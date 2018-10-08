Планы на вечер: 5 оригинальных коктейлей из популярных фильмов

Вам понадобится:

40 мл цитрусовой водки,

20 мл цитрусового ликера,

50 мл клюквенного сока,

10 мл сока лайма,

апельсиновая цедра,

200 г льда в кубиках.

Приготовление:

Налейте в шейкер ингредиенты, перелейте в охлажденный бокал. Зажгите над коктейлем горелку и выжмите на нее масло из апельсиновой цедры. Напоследок украсьте полоской цедры.

Orange Whip от Бертона Мерсера

Этот коктейль из рома, водки и апельсинового сока со льдом стал популярным благодаря герою Джона Кэнди в фильме «Братья Блюз».

Вам понадобится:

коньяк, сухой вермут, ликер «Orange Curacao», пастис – в равных пропорциях.