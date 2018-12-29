Как подобрать идеальный соус к мясным, рыбным или овощным блюдам

Даже готовые соусы, которые активно используются в быту, важно правильно подобрать, и сейчас мы расскажем основные правила грамотных сочетаний.

Блюда из мяса и птицы

Главный принцип соуса для мясного блюда - он должен не перебивать вкус мяса, а подчеркивать его. Если вы готовите блюдо из охлажденного или парного мяса, то имеет смысл создать к нему легкий соус без выраженной вкусовой доминанты. А вообще, если попытаться создать закон, какой соус к чему подается, то его можно назвать законом симметрии сырья:

Соусы на мясном бульоне подаются к мясным блюдам и дичи;

Соусы на бульоне из птицы – к домашней птице и пернатой дичи. Можно до определенной степени проследить и симметрию цвета: красный соус подается к красному и темному мясу (говядина, баранина, дичь), белый - к белому мясу (свинина, птица) и рыбе.

Разумеется, такой закон имеет весьма общий характер, и эти рекомендации подойдут для новичка. Настоящие шеф-повара создают кулинарные шедевры, нарушая устоявшиеся каноны.

Блюда из рыбы и морепродуктов