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Как правильно выбрать арбуз или дыню: 4 лайфхака от шеф-повара

Конец лета начало осени – долгожданная пора для тех, кто обожает вкусные арбузы и ароматные дыни. Радуйтесь! Теперь их можно есть без опаски и сколько угодно. А как выбрать плод, который правильно называть ягодой так, чтобы не разочароваться, вам расскажет наш эксперт.
Антон Патанькин,
шеф-повар ресторанов Joy, Макао

Именно в конце августа начинается сезон арбузов и дынь. В июле, считается, что они еще не доспели и покупать их не стоит. В лучшем случае они будут не вкусными, как трава, в худшем вы можете отравиться, потому что недобросовестные продавца искусственно их «дозревают».

Арбуз: мальчик или девочка

Чтобы выбрать сладкий и спелый арбуз требуется обращать внимание на такие признаки, как: сухой хвостик, желтое или оранжевое земляное пятно на боку. Тут все просто: чем более желтый оттенок у него будет, тем лучше. Брать с белыми «щечками» плод не стоит. При постукивании запомните: спелый и сочный арбуз издает звонкий, гулкий звук, а неспелый — глухой. Не стоит брать очень большой или наоборот - совсем маленький. Лучше выбирать средний размер. Арбуз ни в коем случае не должен иметь следующих изъянов: трещины, вмятины, подгнившие участки – это не ваш арбуз. Если вы решитесь купить такой плод - это может привести к отравлению и желудочно-кишечному расстройству.

Иногда арбузы –очень большие режут и покрывают мякоть пищевой пленкой: алый цвет говорит о наличии нитратов или о том, что арбуз переспел. Такой не будет вкусным. Структура должны быть пористой, зернистой. О таких арбузах иногда говорят «сахарный». Полоски на арбузе, образующие рисунок, должны быть четкими, а кожура глянцевая чуть пружинить при нажатии.

Интересный факт: считается, что арбузы-девочки слаще, чем арбузы-мальчики. Как выбрать «девочку»? Достаточно посмотреть на пятнышко, оставшееся на том месте, где когда-то был цветок. Если пятно плоское и довольно большое, то это — девочка. У арбузов мужского пола пятно выпуклое и меньше по размеру.

Торпеда, колхозница или гуляби

Самые популярные сорта дыни в народе это торпеда, колхозница, гуляби и не так давно появившийся сорт канталупа. А еще есть медовая и авокадная. Тут уже выбор за вами – ваш вкус. Для выбора хорошей дыни следует обращать на приятный тонкий аромат. Если она пахнет зеленью или совсем не имеет запаха - значит ягода неспелая. Сладкий аромат (ванили, ананаса, груши, мёда) – говорит о том, что надобрать. Как и с арбузом, одним из признаков является звук при постукивании - он должен быть глухим. Ну и еще одна отличительная черта - это слегка мягкая кожура. Но тут важно, чтобы она была не слишком мягкой, иначе дыня уже переспела. С размером обстоят дела так же, как и с арбузом: очень маленькая не дозрела, большая – перезрела. И вот еще что: что у сорта Колхозница могут возникать солнечные ожоги на поверхности, но это никак не отражается на ее вкусе, подгорает только кожица.

Напоследок совет: не покупайте дыни и арбузы у дороги, особенно, если они лежат на земле, а не на поддоне или ими не торгуют с машины. Лучше покупать эти крупные, но все же ягоды в магазине и на сециализированных рынках.

Фото: Shutterstock

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