие поставщики каждую грушу заворачивают в отдельную упаковку, или используют специальную подложку чтобы свести к минимуму механические повреждения при транспортировке. При покупке стоит потрогать каждый фрукт самостоятельно, ведь многие нерадивые продавцы в погоне за прибылью грешат тем, что к отборным фруктам подмешивают абсолютно некачественный товар.

Импортные груши, привезенные издалека, можно отличить по их чрезмерному блеску и слегка жирной на ощупь поверхности. Зарубежные поставщики покрывают фрукты специальным составом (подобие воска), чтобы они не испортились за время дальней дороги. Перед употреблением такие фрукты стоит тщательно промыть или, как вариант, попросту счистить шкурку фрукта и не использовать ее в пищу.

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