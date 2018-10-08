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Планы на вечер: 5 оригинальных коктейлей из популярных фильмов

Хотите почувствовать себя звездой экрана? Стать персонажем любимого фильма? Это просто – достаточно приготовить культовый напиток. Не только прикоснуться к прекрасному, но и выпить его – неплохое развлечение для ненастного осеннего дня. Приготовьте коктейль по мотивам любимого фильма – и устраивайтесь перед экраном поудобнее!

Молочный коктейль за 5 долларов от Мии Уоллес из «Криминального чтива»

Вам потребуется:

  • 2 шарика ванильного мороженого,
  • 1 стакан молока,
  • 1 ч. ванильного сахара.

Приготовить:

Просто - смешать в блендере до образования пены.

«Космополитен» от Кэрри Бредшоу

Этот коктейль - фирменный напиток героинь сериала «Секс в большом городе». Довольно легкий, в красивом бокале, «Космо» - нравится всем девочкам. И совсем юным, и в прекрасном возрасте - «немного за тридцать».

Вам понадобится:

  • 40 мл цитрусовой водки,
  • 20 мл цитрусового ликера,
  • 50 мл клюквенного сока,
  • 10 мл сока лайма,
  • апельсиновая цедра,
  • 200 г льда в кубиках.

Приготовление:

Налейте в шейкер ингредиенты, перелейте в охлажденный бокал. Зажгите над коктейлем горелку и выжмите на нее масло из апельсиновой цедры. Напоследок украсьте полоской цедры.

Orange Whip от Бертона Мерсера

Этот коктейль из рома, водки и апельсинового сока со льдом стал популярным благодаря герою Джона Кэнди в фильме «Братья Блюз».

Вам понадобится:

коньяк, сухой вермут, ликер «Orange Curacao», пастис – в равных пропорциях.

Приготовление:

Наполните шейкер кубиками льда. Добавьте все ингредиенты. Хорошенько перемешайте и перелейте в бокал для коктейля.

«Белый русский» от Лебовски

Интересно, что до выхода культовой комедии братьев Коэнов «Белый русский» считался исключительно женским коктейлем. И это не удивительно: даже если учесть, что половину его содержимого составляет водка, на вкус он довольно сладкий.

Вам понадобится:

  • водка 30 мл,
  • кофейный ликер 30 мл,
  • нежирные сливки 30 мл,
  • лед в кубиках 120 г.

Приготовление:

Наполнить стакан кубиками льда доверху, налить сливки, кофейный ликер и водку. Размешивать коктейльной ложкой, пока не замерзнут стенки.

Vesper от Джеймса Бонда

Рецепт коктейля, появившегося в 1953 году в книге «Казино «Рояль»» о Джеймсе Бонде, звучит так: «Три части Gordon’s, одна часть водки и половина части Kina Lillet». Последний ингредиент можно заменить любым вермутом.

Приготовление:

Нужно взять 6 частей джина, 2 части водки и 1 часть мартини, добавить столько же льда и хорошенько смешать в шейкере, Хорошенько встряхните, добавьте много льда и длинную, тонкую спираль кожуры лимона.

Текст: Инна Щепетко

Фото: Shutterstock

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