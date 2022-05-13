Григорий «король гриля» Мосин: «Шеф-повара сейчас круче, чем рок-звезды»

Passion.ru: Ваша новая программа на «Кухня ТВ» называется «Сытная кухня». А профессиональные повара бывают сытыми?

Григорий Мосин: Действительно, ты можешь весь день стоять-готовить какие-то фантастические гениальные блюда, прийти домой в 12 часов ночи, заварить кудрявой лапши и чувствовать себя абсолютно счастливым. Повара голодными не бывают, но повара не всегда питаются блюдами высокой кухни, которые готовят сами.

Passion.ru: Шеф-повар — это сексуальная профессия?

Григорий Мосин: Да это самая сексуальная профессия! Шеф-повара сейчас круче, чем рок-звезды.

Passion.ru: «Путь к сердцу мужчины лежит через желудок». А к сердцу женщины?

Григорий Мосин: Да еще больше! Хотя любой патологоанатом тебе скажет, что лежит он через грудную клетку.

Passion.ru: Вечный вопрос, актуальный особенно сейчас: окрошка на кефире или на квасе?

Григорий Мосин: Мне больше всего нравится окрошка даже не на кефире, а на других кисломолочных продуктах — это может быть мацони или айран. Обязательно разбавляю их газированной водой. И отдельно делаю заправку из горчицы, хрена, сока лимона и той же самой кисломолочки. А вообще, вы цены в магазине видели? Окрошка уже не бюджетное блюдо. Спрашивать надо, что, кроме зелени, можно найти на приусадебном участке, из чего можно сделать окрошку. Но это все шутки.

Passion.ru: Представим, вы отправились на необитаемый остров, и у вас есть возможность взять с собой продукт: в неограниченном количестве, но только один. Что это будет?

Григорий Мосин: Наверное, я бы подумал в сторону свеклы. Потому что это дико полезный, крутой, богатый всем на свете продукт. В конце концов, свеклу можно замариновать, засолить, пожарить, съесть сырой, да даже сделать десерт.

Passion.ru: Ваше профессиональное звание — «король гриля». То есть с мясом вы на короткой ноге. Как быстро сможете разделать тушу коровы на стейки?

Григорий Мосин: Если работать «по науке», ножом и пилой, то долго буду разделывать. Думаю, часа за три-четыре разберу половину туши коровы. Я же не мясник. В интернете есть видео, как люди и за час, и за 40 минут разделывают. Это прям красавцы! Это отдельная профессия, точно так же, как кондитер или пекарь. Понятно, что повара знают и могут повторить какие-то базовые вещи. Я всегда говорю, что я не приготовлю плов так же вкусно, как человек, который всю жизнь готовит плов. Но зато я могу приготовить десять других блюд десяти разных кухонь.

Passion.ru: В каком возрасте ребенку можно давать пробовать бургер или жаренный стейк?

Григорий Мосин: Моя дочь попробовала стейк, когда ей еще не было двух лет. Она их обожает. Понятно, что я делаю стейки не кровавой прожарки, хотя что плохого в кровавой прожарке, если мясо качественное? Но кроме стейков она обожает зеленые салаты, брокколи, свеклу, рыбу — то есть то, что, как считается, дети не любят. Мы с женой ребенка начали прикармливать натуральными продуктами чуть ли не с восьми или девяти месяцев. Все зависит от культуры питания в семье. Почему многим детям не нравится школьное питание? Потому что дома родители едят на ночь пюрешку с покупной котлетой и сосиской, заправленный майонезом салатик, и ребенка приучили к тому же. И понятно, когда ребенку в школе дают варенную куриную грудку с гречкой, ему это не нравится. Поэтому детей можно кормить всем. Единственное, обращать внимание на нормы СанПиНа.