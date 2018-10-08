Планы на вечер: 5 оригинальных коктейлей из популярных фильмов

Молочный коктейль за 5 долларов от Мии Уоллес из «Криминального чтива»
Вам потребуется:
- 2 шарика ванильного мороженого,
- 1 стакан молока,
- 1 ч. ванильного сахара.
Приготовить:
Просто - смешать в блендере до образования пены.
«Космополитен» от Кэрри Бредшоу
Этот коктейль - фирменный напиток героинь сериала «Секс в большом городе». Довольно легкий, в красивом бокале, «Космо» - нравится всем девочкам. И совсем юным, и в прекрасном возрасте - «немного за тридцать».
Вам понадобится:
- 40 мл цитрусовой водки,
- 20 мл цитрусового ликера,
- 50 мл клюквенного сока,
- 10 мл сока лайма,
- апельсиновая цедра,
- 200 г льда в кубиках.
Приготовление:
Налейте в шейкер ингредиенты, перелейте в охлажденный бокал. Зажгите над коктейлем горелку и выжмите на нее масло из апельсиновой цедры. Напоследок украсьте полоской цедры.
Orange Whip от Бертона Мерсера
Этот коктейль из рома, водки и апельсинового сока со льдом стал популярным благодаря герою Джона Кэнди в фильме «Братья Блюз».
Вам понадобится:
коньяк, сухой вермут, ликер «Orange Curacao», пастис – в равных пропорциях.
Приготовление:
Наполните шейкер кубиками льда. Добавьте все ингредиенты. Хорошенько перемешайте и перелейте в бокал для коктейля.
«Белый русский» от Лебовски
Интересно, что до выхода культовой комедии братьев Коэнов «Белый русский» считался исключительно женским коктейлем. И это не удивительно: даже если учесть, что половину его содержимого составляет водка, на вкус он довольно сладкий.
Вам понадобится:
- водка 30 мл,
- кофейный ликер 30 мл,
- нежирные сливки 30 мл,
- лед в кубиках 120 г.
Приготовление:
Наполнить стакан кубиками льда доверху, налить сливки, кофейный ликер и водку. Размешивать коктейльной ложкой, пока не замерзнут стенки.
Vesper от Джеймса Бонда
Рецепт коктейля, появившегося в 1953 году в книге «Казино «Рояль»» о Джеймсе Бонде, звучит так: «Три части Gordon’s, одна часть водки и половина части Kina Lillet». Последний ингредиент можно заменить любым вермутом.
Приготовление:
Нужно взять 6 частей джина, 2 части водки и 1 часть мартини, добавить столько же льда и хорошенько смешать в шейкере, Хорошенько встряхните, добавьте много льда и длинную, тонкую спираль кожуры лимона.
Текст: Инна Щепетко
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