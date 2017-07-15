Если вы не любите раков, значит, вы никогда их правильно не варили и не ели. Давайте это исправим: наш эксперт расскажет читательницам Passion.ru, как правильно выбирать, готовить и, конечно же, есть раков.

Евгений Ничипурук, предприниматель и владелец сети гастробаров «Раковая на Тишинке» и «Раковая на Усачева»

Как выбирать раков Сейчас начинается самый сезон: с августа по октябрь их много, но вкусные раки — с декабря по февраль, мясо у них сочное и сладкое. Существуют озерные раки и речные, а в горах водятся голубые раки на каменном дне. Говорят, Алтайский горный — самый вкусный. Есть зеленые раки, они живут в илистом дне и не очень большого размера. Покупать можно только живых раков. Как это проверить? Живые раки закрывают глаза под водой. Если капнуть на них водой, то они втягивают глаза в панцирь, а еще всегда поджимают хвост.

Прежде чем варить раков, их необходимо тщательно промыть. Для этого в таз с соленой водой высыпают раков и оставляют на 10-15 минут, затем каждого промывают под проточной водой с помощью жесткой щеточки, чтобы удалить остатки тины и ила. Как правильно варить раков Существует множество способов варки раков. Проще всего вскипятить воду и добавить в нее укроп (сухой или свежий), чеснок, лавровый лист, душистый перец и соль. Чем больше соли, тем вкуснее. На 4 литра воды понадобится примерно 500 граммов соли. Как только вода со специями закипит, нужно выложить в кастрюлю раков по одному. В зависимости от размера их варят 15-20 минут, затем закрывают кастрюлю крышкой и дают настояться минут 20.

Как правильно есть раков Подаются раки с лимоном. Кроме того, при сервировке перед каждым гостем ставят пиалу с водой и ломтиком лимона, чтобы можно было ополаскивать пальцы. Салфетки тоже понадобятся. В некоторых европейских странах раков едят с помощью специальных приборов: щипцов, пинцета и маленькой вилочки. Щипцами разрезают панцирь и хвост, пинцетом вытаскивают прямую кишку, маленькой вилкой достают мясо из клешней и хвоста. Предлагаем мини-инструкцию:

Оторвите клешни и ножки; тут же, пока они не остыли, высосите из них сок, достаньте и съешьте мясо. Для того чтобы добраться до мякоти крупных особей, лучше использовать не зубы, а специальные ножницы. Отделите головогрудь от брюшка. Потом оторвите грудь от головы и вскройте обе оболочки. Все, что внутри хитина, съедобно, кроме жабр, кстати, икру, которая иногда располагается между ними, выбрасывать не стоит, так как она очень полезная, да и на вкус хороша. Приступаем к наивкуснейшему — к так называемым раковым шейкам (которые парадоксально похожи на большой хвост, а на самом деле это брюшко). Сначала оторвите маленький хвостик, потом с помощью ножниц с боков вскройте панцирь, раскройте его и достаньте мякоть. Из-под тонкого слоя мяса извлеките прямую кишку, а все остальное отправьте в рот. И наслаждайтесь восхитительным вкусом.

И последний вопрос, который наверняка интересует любителей раков: с каким напитком их лучше употреблять. Классика жанра, конечно же, пиво — и обязательно светлое. Подойдет и квас. А вот настоящим гурманам понравятся раки с брютом. Потрясающее удовольствие!

А теперь специально для Passion.ru мастер-класс по поеданию раков:

Публикация от Раковая•на Тишинке•на Усачева (@rakovaya_gastrobar) Июл 15 2017 в 12:40 PDT