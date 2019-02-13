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Гастрономия страсти: оригинальные рецепты для романтического ужина

14 февраля - подходящий день для многообещающего романтического ужина при свечах, особенно если подойти к этому разумно, что мы и сделаем. Passion.ru представляет оригинальные рецепты, которые вам точно понравятся.

7 тайн кухни любви

  1. Акцент на слово «романтический»: не надо делать трапезу слишком обильной, это лишь прелюдия к более важным занятиям. Не позволяйте чувству сытости и усталости после рабочего дня заглушить голос страсти.
  2. Используйте продукты, пробуждающие чувственность: устрицы, креветки, перепелиные яйца, сельдерей, имбирь, шоколад. Немного магической кулинарии никому не повредит!
  3. Важна не только еда, но и атмосфера – романтичная музыка, красивая сервировка, красные свечи.
  4. Не готовьте слишком сложных блюд – это утомительно и в данном случае бессмысленно. Возбуждать должны вы, а не ваши кулинарные таланты. Лучше уделите больше времени прическе, макияжу и настроению
  5. Позаботьтесь о том, чтобы вам никто не помешал - неожиданно вернувшиеся домой родители, дети, добрые соседи или одинокие друзья.
  6. Не затрагивайте в разговоре тем, болезненных для партнера – от бывших отношений до финансов и политической ситуации в стране. Это может разрушить атмосферу так, что никакие устрицы не помогут.
  7. Избегайте крепких спиртных напитков – вина или шампанского вполне достаточно.

Салат "Адамово яблоко"

Время приготовления – 15 минут

Главный романтический элемент – сельдерей, который называют природной виагрой. Способствует выработке андростерона, обладает биологическим действием аналогичным тестостерону, оказывает стимулирующее воздействие. Андростерон является единственным человеческим феромоном, который способен самостоятельно выделяться только у 10% мужского населения. Активная выработка андростерона начинается как раз после употребления сельдерея в пищу! Действие сельдерея дополняют орехи, дающие энергию, силу и настроение!

Вам потребуется:

  • 50 г жирных сливок,
  • 1 пучок сельдерея,
  • 75 г очищенных грецких орехов,
  • 500 мл овощного бульона (или воды),
  • 150 г натурального белого йогурта, 3 яблока, 1 лимон, соль, перец, сахар

Как приготовить:

Яблоки нарезать кубиками, выжать на них немного лимонного сока. Сельдерей почистить, черешки порезать кусочкими по 1-2 см, сварить до мягкости в овощном бульоне, вынуть, обсушить и смешать с яблоками. Добавить измельченные орехи. Приготовить заправку: выжать из лимона остаток сока, добавить йогурт и сливки, приправить солью, перцем и половиной чайной ложечки сахара. Заправить салат, украсить листиками сельдерея.

Ризотто с креветками

Время приготовления – 60 минут

Важный продукт любви – креветки. Способствуют выработке тестостерона у мужчин благодаря содержанию железа и цинка. Креветки могут сексуальное желание благодаря стимуляции кровообращения, насыщению кислородом мозга и улучшению метаболических процессов в организме.

Вам потребуется:

  • 300 г риса,
  • 300 г креветок
  • 300 г клубники,
  • 1 луковица,
  • 30 г сливочного масла,
  • 5 гвоздичек,
  • 150 мл белого сухого вина,
  • 1,5 овощного бульона, оливковое масло, соль, молотый черный перец

Как приготовить:

Очистить креветки, нарезать небольшими кусочками (3-4 штуки оставьте для сервировки). Клубнику вымыть и нарезать кубиками, лук измельчить. Разогреть овощной бульон. Налить в сотейник оливковое масло и обжарить лук с гвоздикой до мягкости. Добавить рис и жарить при помешивании, пока он не станет прозрачным. Влить вино и готовить ризотто на среднем огне, пока вино не выпариться полностью. Влить полстакана горячего бульона и готовить на медленном огне, пока вся жидкость не впитается. После этого добавить еще полстакана горячего бульона, дождаться впитывания и добавить еще жидкости. Через 15 минут приправить ризотто солью и перцем, добавить креветки и клубнику, налить еще бульона. Оставить на огне на 3 минуты, затем снять, вмешать сливочное масло и накрыть крышкой на 5 минут. Разложить по тарелкам и украсить целыми креветками.

Шоколадный чизкейк брауни

Время приготовления – 2 часа

Самый романтический элемент десерта – шоколад, ответственный за настроение и сексуальную активность. Содержит фенилэтиламин, который вырабатывается в мозге во время оргазма, а искусственное повышение этого вещества вызывает чувство возбуждения, головокружения, игривости. Анандамид, еще один секретный компонент шоколада, создает ощущение повышенной чувствительности, хорошего самочувствия и эйфории. А еще лакомство усиливает сердцебиение в среднем в два раза.

Вам потребуется:

  • 150 г сахара,
  • 150 г муки,
  • 150 г черного шоколада,
  • 1 яйцо,
  • 125 сливочного масла,
  • 0,3 стакана сахара,
  • 250 сливочного сыра,
  • 0,5 стакана нежирных сливок

Как приготовить:

Шоколад поломать на кусочки, положить в сотейник и растопить вместе сс маслом на медленном огне. Взбить яйцо с сахаром, добавить растопленный шоколад и просеянную муку. Выложить в проложенную пергаментом прямоугольную форму и выпекать в разогретой до 180°С духовке 10 мин. Тем временем хорошо взбить сыр с сахаром, яйцом и сливками. Выложить получившуюся массу на шоколадную подложку и поставить в духовку на 15 мин. Дать остыть в духовке, чтобы не пошли трещины, затем еще немного охладить в холодильнике. Перед подачей нарезать.

Текст: Инна Щепетко

Фото: VostockPhoto

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