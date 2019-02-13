Гастрономия страсти: оригинальные рецепты для романтического ужина

Самый романтический элемент десерта – шоколад, ответственный за настроение и сексуальную активность. Содержит фенилэтиламин, который вырабатывается в мозге во время оргазма, а искусственное повышение этого вещества вызывает чувство возбуждения, головокружения, игривости. Анандамид, еще один секретный компонент шоколада, создает ощущение повышенной чувствительности, хорошего самочувствия и эйфории. А еще лакомство усиливает сердцебиение в среднем в два раза.

Вам потребуется:

150 г сахара,

150 г муки,

150 г черного шоколада,

1 яйцо,

125 сливочного масла,

0,3 стакана сахара,

250 сливочного сыра,

0,5 стакана нежирных сливок

Как приготовить:

Шоколад поломать на кусочки, положить в сотейник и растопить вместе сс маслом на медленном огне. Взбить яйцо с сахаром, добавить растопленный шоколад и просеянную муку. Выложить в проложенную пергаментом прямоугольную форму и выпекать в разогретой до 180°С духовке 10 мин. Тем временем хорошо взбить сыр с сахаром, яйцом и сливками. Выложить получившуюся массу на шоколадную подложку и поставить в духовку на 15 мин. Дать остыть в духовке, чтобы не пошли трещины, затем еще немного охладить в холодильнике. Перед подачей нарезать.

Текст: Инна Щепетко

Фото: VostockPhoto

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