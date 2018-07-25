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Как правильно выбрать груши: лайфхаки от ведущих шеф-поваров

Все люди в мире делятся на две категории: кто-то любит груши, а кто-то нет. Последние жалуются на не очень приятную консистенцию плода, словно мелкие кусочки манки. Но быть может вы просто не распробовали "свою" грушу? Наши эксперты шеф-повара расскажут вам, как выбирать фрукт и, возможно, изменят ваше мнение о нем.

Мнение №1

Жереми Урюти,
шеф-повар ресторана Le Restaurant

Груша - полезный фрукт. Но разумеется полезны только те из них, которые выращены без использования запрещенных удобрений. Поэтому очень важно уметь выбирать вкусные, хорошие и безвредные фрукты. Я рекомендую брать твердые и не совсем дозрелые груши, потому что за несколько дней они дозреют дома и будут отличными на вкус. Не стоит ориентироваться на цвет плода при выборе и покупки груш. Почему? Дело в том, что все сорта плодов, а их в мире более тысячи, имеют абсолютно разную окраску.

А вот наличие черных точек на фрукте - это уже сигнал о том, что такую грушу не стоит брать. И еще стоит полагаться на запах я считаю. Стоит и нужно, потому что от груши должен исходить тонкий аромат. И на ощупь тоже легко определить степень зрелости груши или степень ее испорченности. Вы сами наверняка замечали, что некоторые сорта упаковывают каждый отдельно - все для того, чтобы сохранить целостность каждого плода. Но и это не дает полное право утверждать, что они вкусные и качественные. Обращайте внимание на поверхность груш - если они чрезмерно блестят и слегка липкие на ощупь, то это верный признак того, что их покрывали специальным составом, чтобы они не испортились за время дальней дороги. Перед употреблением такие фрукты стоит тщательно промыть. Желательно даже специальной пищевой щеткой.

Наиболее вкусные сорта груш, на мой взгляд, следующие: дюшес - французская груша, вильямс, родом из Англии и китайская груша, по форме напоминающая яблоко.

Мнение №2

Алексей Кондрашкин,
шеф-кондитер "Кафе Дружба. Мануфактура еды"

Как и многие другие фрукты, грушу чаще всего снимают с дерева в недозрелом виде. В процессе транспортировки она дозревает сама по себе, отчего ее вкус нисколько не страдает, а даже наоборот, становится гораздо более насыщенным. По этому рекомендую приобретать именно твердые и недозрелые груши. За несколько дней, как сказал уже мой коллега, они смогут дозреть уже у вас дома, а из недозрелых и твердых плодов можно приготовить не одно вкуснейшее блюдо.

На запах и цвет

Цвет вряд ли может полностью охарактеризовать вес достоинства и недостатки груши. даже абсолютно зеленые плоды могут быть потрясающе вкусными и мягкими. Запах может быть отличным показателем качества - спелая груша источает тонкий аромат и буквально просится в рот.

Многие поставщики каждую грушу заворачивают в отдельную упаковку, или используют специальную подложку чтобы свести к минимуму механические повреждения при транспортировке. При покупке стоит потрогать каждый фрукт самостоятельно, ведь многие нерадивые продавцы в погоне за прибылью грешат тем, что к отборным фруктам подмешивают абсолютно некачественный товар.

Импортные груши, привезенные издалека, можно отличить по их чрезмерному блеску и слегка жирной на ощупь поверхности. Зарубежные поставщики покрывают фрукты специальным составом (подобие воска), чтобы они не испортились за время дальней дороги. Перед употреблением такие фрукты стоит тщательно промыть или, как вариант, попросту счистить шкурку фрукта и не использовать ее в пищу.

Фото: Shutterstock

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