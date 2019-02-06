Как правильно сохранять свежесть молочной, мясной, рыбной, овощной и другой продукции

Шаг 1: ревизия и отбор
Критически посмотрите на запас продуктов. Есть вещи, которые без холодильника хранить нельзя вообще. Например, грибы и приготовленные из них блюда. Лучше не экспериментировать с рыбой.
Шаг 2: подготовка и упаковка
Главные правила – максимальное избавление от возможных бактерий и ограничение возможностей для их размножения.
Мясо.
Сырое мясо или курицу можно натереть солью, лимонным соком или уксусом и обернуть в хлопчатобумажную ткань. Альтернативный вариант – обернуть вначале в бумагу, а затем хлопчатобумажной тканью, пропитанной крепким солевым раствором. Теперь эти свертки нужно положить в чистую эмалированную или стеклянную кастрюлю.
Вместо солевого можно использовать слабый раствор салициловой кислоты (продается в аптеке), примерно 2 чайных ложки на 1 литр воды. Важно, что в этом случае мясо требуется хорошо промыть перед приготовлением.
Если химический способ не нравится, можно попробовать более экологичный. Удивительно, но такие широкодоступные растения, как крапива и черемуха отлично справятся с защитой от бактерий.
Переложите куски части птицы, мяса, листьями крапивы либо веточками черемухи, обмотайте хлопчатобумажной тканью, смоченной в солевом растворе и опять же поместите в посуду с крышкой. Если есть возможность не просто сохранить, но и усовершенствовать вкус, вместо соли и уксуса можно сделать маринад и замариновать мясо. Вымойте, нарежьте на кусочки и выкладывайте слоями в эмалированную посуду, пересыпая солью и черным перцем. И закройте крышкой – чем меньше доступ воздуха, тем меньше возможностей для размножения микроорганизмов.
Яйца.
Если они свежие, то никаких особых мер предпринимать не надо – они отлично сохранятся неделю-другую. Если о свежести ничего не известно, яйца стоит вымыть, смазать растительным маслом и завернуть каждое в газету. Можно попробовать и другой, более эстетский способ – аккуратно закопать в деревянный ящичек с песком.
Творог.
Творог надо плотно уложить в стеклянную банку, на дно которой насыпана соль. Горлышко банки надо обернуть тканью, смоченной в соляном растворе. Время от времени ткань надо поливать раствором, чтобы она оставалась влажной.
Сливочное масло.
Данный продукт надо так же плотно утрамбовать в стеклянную банку и залить раствором соли. Если менять воду ежедневно, масло останется в отличном состоянии не одну неделю.
Сыр.
Твердый сыр надо обернуть в пергаментную бумагу, а мягкий рассольный типа брынзы – положить в эмалированный лоток, добавить несколько кусочков рафинада и закрыть крышкой.
Фрукты и овощи.
Фрукты и овощи отлично обойдутся без холодильника, если не класть их в полиэтиленовые пакеты. Красиво разложите в корзины или деревянные ящички и поставьте в тени.
Зелень.
Зелень петрушки и укропа нужно превратить в букет – поставить в вазу или кувшинчик с водой.
Шаг 3: термическая обработка
Часть продуктов стоит переработать хотя бы до полуготовности Например, мясо или творог сохранится намного дольше в приготовленном виде.
Мясо и птица.
Если сварить куриное филе или мясо хотя бы до полуготовности, его поверхность очистится от микроорганизмов и создастся неблагоприятная среда для их размножения. Пять минут варки – и мясо может не менее суток храниться при комнатной температуре. Приварить можно и куриное филе. Воду, в которой варилось мясо или птица, надо слить, а полуфабрикаты сложить в чистую стеклянную или эмалированную посуду и полить растительным маслом так, чтобы все кусочки были покрыты тонкой масляной пленкой. Накройте миску или кастрюлю крышкой и найдите относительно прохладное место.
Молоко.
Свежее молоко нужно вскипятить с содой или сахаром (буквально несколько крупинок на 1 литр). Когда молоко остынет, его можно перелить в стеклянную банку, поставить в широкую посуду с холодной водой прикрыть чистой мокрой салфеткой так, чтобы края ее опускались в воду. Равномерное испарение будет поддерживать низкую температуру в посуде с молоком.
Текст: Ольга Максимова
Фото: shuttertock.com
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