Как правильно сохранять свежесть молочной, мясной, рыбной, овощной и другой продукции

Шаг 1: ревизия и отбор

Критически посмотрите на запас продуктов. Есть вещи, которые без холодильника хранить нельзя вообще. Например, грибы и приготовленные из них блюда. Лучше не экспериментировать с рыбой.

Шаг 2: подготовка и упаковка

Главные правила – максимальное избавление от возможных бактерий и ограничение возможностей для их размножения.

Мясо.

Сырое мясо или курицу можно натереть солью, лимонным соком или уксусом и обернуть в хлопчатобумажную ткань. Альтернативный вариант – обернуть вначале в бумагу, а затем хлопчатобумажной тканью, пропитанной крепким солевым раствором. Теперь эти свертки нужно положить в чистую эмалированную или стеклянную кастрюлю.