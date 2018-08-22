Как правильно выбрать арбуз или дыню: 4 лайфхака от шеф-повара

Иногда арбузы –очень большие режут и покрывают мякоть пищевой пленкой: алый цвет говорит о наличии нитратов или о том, что арбуз переспел. Такой не будет вкусным. Структура должны быть пористой, зернистой. О таких арбузах иногда говорят «сахарный». Полоски на арбузе, образующие рисунок, должны быть четкими, а кожура глянцевая чуть пружинить при нажатии.

Интересный факт: считается, что арбузы-девочки слаще, чем арбузы-мальчики. Как выбрать «девочку»? Достаточно посмотреть на пятнышко, оставшееся на том месте, где когда-то был цветок. Если пятно плоское и довольно большое, то это — девочка. У арбузов мужского пола пятно выпуклое и меньше по размеру.

Торпеда, колхозница или гуляби